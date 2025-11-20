BeOne Medicines demonstra sua liderança em neoplasias malignas de células B na ASH 2025
O BRUKINSA demonstra agora eficácia sustentada e benefício a longo prazo, os melhores da categoria, com um perfil de segurança favorável, comprovado por mais de seis anos de dados de acompanhamento em pacientes com CLL não tratados previamente e reincidente / refratário (R/R).Os primeiros resultados do estudo de monoterapia de Fase 1/2 com sonrotoclax irão demonstrar rapidez e profundidade notáveis ??nas respostas clínicas em pacientes com MCL R/R, um câncer raro e agressivo.Novos dados de eficácia e segurança irão ressaltar os benefícios do BGB-16673, um potencial degradador de BTK pioneiro, em pacientes com diversas neoplasias malignas hematológicas.
BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa multinacional de oncologia, avança em sua visão de se tornar a empresa líder mundial em oncologia com novos e extensos dados de seu portfólio diferenciado de hematologia no 67o Encontro e Exposição Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) em Orlando, Flórida, de 6 a 9 de dezembro. Quase 50 resumos foram aceitos, incluindo seis apresentações orais, destacando os três ativos hematológicos transformadores da empresa, aprovados e em investigação – o inibidor de BTK, BRUKINSA® (zanubrutinibe), o inibidor de BCL2, sonrotoclax, e o degradador de BTK, BGB-16673.
As principais apresentações incluem:
- SEQUOIA: O BRUKINSA demonstrou sobrevida geral sustentada (84%; 88% após ajuste para COVID) e sobrevida livre de progressão (PFS) marcante em comparação com bendamustina + rituximabe, com PFS estimada em 74% em 6 anos em leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 2129)
- ALPINE: Análise 'post-hoc' do estudo de fase 3 do BRUKINSA em relação ao ibrutinibe em pacientes com CLL/SLL reincidente/refratária (R/R), utilizando resultados relatados pelo paciente (PRO) longitudinais (apresentação oral: 711)
- BGB-11417-201: Estudo de fase 1/2 do sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto (MCL) R/R previamente tratados com um inibidor de BTK (apresentação oral: 663)
- BGB-11417-101: Resultados atualizados de segurança e eficácia, incluindo dados de doença residual mínima indetectável (uMRD), do estudo de fase 1/1b em curso do sonrotoclax + BRUKINSA em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3891)
- CaDAnCe-101: Resultados atualizados de eficácia e segurança de BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R e macroglobulinemia de Waldenström (WM) R/R (apresentação oral: 85; apresentação em anúncio: 3583)
"Nossos dados apresentados no ASH 2025 elevam o padrão das expectativas de pacientes e médicos sobre o que é possível. Nossos dados a longo prazo aumentam a confiança na duração da resposta nas decisões de tratamento da CLL", disse Lai Wang, Ph.D., Diretor Global de P&D da BeOne. "Os dados de seis anos do estudo SEQUOIA e os dados de extensão a longo prazo de pacientes originalmente inscritos no estudo ALPINE consolidam o papel do BRUKINSA como a base da terapia para CLL, e nossas três modalidades inovadoras de tratamento de células B (inibição de BTK, inibição de BCL2 e degradação de BTK) têm o potencial de ampliar as opções terapêuticas, acompanhando as necessidades dos pacientes em todos os estágios da doença."
Outros destaques incluem:
Dados clínicos inéditos da linha de produtos emergentes da BeOne também serão compartilhados no encontro, incluindo novas combinações e áreas terapêuticas.
- BGB-11417-101: Resultados do estudo de fase 1/1b:
- Terapia orientada por MRD do sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação oral: 793)
- Resultados iniciais do tratamento com sonrotoclax + BRUKINSA + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3890)
- BGB-11417-202: Estudo de fase 2 de monoterapia do sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/R (apresentação em anúncio: 5666)
- BGB-11417-105: Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 do sonrotoclax + carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo (apresentação oral: 102)
- CaDAnCe-101: Resultados preliminares do estudo de fase 1 em curso do BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R (apresentação em anúncio: 3895)
Dados clínicos em curso do BRUKINSA continuam demonstrando benefícios clinicamente significativos para pacientes com CLL/SLL.
- Ramo D do estudo SEQUOIA: Estudo de ramo único do BRUKINSA + venetoclax em pacientes com CLL/SLL de primeira linha, com del(17p) e/ou mutação TP53 ou sem ambos (apresentação em anúncio: 5669)
- ALPINE thru LTE1: Até 6 anos de acompanhamento de pacientes com CLL/SLL R/R que foram originalmente randomizados para receber o BRUKINSA como parte do estudo ALPINE e tratamento contínuo com BRUKINSA em um estudo de extensão a longo prazo (LTE-1) (apresentação em anúncio: 2123)
As apresentações também incluem dados que utilizam evidências do mundo real e enfoques de modelagem validados para melhorar a compreensão da experiência prática e dos resultados obtidos com inibidores covalentes de BTK.
- Pesquisa de resultados:
- Uma análise de modelo do número necessário para tratar (NNT) estima que o tratamento de pacientes com BRUKINSA em vez de ibrutinibe para tratamento da CLL poderia potencialmente prevenir cerca de 255 mortes cardíacas em pacientes em segunda linha ou posterior (2L+) e 266 em pacientes em primeira linha (1L) ao longo de um período de 10 anos (número do resumo: 13636)
- Avaliação do modelo BRUKINSA em relação a outros inibidores covalentes de BTK em CLL R/R e o número de pacientes que precisam ser tratados para evitar progressão ou morte (apresentação em anúncio: 4553)
- Estudo de observação que examina os resultados relatados pelos pacientes nos EUA com CLL/SLL tratados com BRUKINSA ou acalabrutinibe no contexto da oncologia comunitária (apresentação em anúncio: 2768)
"No CLL, selecionar a terapia certa para o paciente certo no momento certo é essencial, e o tratamento contínuo com inibidores de BTK, como o BRUKINSA, se tornou essencial para obter o controle duradouro da doença", disse Dany Habr, M.D., Vice-Presidente Sênior e Chefe de Assuntos Médicos para a América do Norte e Mercados Internacionais na BeOne. "Dados emergentes de estudos clínicos sugerem que o BRUKINSA pode oferecer um perfil de efeitos colaterais mais controlável, incluindo sintomas como fadiga, dor e cefaleia, reforçando ainda mais seu papel como o inibidor de BTK de escolha."
Apresentações da BeOne na ASH 2025 (organizadas cronologicamente por ativo)
BRUKINSA: A espinha dorsal da franquia de hematologia
Título do resumo
Detalhes da apresentação
|Autor principal
Análise final do estudo aleatório de fase 2 ROSEWOOD de zanubrutinibe + obinutuzumabe x monoterapia com obinutuzumabe em pacientes com linfoma folicular R/R
Apresentação oral: 227
Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: FL e WM
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 14h00-15h30 EST
Pier Luigi Zinzani
Eficácia sustentada de zanubrutinibe x bendamustina + rituximabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio, com sobrevida favorável contínua em pacientes não aleatórios com del(17p): acompanhamento de 6 anos no estudo de fase 3 SEQUOIA
Apresentação em anúncio: 2129
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Constantine S. Tam
Os resultados a longo prazo de pacientes que receberam zanubrutinibe no estudo de fase 3 ALPINE confirmam o benefício sustentado do zanubrutinibe em pacientes com CLL/SLL R/R: até 6 anos de acompanhamento com a extensão a longo prazo
Apresentação em anúncio: 2123
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Constantine S. Tam
Sobrevida livre de progressão baseada em sintomas como um estágio final clinicamente relevante e centrado no paciente em CLL/SLL: Resultados do estudo ALPINE
Apresentação oral: 711
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoides
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h EST
Jennifer R. Brown
Sobrevida livre de progressão em pacientes com baixa qualidade de vida relacionadaàsaúde tratados com zanubrutinibe x monoterapia com ibrutinibe: análise 'post-hoc' do estudo ALPINE
Apresentação em anúncio: 6275
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoides
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Loic Ysebaert
Zanubrutinibe + venetoclax para CLL/SLL sem tratamento prévio, incluindo pacientes com del(17p) e/ou mutação TP53 e status variável da cadeia pesada de imunoglobulina não mutado: resultados de 3 anos do ramo D do estudo SEQUOIA
Apresentação em anúncio: 5669
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Mazyar Shadman
Avaliação de fatores de modelos prognósticos estabelecidos em pacientes com CLL tratados com zanubrutinibe: uma análise post-hoc de dois estudos de fase 3 (SEQUOIA e ALPINE)
Apresentação em anúncio: 5681
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Inhye Ahn
O zanubrutinibe é bem tolerado e eficaz em pacientes com neoplasias malignas de células B intolerantes ao acalabrutinibe: um acompanhamento a longo prazo
Apresentação em anúncio: 5663
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Mazyar Shadman
Estudo multicêntrico, aberto e de ramo único do inibidor de BTK zanubrutinibe em pacientes com linfoma difuso de grandes células B R/R e mutação CD79B
Apresentação em anúncio: 3684
Título da sessão: Linfomas Agressivos: Terapias Direcionadas e Farmacológicas: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Li Wang
Sonrotoclax: Potencial inibidor de BCL2 de última geração, o melhor da categoria
Título do resumo
Detalhes da apresentação
Autor principal
Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 com sonrotoclax em combinação com carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo
Apresentação oral: 102
Título da sessão: Mieloma Múltiplo: Terapias Farmacológicas: Avançando o Padrão: Melhorando o Tratamento do Mieloma através de Diagnóstico, Manutenção e Reincidência
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 10h45-11h00 EST
Hang Quach
Estudo de fase 3, aleatório, aberto e multicêntrico, comparando terapias com sonrotoclax mais anticorpo anti-CD20 x venetoclax mais rituximabe em pacientes com CLL/SLL R/R (CLL-RR1/CELESTIAL-RRCLL)
Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 2137
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Othman Al-Sawaf
Monoterapia com sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto reincidente/refratário previamente tratados com BTKi: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/2
Apresentação oral: 663
Título da sessão: Linfoma de Células do Manto, Folicular, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos - Novos Tratamentos e Perspectivas sobre o Linfoma de Células do Manto
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h00 EST
Michael Wang
O tratamento de primeira linha com sonrotoclax e zanubrutinibe para CLL/SLL demonstra altas taxas de doença residual mínima indetectável com tolerabilidade favorável: Dados atualizados do estudo BGB-11417-101, um estudo de fase 1/1b em curso
Apresentação em anúncio: 3891
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II
Data/horário da sessão: December 7, 2025, 6:00-8:00 PM EST
Constantine S. Tam
Zanubrutinibe + obinutuzumabe + sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101
Apresentação em anúncio: 3890
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Jacob D. Soumerai
Terapia orientada por doença residual mínima (DRM) com sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101
Apresentação oral: 793
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiológica: Terapia Orientada por Doença Residual Mínima e Emergência de Resistência
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 10h30 às 12h00 EST
Marc S. Hoffmann
Análise primária de um estudo multicêntrico, aberto, de fase 2, com monoterapia de sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/R
Apresentação oral: 5666
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Shuhua Yi
BGB-16673: Potencial degradador de proteína BTK pioneiro
Título do resumo
Detalhes da apresentação
Autor principal
Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso
Apresentação oral: 85
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: Tratamento de CLL em Reincidência e em Transformação de Richter
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 9h30 às 11h00 EST
Inhye E. Ahn
CaDAnCe-104, um estudo de protocolo mestre de fase 1b/2, aberto e em curso, do degradador de BTK BGB-16673 em combinação com outros agentes em pacientes com neoplasias malignas de células B R/R
Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 1839
Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Chan Y. Cheah
Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com linfoma não Hodgkin indolente R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso
Apresentação em anúncio: 3584
Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Romain Guièze
Eficácia e segurança preliminares do BTK BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R: Resultados do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso
Apresentação em anúncio: 3895
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Meghan C. Thompson
Resultados atualizados de eficácia e segurança do BTK BGB-16673 em pacientes com macroglobulinemia de Waldenström R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso
Apresentação em anúncio: 3583
Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Constantine S. Tam
O estudo CaDAnCe-304, de fase 3, aberto e aleatório, avaliou a segurança e a eficácia do degradador de BTK BGB-16673 em comparação com o pirtobrutinibe em pacientes com CLL/SLL R/R
Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 5691
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Meghan C. Thompson
Outros ativos hematológicos: BGB-21447, inibidor de BCL2 de última geração
Título do resumo
Detalhes da apresentação
Autor principal
Resultados preliminares de um estudo de fase 1/1b, o primeiro em seres humanos, do BGB-21447, um inibidor de BCL2 de última geração, em pacientes com linfoma não Hodgkin de células B
Apresentação em anúncio: 1910
Título da sessção: Linfomas Agressivos: Terapias Direcionadas e Farmacológicas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Fei Li
Geração de evidências integrativas e questões de economia da saúde relacionadas ao BRUKINSA
Título do resumo
Detalhes da apresentação
Autor principal
Comparação Indireta Ajustada por Pareamento
Comparação indireta da eficácia de zanubrutinibe x ibrutinibe para tratamento de MCL R/R
Apresentação em anúncio: 5365
Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Toby A. Eyre
Comparação indireta ajustada por pareamento de zanubrutinibe x venetoclax + ibrutinibe em pacientes com CLL sem tratamento prévio
Talha Munir
Pesquisa sobre Economia da Saúde e Resultados
Resultados durante o tratamento com inibidores de BTK para CLL: Perspectivas da monitoração terapêutica remota
Apresentação em anúncio: 2768
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Gurjyot Doshi
Número necessário a tratar para evitar progressão ou morte: Zanubrutinibe x outros inibidores covalentes de BTK em CLL R/R
Apresentação em anúncio: 4553
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Mazyar Shadman
Estimativa de mortes cardíacas associadas ao tratamento de CLL com ibrutinibe x zanubrutinibe nos EUA
Jennifer R. Brown
Número de pacientes que precisam ser tratados para prevenir um evento de fibrilação atrial com zanubrutinibe x ibrutinibe e acalabrutinibe em neoplasias malignas de células B
Talha Munir
Número de mortes cardíacas associadas ao ibrutinibe x zanubrutinibe para tratamento de CLL: uma estimativa europeia baseada no risco
Talha Munir
Evidências do Mundo Real
Mediadores de desigualdades raciais e étnicas no acesso a terapias de primeira linha para CLL nos EUA: um estudo de evidências do mundo real
Apresentação em anúncio: 2720
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Jacqueline C. Barrientos
Padrões de tratamento e uso de biomarcadores no mundo real em pacientes com CLL/SLL com idade ≥ 65 anos, de 2020 a 2024
Apresentação em anúncio: 2723
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Paul Hampel
A quimioterapia com ou sem imunoterapia continua sendo utilizada para CLL na prática clínica real: Necessidades não satisfeitas, padrões de tratamento e disparidades de idade nos EUA
Apresentação em anúncio: 2762
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I
Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST
Javier Pinilla-Ibarz
Impacto dos testes de marcadores genéticos na seleção do tratamento e nos resultados clínicos em pacientes com CLL
Apresentação em anúncio: 3894
Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Brian Koffman
Padrões de tratamento e estágios finais em pacientes tratados com inibidores de BTK de segunda geração na CLL
Apresentação em anúncio: 4528
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Aryan Ayat
Alterações nos padrões de tratamento no mundo real ao longo do tempo, conforme as características do paciente e a duração do tratamento em CLL/SLL, ao considerar as características do paciente e o tempo de duração do tratamento
Apresentação em anúncio: 6283
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Mengyang Di
Padrões de tratamento no mundo real e características dos pacientes submetidosàterapia combinada de venetoclax por tempo limitado para CLL
Apresentação em anúncio: 6317
Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio III
Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Jing-Zhou Hou
Uso, sequência e resultados do tratamento no mundo real em linfoma de células do manto: padrões emergentes de tratamento nos EUA
Alvaro Alencar
Padrões de tratamento com zanubrutinibe no mundo real em CLL/SLL em uma amostra selecionada de pacientes oncológicos comunitários dos EUA com terapia prévia com acalabrutinibe
Jing-Zhou Hou
Incidência de óbitos referentes a causas cardíacas em pacientes com idade ≥ 65 anos com neoplasias malignas de células B tratados com ibrutinibe
Ryan Jacobs
Padrões de testes de biomarcadores específicos para CLL no mundo real e padrões de tratamento de primeira linha em pacientes com CLL/linfoma linfocítico de pequenas células
Timothy Reynolds
Padrões de tratamento de CLL/SLL no mundo real no Instituto de Pesquisa e Especialistas em Câncer da Flórida entre pacientes que receberam zanubrutinibe imediatamente após terapia prévia com inibidor de BTK
Amanda Warner
Preferências de Pacientes
Preferências de pacientes e fatores que influenciam as decisões de tratamento para CLL no Japão
Apresentação em anúncio: 4406
Título da sessão: Serviços de Saúde e Melhoria da Qualidade: Neoplasias Malignas Linfóides: Anúncio II
Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST
Sikander Ailawadhi
Avaliação das preferências de pacientes com CLL na Coreia do Sul: Um experimento de escolha discreta
Byung Woo Yoon
Revisão Sistêmica da Literatura
Pacientes com características de alto risco no linfoma de células do manto: Uma revisão sistêmica da literatura de ensaios clínicos e estudos do mundo real
Christine E. Ryan
Para mais informações sobre nossa presença no Encontro e Exposição Anual da ASH de 2025, acesse nossa central de informações sobre o evento: congress.beonemedicines.com.
Sobre o Sonrotoclax (BGB-11417)
O sonrotoclax é um inibidor de BCL2 (linfoma de células B 2) de última geração e potencialmente o melhor de sua classe, com um perfil farmacocinético e farmacodinâmico único. Estudos em laboratório e durante o desenvolvimento inicial do fármaco demonstraram que o sonrotoclax é um inibidor de BCL2 altamente potente e específico, com meia-vida curta e sem acúmulo do fármaco. O sonrotoclax demonstrou atividade clínica promissora em uma variedade de neoplasias malignas de células B e está em desenvolvimento como monoterapia e em combinação com outras terapias, incluindo o BRUKINSA. Cabe destacar que, em ensaios clínicos iniciais, a combinação do sonrotoclax e do BRUKINSA demonstrou taxas rápidas e sem precedentes de doença residual mínima indetectável (DRM) em pacientes com CCL (leucemia linfocítica crônica) sem tratamento prévio. Até o momento, mais de 2.200 pacientes foram incluídos no amplo programa mundial de desenvolvimento.
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu a designação de terapia inovadora (BTD) ao sonrotoclax para tratamento de pacientes adultos com linfoma de células do manto (MCL) reincidente ou refratário (R/R). Além disto, a FDA concedeu ao sonrotoclax a designação de via rápida para MCL e macroglobulinemia de Waldenström (MW), bem como a designação de medicamento órfão para tratamento de pacientes adultos com MCL, MW, mieloma múltiplo, leucemia mieloide aguda e síndrome mielodisplásica.
Sobre o BGB-16673
O BGB-16673 é um potencial degradador de proteína da tirosina quinase de Bruton (BTK), o primeiro de sua classe, sendo o degradador de proteína mais avançado em ensaios clínicos, com quase 800 pacientes já tratados em um extenso programa mundial de desenvolvimento clínico. Este programa inclui três ensaios aleatórios de fase 3 em pacientes com CLL R/R, incluindo o ensaio comparativo direto de fase 3 com pirtobrutinibe, que iniciou o recrutamento no quarto trimestre de 2025. Originário da plataforma de compostos quiméricos de ativação da degradação (CDAC) da BeOne, o BGB-16673 foi criado para promover a degradação, ou quebra, tanto das formas selvagens como mutantes de BTK, incluindo aquelas que comumente resultam em resistência a inibidores de BTK em pacientes com doença progressiva.
A FDA concedeu a designação de via rápida ao BGB-16673 para tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) reincidente ou refratário (R/R), e pacientes adultos com linfoma de células do manto (MCL) R/R. Além disto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concedeu ao BGB-16673 a designação de medicamento prioritário (PRIME) para tratamento de pacientes com macroglobulinemia de Waldenström (WM) previamente tratados com um inibidor de BTK.
Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)
O BRUKINSA é um inibidor de molécula pequena da tirosina quinase de Bruton (BTK), administrado por via oral, projetado para fornecer uma inibição completa e sustentada da proteína BTK, otimizando biodisponibilidade, meia-vida e seletividade. Com uma farmacocinética diferenciada em comparação com outros inibidores de BTK aprovados, o BRUKINSA demonstrou inibir a proliferação de células B malignas em diversos tecidos associadosàdoença.
O BRUKINSA possui a indicação mais abrangente a nível mundial entre os inibidores de BTK, sendo o único inibidor de BTK que oferece a flexibilidade de administração uma ou duas vezes ao dia. O BRUKINSA também é o único inibidor de BTK a demonstrar superioridade quanto a outro inibidor de BTK em um estudo de fase 3.
O programa mundial de desenvolvimento clínico do BRUKINSA inclui cerca de 7.100 pacientes inscritos em 30 países e regiões, distribuídos em mais de 35 estudos. O BRUKINSA está aprovado em mais de 75 mercados e mais de 247.000 pacientes já foram tratados em todo o mundo.
Seleção de informações importantes de segurança
Reações adversas graves, incluindo eventos fatais, ocorreram com BRUKINSA, incluindo hemorragia, infecções, citopenias, segundas neoplasias malignas primárias, arritmias cardíacas e hepatotoxicidade (incluindo lesão hepática induzida por medicamentos).
Na população agrupada de segurança (N = 1729), as reações adversas mais comuns (≥ 30%), incluindo anormalidades laboratoriais, em pacientes que receberam BRUKINSA foram diminuição da contagem de neutrófilos (51%), diminuição da contagem de plaquetas (41%), infecção do trato respiratório superior (38%), hemorragia (32%) e dor musculoesquelética (31%).
Veja toda as informações de prescrição dos EUA, incluindo informações de pacientes dos EUA.
As informações contidas neste comunicadoàimprensa são destinadas a um público mundial. As indicações do produto variam conforme a região.
Sobre a BeOne
A BeOne Medicines é uma empresa multinacional de oncologia com sede na Suíça, que descobre e desenvolve tratamentos inovadores mais acessíveis a pacientes com câncer ao redor do mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de sua diversificada linha de novas terapias mediante suas capacidades internas e cooperações. Com uma crescente equipe internacional de quase 12.000 funcionários em seis continentes, a empresa está comprometida em melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para muito mais pacientes que precisam deles.
Para saber mais sobre a BeOne, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram.
Declarações prospectivas
Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre os potenciais benefícios dos produtos e candidatos a produtos da BeOne; o fornecimento de medicamentos inovadores e transformadores para pacientes; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeOne, sob o título "Sobre a BeOne". Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas em decorrência de diversos fatores importantes, incluindo a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos de seus candidatos a medicamentos, que podem não justificar o desenvolvimento adicional ou a aprovação de comercialização; as ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos ensaios clínicos e a aprovação de comercialização; a capacidade da BeOne de obter sucesso comercial para seus medicamentos e candidatos a medicamentos comercializados, se aprovados; a capacidade da BeOne de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologia; a dependência da BeOne de terceiros para conduzir o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização e outros serviços referentes a medicamentos; a experiência limitada da BeOne em obter aprovações regulatórias e comercializar produtos farmacêuticos; a capacidade da BeOne de receber financiamento adicional para suas operações e concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos, bem como obter e manter a lucratividade; sendo estes riscos discutidos em mais detalhes na seção intitulada "Fatores de Risco" do relatório trimestral mais recente da BeOne no Formulário 10-Q, além das discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes nos apresentações subsequentes da BeOneàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Todas as informações contidas neste comunicadoàimprensa são válidas na data de sua publicação, sendo que a BeOne não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, a menos que seja exigido por lei.
