Personalização impulsiona vendas no marketing digital

A personalização é uma das principais tendências do setor de marketing, conforme aponta o relatório The 2025 State of Marketing Report divulgado no portal de notícias Metrópoles. De acordo com a pesquisa 96% dos profissionais de marketing entrevistados afirmaram que as experiências personalizadas aumentaram as vendas nas próprias empresas.



Já no campo da inteligência artificial (IA), o estudo revela que 92% dos profissionais reconhecem que a tecnologia já modificou de forma expressiva suas rotinas de trabalho. Entre as aplicações mais comuns, está a conversão de textos em peças multimídia, agilizando processos, economizando recursos e ampliando o impacto das ações de comunicação.



Para Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, o impacto do marketing de personalização é direto e mensurável. Ele explica que o setor em que a empresa atua é movido por preço e conveniência, mas que, atualmente, o que fideliza o cliente é relevância e personalização.



“Na Baratão, usamos dados e IA para entender o comportamento de cada motorista — quando ele abastece, quanto gasta, por onde circula e quais benefícios mais valoriza. Com isso, queremos oferecer recomendações, incentivos sob medida, aumentar recorrência e reduzir drasticamente o churn”, detalha.



Ainda segundo o profissional, essa abordagem representa um salto significativo nos resultados da marca: usuários que recebem ofertas personalizadas têm taxa de retorno 68% maior e gastam até 22% mais por mês dentro da plataforma da Baratão.



O modelo de personalização da marca, conforme afirma Ricardo, é baseado em três camadas de inteligência de dados: comportamento, geolocalização e engajamento. A partir dessas variáveis, o sistema identifica automaticamente o momento ideal de contato com cada cliente e envia comunicações específicas via push notification, SMS e e-mail dinâmico.

“Por exemplo, o motorista que costuma abastecer aos domingos recebe uma oferta exclusiva no sábado; já quem acumula Baratinhas sem resgatar é lembrado com incentivo para usar o saldo. Tudo isso é feito de forma automatizada, mas com tom humano — a IA trabalha nos bastidores para que o cliente sinta proximidade, não robotização”, destaca.



Uma das novidades que refletem o foco em personalização da Baratão é o sistema “Oferta Inteligente por Raio de Localização”, que identifica os postos mais próximos do usuário e apresenta descontos exclusivos com base na movimentação real do motorista.



“Também criamos o recurso ‘Momento Ideal de Abastecer’, que cruza dados de preço, frequência e rota para avisar o usuário quando é mais vantajoso abastecer. Outra funcionalidade é o algoritmo de fidelização dinâmica, que ajusta automaticamente os percentuais de cashback conforme o nível de engajamento do cliente e o histórico de indicações”, informa o CMO Ricardo Fiorillo.

Experiências personalizadas fortalecem a relação entre cliente e marca

Dentro da Baratão, o marketing personalizado transformou o relacionamento da marca com seus clientes. Hoje, o app deixou de ser uma ferramenta de desconto e se tornou um assistente digital de economia pessoal.

“O usuário percebe que cada ação é feita para ele, e isso aumenta o tempo médio de uso, a frequência de acesso e o sentimento de confiança na marca. Como resultado, atingimos uma nota alta nas lojas de aplicativos e mais de 70% dos usuários ativos interagem semanalmente com o app, seja para abastecer ou participar das ações de gamificação”, celebra Fiorillo.

O profissional também ressalta que a personalização cria valor de forma silenciosa, uma vez que o cliente sente que o aplicativo entende sua rotina e o ajuda a economizar.

A fim de garantir a coleta e o uso ético de dados, o especialista reforça que todas as informações tratadas pela Baratão seguem as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com consentimento explícito do usuário. Além disso, são aplicadas criptografia bancária, anonimização de dados sensíveis e monitoramento constante de acessos e integrações.

“O usuário tem controle total sobre o que compartilha e pode gerenciar suas permissões dentro do app. Nosso princípio é simples: os dados pertencem ao cliente, e nós apenas os utilizamos com objetivo de gerar valor real à ele”, destaca.

Para 2026, o objetivo da empresa é fazer com que cada usuário tenha uma experiência única dentro do app, desde a oferta de combustível até produtos complementares, como gás, serviços automotivos e benefícios corporativos.

“Acreditamos que o futuro do relacionamento entre marcas e consumidores será 100% data-driven e humanizado ao mesmo tempo. Estamos em uma nova fase de evolução da plataforma, que vai integrar IA generativa e machine learning para criar comunicações mais personalizadas e instantâneas”, conclui o especialista em marketing.

