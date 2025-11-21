Parceria reforça presença da Nautica no mercado brasileiro
A Authentic Brands Group e a Altomax anunciam parceria para operar a Nautica no Brasil, com foco no desenvolvimento, produção e distribuição de meias e underwear para todos os públicos. A iniciativa amplia a presença da Nautica no país e marca sua entrada em novas categorias. Os produtos chegam ao varejo físico e online a partir do primeiro semestre de 2026.
A Authentic Brands Group (Authentic) e a Altomax anunciam uma parceria para operar a Nautica no Brasil. Pelo acordo, a Altomax será responsável por desenvolver, produzir, lançar e distribuir as linhas de underwear e meias da marca para homens, mulheres e crianças. A iniciativa fortalece a presença da Nautica no país e amplia seu portfólio em novas categorias.
A Nautica amplia sua presença no mercado brasileiro com o lançamento de uma linha de underwear e meias destinada ao uso cotidiano. A iniciativa integra a estratégia da marca de diversificar sua oferta de produtos no país e marca sua entrada em novas categorias do vestuário. A coleção reúne modelos e peças para diferentes perfis de uso, compondo a expansão do portfólio da marca no Brasil.
“Estamos satisfeitos com o início da parceria. Acreditamos que nossa experiência no setor contribuirá para o desenvolvimento das novas categorias no mercado brasileiro”, afirmou André Parize, CEO do Grupo Altomax.
“O Brasil é um mercado relevante para a Authentic, e a parceria com a Altomax marca a entrada da Nautica em uma nova categoria no país”, disse Bruno Pedroso, vice-presidente e Head de Lifestyle no Brasil da Authentic, proprietária da Nautica.
Os produtos Nautica by Altomax, incluindo meias e underwear para diferentes públicos, devem chegar ao varejo físico e online a partir do primeiro semestre de 2026.
Sobre a Authentic Brands Group
A Authentic Brands Group é proprietária de marcas nos segmentos de esportes, lifestyle e entretenimento e atua globalmente na gestão e no licenciamento de portfólios de propriedade intelectual. A empresa administra mais de 50 marcas que geram vendas anuais estimadas em US$ 32 bilhões no varejo e operam em cerca de 150 países.
Sobre a Altomax
A Altomax é uma empresa do setor têxtil que atua na produção de meias e underwear. Com operações no Brasil e no Paraguai, atende redes varejistas nacionais e mantém um portfólio composto por marcas próprias e licenciadas, incluindo Altomax, Hoahi, Rafa Parize, Reebok e Polo Wear, entre outras.
Sobre a Nautica
A Nautica é uma marca global de lifestyle, presente em mais de 30 países e atuante em categorias como vestuário, acessórios e artigos para o lar. A marca possui lojas próprias, shop-in-shops e presença em canais de varejo multimarcas.
