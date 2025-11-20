BeOne Medicines demonstra sua liderança em neoplasias malignas de células B na ASH 2025

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa multinacional de oncologia, avança em sua visão de se tornar a empresa líder mundial em oncologia com novos e extensos dados de seu portfólio diferenciado de hematologia no 67o Encontro e Exposição Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) em Orlando, Flórida, de 6 a 9 de dezembro. Quase 50 resumos foram aceitos, incluindo seis apresentações orais, destacando os três ativos hematológicos transformadores da empresa, aprovados e em investigação – o inibidor de BTK, BRUKINSA® (zanubrutinibe), o inibidor de BCL2, sonrotoclax, e o degradador de BTK, BGB-16673.

As principais apresentações incluem:

SEQUOIA: O BRUKINSA demonstrou sobrevida geral sustentada (84%; 88% após ajuste para COVID) e sobrevida livre de progressão (PFS) marcante em comparação com bendamustina + rituximabe, com PFS estimada em 74% em 6 anos em leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 2129)

O demonstrou sobrevida geral sustentada (84%; 88% após ajuste para COVID) e sobrevida livre de progressão (PFS) marcante em comparação com bendamustina + rituximabe, com PFS estimada em 74% em 6 anos em leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 2129) ALPINE: Análise 'post-hoc' do estudo de fase 3 do BRUKINSA em relação ao ibrutinibe em pacientes com CLL/SLL reincidente/refratária (R/R), utilizando resultados relatados pelo paciente (PRO) longitudinais (apresentação oral: 711)

Análise 'post-hoc' do estudo de fase 3 do em relação ao ibrutinibe em pacientes com CLL/SLL reincidente/refratária (R/R), utilizando resultados relatados pelo paciente (PRO) longitudinais (apresentação oral: 711) BGB-11417-201: Estudo de fase 1/2 do sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto (MCL) R/R previamente tratados com um inibidor de BTK (apresentação oral: 663)

Estudo de fase 1/2 do em pacientes com linfoma de células do manto (MCL) R/R previamente tratados com um inibidor de BTK (apresentação oral: 663) BGB-11417-101: Resultados atualizados de segurança e eficácia, incluindo dados de doença residual mínima indetectável (uMRD), do estudo de fase 1/1b em curso do sonrotoclax + BRUKINSA em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3891)

Resultados atualizados de segurança e eficácia, incluindo dados de doença residual mínima indetectável (uMRD), do estudo de fase 1/1b em curso do em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3891) CaDAnCe-101: Resultados atualizados de eficácia e segurança de BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R e macroglobulinemia de Waldenström (WM) R/R (apresentação oral: 85; apresentação em anúncio: 3583)

"Nossos dados apresentados no ASH 2025 elevam o padrão das expectativas de pacientes e médicos sobre o que é possível. Nossos dados a longo prazo aumentam a confiança na duração da resposta nas decisões de tratamento da CLL", disse Lai Wang, Ph.D., Diretor Global de P&D da BeOne. "Os dados de seis anos do estudo SEQUOIA e os dados de extensão a longo prazo de pacientes originalmente inscritos no estudo ALPINE consolidam o papel do BRUKINSA como a base da terapia para CLL, e nossas três modalidades inovadoras de tratamento de células B (inibição de BTK, inibição de BCL2 e degradação de BTK) têm o potencial de ampliar as opções terapêuticas, acompanhando as necessidades dos pacientes em todos os estágios da doença."

Outros destaques incluem:

Dados clínicos inéditos da linha de produtos emergentes da BeOne também serão compartilhados no encontro, incluindo novas combinações e áreas terapêuticas.

BGB-11417-101: Resultados do estudo de fase 1/1b: Terapia orientada por MRD do sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação oral: 793) Resultados iniciais do tratamento com sonrotoclax + BRUKINSA + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3890)

Resultados do estudo de fase 1/1b: BGB-11417-202: Estudo de fase 2 de monoterapia do sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/R (apresentação em anúncio: 5666)

Estudo de fase 2 de monoterapia do em pacientes com CLL/SLL R/R (apresentação em anúncio: 5666) BGB-11417-105: Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 do sonrotoclax + carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo (apresentação oral: 102)

Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 do + carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo (apresentação oral: 102) CaDAnCe-101: Resultados preliminares do estudo de fase 1 em curso do BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R (apresentação em anúncio: 3895)

Dados clínicos em curso do BRUKINSA continuam demonstrando benefícios clinicamente significativos para pacientes com CLL/SLL.

Ramo D do estudo SEQUOIA: Estudo de ramo único do BRUKINSA + venetoclax em pacientes com CLL/SLL de primeira linha, com del(17p) e/ou mutação TP53 ou sem ambos (apresentação em anúncio: 5669)

Estudo de ramo único do + venetoclax em pacientes com CLL/SLL de primeira linha, com del(17p) e/ou mutação TP53 ou sem ambos (apresentação em anúncio: 5669) ALPINE thru LTE1: Até 6 anos de acompanhamento de pacientes com CLL/SLL R/R que foram originalmente randomizados para receber o BRUKINSA como parte do estudo ALPINE e tratamento contínuo com BRUKINSA em um estudo de extensão a longo prazo (LTE-1) (apresentação em anúncio: 2123)

As apresentações também incluem dados que utilizam evidências do mundo real e enfoques de modelagem validados para melhorar a compreensão da experiência prática e dos resultados obtidos com inibidores covalentes de BTK.

Pesquisa de resultados: Uma análise de modelo do número necessário para tratar (NNT) estima que o tratamento de pacientes com BRUKINSA em vez de ibrutinibe para tratamento da CLL poderia potencialmente prevenir cerca de 255 mortes cardíacas em pacientes em segunda linha ou posterior (2L+) e 266 em pacientes em primeira linha (1L) ao longo de um período de 10 anos (número do resumo: 13636) Avaliação do modelo BRUKINSA em relação a outros inibidores covalentes de BTK em CLL R/R e o número de pacientes que precisam ser tratados para evitar progressão ou morte (apresentação em anúncio: 4553) Estudo de observação que examina os resultados relatados pelos pacientes nos EUA com CLL/SLL tratados com BRUKINSA ou acalabrutinibe no contexto da oncologia comunitária (apresentação em anúncio: 2768)



"No CLL, selecionar a terapia certa para o paciente certo no momento certo é essencial, e o tratamento contínuo com inibidores de BTK, como o BRUKINSA, se tornou essencial para obter o controle duradouro da doença", disse Dany Habr, M.D., Vice-Presidente Sênior e Chefe de Assuntos Médicos para a América do Norte e Mercados Internacionais na BeOne. "Dados emergentes de estudos clínicos sugerem que o BRUKINSA pode oferecer um perfil de efeitos colaterais mais controlável, incluindo sintomas como fadiga, dor e cefaleia, reforçando ainda mais seu papel como o inibidor de BTK de escolha."

Apresentações da BeOne na ASH 2025 (organizadas cronologicamente por ativo)

BRUKINSA: A espinha dorsal da franquia de hematologia

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Análise final do estudo aleatório de fase 2 ROSEWOOD de zanubrutinibe + obinutuzumabe x monoterapia com obinutuzumabe em pacientes com linfoma folicular R/R Apresentação oral: 227 Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: FL e WM Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 14h00-15h30 EST Pier Luigi Zinzani Eficácia sustentada de zanubrutinibe x bendamustina + rituximabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio, com sobrevida favorável contínua em pacientes não aleatórios com del(17p): acompanhamento de 6 anos no estudo de fase 3 SEQUOIA Apresentação em anúncio: 2129 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Constantine S. Tam Os resultados a longo prazo de pacientes que receberam zanubrutinibe no estudo de fase 3 ALPINE confirmam o benefício sustentado do zanubrutinibe em pacientes com CLL/SLL R/R: até 6 anos de acompanhamento com a extensão a longo prazo Apresentação em anúncio: 2123 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Constantine S. Tam Sobrevida livre de progressão baseada em sintomas como um estágio final clinicamente relevante e centrado no paciente em CLL/SLL: Resultados do estudo ALPINE Apresentação oral: 711 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoides Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h EST Jennifer R. Brown Sobrevida livre de progressão em pacientes com baixa qualidade de vida relacionadaàsaúde tratados com zanubrutinibe x monoterapia com ibrutinibe: análise 'post-hoc' do estudo ALPINE Apresentação em anúncio: 6275 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoides Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Loic Ysebaert Zanubrutinibe + venetoclax para CLL/SLL sem tratamento prévio, incluindo pacientes com del(17p) e/ou mutação TP53 e status variável da cadeia pesada de imunoglobulina não mutado: resultados de 3 anos do ramo D do estudo SEQUOIA Apresentação em anúncio: 5669 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Mazyar Shadman Avaliação de fatores de modelos prognósticos estabelecidos em pacientes com CLL tratados com zanubrutinibe: uma análise post-hoc de dois estudos de fase 3 (SEQUOIA e ALPINE) Apresentação em anúncio: 5681 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Inhye Ahn O zanubrutinibe é bem tolerado e eficaz em pacientes com neoplasias malignas de células B intolerantes ao acalabrutinibe: um acompanhamento a longo prazo Apresentação em anúncio: 5663 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Mazyar Shadman Estudo multicêntrico, aberto e de ramo único do inibidor de BTK zanubrutinibe em pacientes com linfoma difuso de grandes células B R/R e mutação CD79B Apresentação em anúncio: 3684 Título da sessão: Linfomas Agressivos: Terapias Direcionadas e Farmacológicas: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Li Wang

Sonrotoclax: Potencial inibidor de BCL2 de última geração, o melhor da categoria

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 com sonrotoclax em combinação com carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo Apresentação oral: 102 Título da sessão: Mieloma Múltiplo: Terapias Farmacológicas: Avançando o Padrão: Melhorando o Tratamento do Mieloma através de Diagnóstico, Manutenção e Reincidência Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 10h45-11h00 EST Hang Quach Estudo de fase 3, aleatório, aberto e multicêntrico, comparando terapias com sonrotoclax mais anticorpo anti-CD20 x venetoclax mais rituximabe em pacientes com CLL/SLL R/R (CLL-RR1/CELESTIAL-RRCLL) Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 2137 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Othman Al-Sawaf Monoterapia com sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto reincidente/refratário previamente tratados com BTKi: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/2 Apresentação oral: 663 Título da sessão: Linfoma de Células do Manto, Folicular, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos - Novos Tratamentos e Perspectivas sobre o Linfoma de Células do Manto Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h00 EST Michael Wang O tratamento de primeira linha com sonrotoclax e zanubrutinibe para CLL/SLL demonstra altas taxas de doença residual mínima indetectável com tolerabilidade favorável: Dados atualizados do estudo BGB-11417-101, um estudo de fase 1/1b em curso Apresentação em anúncio: 3891 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II Data/horário da sessão: December 7, 2025, 6:00-8:00 PM EST Constantine S. Tam Zanubrutinibe + obinutuzumabe + sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101 Apresentação em anúncio: 3890 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Jacob D. Soumerai Terapia orientada por doença residual mínima (DRM) com sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101 Apresentação oral: 793 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiológica: Terapia Orientada por Doença Residual Mínima e Emergência de Resistência Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 10h30 às 12h00 EST Marc S. Hoffmann Análise primária de um estudo multicêntrico, aberto, de fase 2, com monoterapia de sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/R Apresentação oral: 5666 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Shuhua Yi

BGB-16673: Potencial degradador de proteína BTK pioneiro

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso Apresentação oral: 85 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: Tratamento de CLL em Reincidência e em Transformação de Richter Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 9h30 às 11h00 EST Inhye E. Ahn CaDAnCe-104, um estudo de protocolo mestre de fase 1b/2, aberto e em curso, do degradador de BTK BGB-16673 em combinação com outros agentes em pacientes com neoplasias malignas de células B R/R Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 1839 Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Chan Y. Cheah Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com linfoma não Hodgkin indolente R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso Apresentação em anúncio: 3584 Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Romain Guièze Eficácia e segurança preliminares do BTK BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R: Resultados do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso Apresentação em anúncio: 3895 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Meghan C. Thompson Resultados atualizados de eficácia e segurança do BTK BGB-16673 em pacientes com macroglobulinemia de Waldenström R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em curso Apresentação em anúncio: 3583 Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Constantine S. Tam O estudo CaDAnCe-304, de fase 3, aberto e aleatório, avaliou a segurança e a eficácia do degradador de BTK BGB-16673 em comparação com o pirtobrutinibe em pacientes com CLL/SLL R/R Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 5691 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Meghan C. Thompson

Outros ativos hematológicos: BGB-21447, inibidor de BCL2 de última geração

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Resultados preliminares de um estudo de fase 1/1b, o primeiro em seres humanos, do BGB-21447, um inibidor de BCL2 de última geração, em pacientes com linfoma não Hodgkin de células B Apresentação em anúncio: 1910 Título da sessção: Linfomas Agressivos: Terapias Direcionadas e Farmacológicas: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Fei Li

Geração de evidências integrativas e questões de economia da saúde relacionadas ao BRUKINSA

Título do resumo Detalhes da apresentação Autor principal Comparação Indireta Ajustada por Pareamento Comparação indireta da eficácia de zanubrutinibe x ibrutinibe para tratamento de MCL R/R Apresentação em anúncio: 5365 Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Toby A. Eyre Comparação indireta ajustada por pareamento de zanubrutinibe x venetoclax + ibrutinibe em pacientes com CLL sem tratamento prévio Número do resumo: 7756 Talha Munir Pesquisa sobre Economia da Saúde e Resultados Resultados durante o tratamento com inibidores de BTK para CLL: Perspectivas da monitoração terapêutica remota Apresentação em anúncio: 2768 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Gurjyot Doshi Número necessário a tratar para evitar progressão ou morte: Zanubrutinibe x outros inibidores covalentes de BTK em CLL R/R Apresentação em anúncio: 4553 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Mazyar Shadman Estimativa de mortes cardíacas associadas ao tratamento de CLL com ibrutinibe x zanubrutinibe nos EUA Número do resumo: 13636 Jennifer R. Brown Número de pacientes que precisam ser tratados para prevenir um evento de fibrilação atrial com zanubrutinibe x ibrutinibe e acalabrutinibe em neoplasias malignas de células B Número do resumo: 14445 Talha Munir Número de mortes cardíacas associadas ao ibrutinibe x zanubrutinibe para tratamento de CLL: uma estimativa europeia baseada no risco Número do resumo: 14028 Talha Munir Evidências do Mundo Real Mediadores de desigualdades raciais e étnicas no acesso a terapias de primeira linha para CLL nos EUA: um estudo de evidências do mundo real Apresentação em anúncio: 2720 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Jacqueline C. Barrientos Padrões de tratamento e uso de biomarcadores no mundo real em pacientes com CLL/SLL com idade ≥ 65 anos, de 2020 a 2024 Apresentação em anúncio: 2723 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Paul Hampel A quimioterapia com ou sem imunoterapia continua sendo utilizada para CLL na prática clínica real: Necessidades não satisfeitas, padrões de tratamento e disparidades de idade nos EUA Apresentação em anúncio: 2762 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio I Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 EST Javier Pinilla-Ibarz Impacto dos testes de marcadores genéticos na seleção do tratamento e nos resultados clínicos em pacientes com CLL Apresentação em anúncio: 3894 Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Brian Koffman Padrões de tratamento e estágios finais em pacientes tratados com inibidores de BTK de segunda geração na CLL Apresentação em anúncio: 4528 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Aryan Ayat Alterações nos padrões de tratamento no mundo real ao longo do tempo, conforme as características do paciente e a duração do tratamento em CLL/SLL, ao considerar as características do paciente e o tempo de duração do tratamento Apresentação em anúncio: 6283 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Mengyang Di Padrões de tratamento no mundo real e características dos pacientes submetidosàterapia combinada de venetoclax por tempo limitado para CLL Apresentação em anúncio: 6317 Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Anúncio III Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Jing-Zhou Hou Uso, sequência e resultados do tratamento no mundo real em linfoma de células do manto: padrões emergentes de tratamento nos EUA Número do resumo: 13378 Alvaro Alencar Padrões de tratamento com zanubrutinibe no mundo real em CLL/SLL em uma amostra selecionada de pacientes oncológicos comunitários dos EUA com terapia prévia com acalabrutinibe Número do resumo: 8798 Jing-Zhou Hou Incidência de óbitos referentes a causas cardíacas em pacientes com idade ≥ 65 anos com neoplasias malignas de células B tratados com ibrutinibe Número do resumo: 7341 Ryan Jacobs Padrões de testes de biomarcadores específicos para CLL no mundo real e padrões de tratamento de primeira linha em pacientes com CLL/linfoma linfocítico de pequenas células Número do resumo: 7773 Timothy Reynolds Padrões de tratamento de CLL/SLL no mundo real no Instituto de Pesquisa e Especialistas em Câncer da Flórida entre pacientes que receberam zanubrutinibe imediatamente após terapia prévia com inibidor de BTK Número do resumo: 13894 Amanda Warner Preferências de Pacientes Preferências de pacientes e fatores que influenciam as decisões de tratamento para CLL no Japão Apresentação em anúncio: 4406 Título da sessão: Serviços de Saúde e Melhoria da Qualidade: Neoplasias Malignas Linfóides: Anúncio II Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 EST Sikander Ailawadhi Avaliação das preferências de pacientes com CLL na Coreia do Sul: Um experimento de escolha discreta Número do resumo: 4019 Byung Woo Yoon Revisão Sistêmica da Literatura Pacientes com características de alto risco no linfoma de células do manto: Uma revisão sistêmica da literatura de ensaios clínicos e estudos do mundo real Número do resumo: 14130 Christine E. Ryan

Para mais informações sobre nossa presença no Encontro e Exposição Anual da ASH de 2025, acesse nossa central de informações sobre o evento: congress.beonemedicines.com.

Sobre o Sonrotoclax (BGB-11417)

O sonrotoclax é um inibidor de BCL2 (linfoma de células B 2) de última geração e potencialmente o melhor de sua classe, com um perfil farmacocinético e farmacodinâmico único. Estudos em laboratório e durante o desenvolvimento inicial do fármaco demonstraram que o sonrotoclax é um inibidor de BCL2 altamente potente e específico, com meia-vida curta e sem acúmulo do fármaco. O sonrotoclax demonstrou atividade clínica promissora em uma variedade de neoplasias malignas de células B e está em desenvolvimento como monoterapia e em combinação com outras terapias, incluindo o BRUKINSA. Cabe destacar que, em ensaios clínicos iniciais, a combinação do sonrotoclax e do BRUKINSA demonstrou taxas rápidas e sem precedentes de doença residual mínima indetectável (DRM) em pacientes com CCL (leucemia linfocítica crônica) sem tratamento prévio. Até o momento, mais de 2.200 pacientes foram incluídos no amplo programa mundial de desenvolvimento.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu a designação de terapia inovadora (BTD) ao sonrotoclax para tratamento de pacientes adultos com linfoma de células do manto (MCL) reincidente ou refratário (R/R). Além disto, a FDA concedeu ao sonrotoclax a designação de via rápida para MCL e macroglobulinemia de Waldenström (MW), bem como a designação de medicamento órfão para tratamento de pacientes adultos com MCL, MW, mieloma múltiplo, leucemia mieloide aguda e síndrome mielodisplásica.

Sobre o BGB-16673

O BGB-16673 é um potencial degradador de proteína da tirosina quinase de Bruton (BTK), o primeiro de sua classe, sendo o degradador de proteína mais avançado em ensaios clínicos, com quase 800 pacientes já tratados em um extenso programa mundial de desenvolvimento clínico. Este programa inclui três ensaios aleatórios de fase 3 em pacientes com CLL R/R, incluindo o ensaio comparativo direto de fase 3 com pirtobrutinibe, que iniciou o recrutamento no quarto trimestre de 2025. Originário da plataforma de compostos quiméricos de ativação da degradação (CDAC) da BeOne, o BGB-16673 foi criado para promover a degradação, ou quebra, tanto das formas selvagens como mutantes de BTK, incluindo aquelas que comumente resultam em resistência a inibidores de BTK em pacientes com doença progressiva.

A FDA concedeu a designação de via rápida ao BGB-16673 para tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) reincidente ou refratário (R/R), e pacientes adultos com linfoma de células do manto (MCL) R/R. Além disto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concedeu ao BGB-16673 a designação de medicamento prioritário (PRIME) para tratamento de pacientes com macroglobulinemia de Waldenström (WM) previamente tratados com um inibidor de BTK.

Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)

O BRUKINSA é um inibidor de molécula pequena da tirosina quinase de Bruton (BTK), administrado por via oral, projetado para fornecer uma inibição completa e sustentada da proteína BTK, otimizando biodisponibilidade, meia-vida e seletividade. Com uma farmacocinética diferenciada em comparação com outros inibidores de BTK aprovados, o BRUKINSA demonstrou inibir a proliferação de células B malignas em diversos tecidos associadosàdoença.

O BRUKINSA possui a indicação mais abrangente a nível mundial entre os inibidores de BTK, sendo o único inibidor de BTK que oferece a flexibilidade de administração uma ou duas vezes ao dia. O BRUKINSA também é o único inibidor de BTK a demonstrar superioridade quanto a outro inibidor de BTK em um estudo de fase 3.

O programa mundial de desenvolvimento clínico do BRUKINSA inclui cerca de 7.100 pacientes inscritos em 30 países e regiões, distribuídos em mais de 35 estudos. O BRUKINSA está aprovado em mais de 75 mercados e mais de 247.000 pacientes já foram tratados em todo o mundo.

Seleção de informações importantes de segurança

Reações adversas graves, incluindo eventos fatais, ocorreram com BRUKINSA, incluindo hemorragia, infecções, citopenias, segundas neoplasias malignas primárias, arritmias cardíacas e hepatotoxicidade (incluindo lesão hepática induzida por medicamentos).

Na população agrupada de segurança (N = 1729), as reações adversas mais comuns (≥ 30%), incluindo anormalidades laboratoriais, em pacientes que receberam BRUKINSA foram diminuição da contagem de neutrófilos (51%), diminuição da contagem de plaquetas (41%), infecção do trato respiratório superior (38%), hemorragia (32%) e dor musculoesquelética (31%).

Veja toda as informações de prescrição dos EUA, incluindo informações de pacientes dos EUA.

As informações contidas neste comunicadoàimprensa são destinadas a um público mundial. As indicações do produto variam conforme a região.

