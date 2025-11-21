Projeto literário reúne 2,7 mil alunos de escolas públicas

Ao longo de 2025, 2.743 alunos de 17 escolas públicas dos municípios de Suzano (SP), Conchal (SP), Jacareí (SP), Cajati (SP) e Cruz Alta (RS) participaram de uma nova edição do projeto Escritor para o Futuro (EPF), realizada com o apoio da ICL. A iniciativa de inovação educacional utiliza a literatura como ferramenta pedagógica para estimular a leitura, a escrita e o pensamento crítico, promovendo uma jornada criativa inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao todo, 126 professores e 119 turmas estiveram envolvidos na criação de livros que exploraram temas como alimentação saudável, redução do consumo de água, energias limpas, inovação tecnológica e combate às mudanças climáticas — representados pelos ODS 2, 3, 6, 7, 9, 12 e 13.

Segundo Márcio Lopes, gerente sênior de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ICL, a iniciativa reforça o propósito da empresa em unir ciência, educação e responsabilidade social para gerar impacto positivo nas comunidades. “Na ICL, acreditamos que inovação, cuidado e liderança são essenciais para transformar desafios em oportunidades. Nosso compromisso é criar soluções que promovam a segurança alimentar, a produção responsável e a mitigação das mudanças climáticas, alinhando nossas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em parceria com o projeto Escritor para o Futuro, reforçamos nosso propósito de impactar positivamente as comunidades onde atuamos, oferecendo oportunidades para que milhares de estudantes se tornem protagonistas de suas histórias”, destaca.

Para cada ODS, um desafio criativo foi lançado para os estudantes: histórias sobre alimentos mágicos que ajudam na saúde (ODS 2), guias de hábitos saudáveis e de redução do consumo de água (ODS 3 e 6), aventuras com heróis que combatem combustíveis fósseis (ODS 7), futuros repletos de tecnologia e robótica (ODS 9), dicas práticas de consumo consciente (ODS 12) e narrativas em que a Terra se torna personagem central na luta contra as mudanças climáticas (ODS 13).

Impacto educacional



O encerramento do projeto em cada município foi marcado por sessões de autógrafos, que reuniram estudantes, famílias e educadores para celebrar o protagonismo dos jovens autores e o impacto da leitura e da escrita como agentes de transformação.

“Escolher nossa escola para esse projeto nos deixou lisonjeados e muito felizes em participar de uma iniciativa tão significativa, que despertou nas crianças o prazer pela leitura e pela escrita, proporcionando uma experiência única de aprendizado e criatividade. O resultado final superou as expectativas e ficará guardado com carinho na memória de todos nós”, comenta Priscila Esmeria, coordenadora pedagógica do CEI André Franco Montoro, em Jacareí (SP).

Além de incentivar a leitura e a escrita, o projeto reforça o papel da educação como ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável e contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e para a valorização dos professores.

“Juntos, ICL e EPF constroem uma narrativa de futuro sustentável: unindo ciência, educação e responsabilidade social para gerar impacto real nas comunidades. Cada página escrita pelos alunos é um passo rumo a um mundo mais justo, inovador e inclusivo”, conclui Lopes.

Sobre o EPF

O Escritor para o Futuro é um negócio de impacto formado por especialistas em inovação com foco em educação. Fundado em 2018, o EPF desenvolve projetos pedagógicos que incentivam a escrita, a literatura, a criatividade e o pensamento crítico de estudantes de escolas públicas, além de abordar de forma lúdica temas relevantes da atualidade em todas as etapas da Educação Básica.

Sobre a ICL

ICL Group Ltd. é uma empresa global em minerais especializados, que desenvolve soluções para os desafios de sustentabilidade da humanidade nos mercados de alimentos, agricultura e indústria. Utiliza seus recursos exclusivos de bromo, potássio e fosfato, sua força de trabalho profissional global e sua P&D focada em sustentabilidade e recursos de inovação tecnológica para impulsionar o crescimento da empresa em seus mercados finais. A empresa emprega mais de 12,5 mil pessoas em todo o mundo e sua receita em 2024 totalizou aproximadamente US$ 6,8 bilhões. Suas ações são listadas duplamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque e na Bolsa de Valores de Tel Aviv (NYSE e TASE: ICL).

A ICL atua no Brasil, de diferentes formas, desde a década de 1960, oferecendo um portfólio completo de soluções para atender às necessidades de agricultores e clientes industriais. São fertilizantes de eficiência aprimorada e de liberação gradual, micronutrientes para solo e foliares, macronutrientes secundários, ação fisiológica, tratamento via sementes, adjuvantes e produtos biológicos. A empresa controla também as marcas Aminoagro e Dimicron. Na área de Food and Phosphate, produz ácido fosfórico purificado, fosfatos para uso industrial e alimentício e misturas de ingredientes e aditivos alimentícios. Com 11 unidades de produção e quatro centros de inovação, onde conduz pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias, a ICL soma 1,8 mil colaboradores no País.

