MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lança "Dual Blades" – uma experiência na Black Friday que está redefinindo o trabalho manual de luxo

A MUSASHI JAPAN by TAIMATSU, marca japonesa contemporânea de facas, enraizada no espírito do artesanato e da harmonia cultural, anuncia sua campanha da Black Friday 2025: "Dual Blades".

Neste ano, a MUSASHI vai além da cultura tradicional de descontos para celebrar a filosofia do equilíbrio, precisão e maestria.

Inspirada no conceito do Nit?ryu, técnica de duas espadas que simboliza a harmonia entre força e graciosidade, a campanha convida os clientes a vivenciarem a união e o equilíbrio de duas espadas. O que começa como uma promoção da Black Friday se torna uma expressão artística do trabalho manual japonês.

Na Musashi Japan, levamos a história e a filosofia do Nit?ryu para a cozinha moderna, orientando os clientes com relaçãoàcombinação ideal de facas para a culinária cotidiana.

Nem tudo pode, ou deve, ser cortado com uma única faca. Cada ingrediente merece a lâmina criada para ele. A verdadeira maestria não acontece somente com técnica, mas também com o entendimento do equilíbrio e da harmonia entre diferentes ferramentas, como fez Miyamoto Musashi.

De 17 de novembro a 1º de dezembro de 2025, os clientes que comprarem duas ou mais facas receberão 10% de desconto online.

Já os clientes nas nossas lojas físicas em Tóquio e Kyoto receberão um copo térmico personalizado da Musashi Japan com cada compra. Além disso, os clientes que gastarem ¥100.000 ou mais receberão um conjunto exclusivo de bonecos Daruma. Os clientes nas lojas físicas também podem receber 10% de desconto ao usarem nosso novo serviço, Samurai Tax.

A campanha é consistente em todas as plataformas globais, com expressões localizadas para cada região:

Estados Unidos: "Double the Blades. Double the Power".

"Double the Blades. Double the Power". França: "Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise".

"Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise". Alemanha: "Doppelete Klingen, Doppelte Kraft".

"Doppelete Klingen, Doppelte Kraft". Espanha: "Doble Filo, Doble Maestría"

Ao apresentar essa forma de trabalho manual aos nossos clientes, a marca empenha-se em se tornar não só uma fabricante de facas, mas uma curadora do patrimônio japonês contemporâneo.

Como resumido por Stefan Kitanovikj, diretor criativo da marca:

"Uma única lâmina é habilidade. Duas, é maestria".

Sobre a MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

A MUSASHI JAPAN mistura técnicas tradicionais japonesas de criação com design moderno, desenvolvendo facas que simbolizam precisão, equilíbrio e simplicidade estética. Cada lâmina representa o espírito do trabalho manual do Japão: atemporal, disciplinado e lindamente refinado.

Para mais informações, acesse: https://www.musashihamono.com/

