Synthio Labs levanta US$ 5 milhões com fim de desenvolver sistema operacional de IA de voz para interação do consumidor no setor de ciências da vida

A Synthio Labs, empresa de IA de voz a nível clínico que vem transformando o modo como organizações de ciências da vida interagem com médicos e pacientes, anunciou hoje que arrecadou US$ 5 milhões em financiamento inicial. A rodada foi liderada pela Elevation Capital, com participação da 1984 Ventures, Peak XV Partners, Y Combinator e vários investidores estratégicos do ecossistema mundial de saúde e IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119308577/pt/

Rajashekar Vasantha (left), Supreet Deshpande (center), and Sahitya Sridhar (right), the founding team behind Synthio Labs’ voice-powered AI platform for pharma

"Acreditamos que a Synthio Labs está definindo a próxima grande infraestrutura de interação com o consumidor para o setor de ciências da vida. Sua plataforma de IA de voz a nível clínico unifica a comunicação da indústria farmacêutica, ao oferecer às equipes de campo um poderoso assistente de voz e fornecendo a médicos e pacientes respostas instantâneas, confiáveis ??e compatíveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A presença internacional da indústria farmacêutica nas áreas de comércio e entrada no mercado é uma máquina de trilhões de dólares pronta para ser reinventada, e a Synthio tem exatamente a equipe certa para cumprir esta missão", disse Krishna Mehra, Sócio de IA da Elevation Capital.

As empresas farmacêuticas investem mais de US$ 30 bilhões ao ano em estratégias de interação entre médicos e pacientes, mas a maior parte da comunicação ainda é manual, fragmentada e de difícil escalonamento. Os médicos são inundados com informações e muitos pacientes não recebem acompanhamento regular, o que leva a taxas de abandono do tratamento de até 50% em doenças crônicas. A Synthio Labs visa resolver este problema com IA de voz compatível e em tempo real, que ajuda a fornecer informações médicas claras e precisas a todos os médicos e pacientes. Esta tecnologia pode auxiliar empresas farmacêuticas e profissionais de saúde em todo o mundo, sobretudo no tratamento de doenças crônicas e em grandes programas de apoio a pacientes.

O sistema operacional de IA da Synthio Labs unifica três plataformas principais: Jarvis, o copiloto de IA de voz a nível clínico para equipes de campo; Ather, o mecanismo de IA multimodal que permite a interação omnicanal perfeita com médicos e pacientes; e Simulation Studio, a plataforma de análises avançada que gera gêmeos digitais de alta fidelidade de médicos e pacientes para pesquisa e estratégia. Juntos, estes produtos ajudam as equipes de ciências da vida a automatizar conversas compatíveis, captar informações estruturadas em escala e oferecer experiências consistentes e humanizadas a todos os médicos e pacientes.

"Além de medicamentos inovadores, o futuro da saúde irá depender de como alcançamos e apoiamos cada médico e paciente que depende deles", disse Supreet Deshpande, Cofundador e Diretor Executivo da Synthio Labs."Na Synthio, construímos a infraestrutura de IA que torna isto possível, de modo inteligente, compatível e em grande escala". acrescentou Rajashekar Vasantha, Cofundador e Diretor de Tecnologia.

Sahitya Sridhar, Cofundador e Diretor de Produto, disse:"Desenvolvemos produtos que tornam cada conversa entre a indústria farmacêutica e seus consumidores mais inteligente, rápida e significativa. O setor de saúde caminha para um mundo de abundância. Nossa visão é simples: levar experiências de qualidade do consumidoràindústria farmacêutica e capacitar as pessoas que prestam atendimento médico."

Entre os primeiros a adotar a tecnologia estão várias empresas farmacêuticas do grupo Top 10 e marcas líderes do setor de saúde com venda direta ao consumidor, que utilizam a IA de voz da Synthio para transformar a interação entre médicos e pacientes. Em um projeto, a IA de voz da Synthio alcançou mais de 5.000 pacientes com eczema em 48 horas, evidenciando sua capacidade de ampliar o suporte personalizado com rapidez.

Rafal Pielak, Fundador e Diretor Executivo da Soteri Skin, disse:"Foi um prazer trabalhar com a equipe da Synthio Labs. Eles desenvolveram um agente de IA de voz que interagiu com milhares de pacientes com eczema, realizando 5.000 ligações em apenas dois dias. O agente ofereceu suporte completo, desde a integração e triagem até o atendimento ao paciente, ao automatizar por completo a coleta de comentários e avaliações. Estamos muito satisfeitos com os resultados e na expectativa de trabalharmos juntos novamente."

A Synthio Labs foi fundada por Supreet Deshpande, Sahitya Sridhar e Rajashekar Vasantha, uma equipe de origem indiana com sólida formação acadêmica e profissional no país. Os fundadores trazem consigo ampla experiência em estratégia farmacêutica e engenharia avançada de IA, adquirida em funções de liderança na McKinsey, ZS Associates, Amazon e Audible. Eles lideraram programas comerciais multimilionários para empresas multinacionais de ciências da vida e desempenharam papéis essenciais no desenvolvimento de LLMs e sistemas de voz multiagentes na Amazon e na Audible. A empresa planeja usar este financiamento para expandir suas equipes de engenharia e produto, expandir as implementações corporativas nos EUA e na Europa e intensificar suas parcerias com clientes líderes em ciências da vida. A Synthio visa estabelecer a interação orientada por IA como o novo padrão de como as equipes farmacêuticas dão suporte a médicos e pacientes a nível mundial.

Para mais detalhes, consulte este link do vídeo:Anúncio de financiamento da Synthio Labs

Sobre a Synthio Labs

Synthio Labs é uma empresa de IA de voz conversacional a nível clínico que ajuda organizações de ciências da vida a interagir com médicos e pacientes através de tecnologia de voz segura, compatível e inteligente. Seu conjunto de produtos de IA Jarvis, Ather e Simulation Studio, impulsiona a interação omnicanal para equipes internacionais das indústrias farmacêutica e biotecnológica. Com sede na região da Baía de San Francisco e equipes na Índia e nos EUA, a Synthio conta com o apoio da Elevation Capital, Peak XV Partners, 1984 Ventures, Y Combinator e investidores líderes do setor de ciências da vida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251119308577/pt/

Contato para mídia:

Dixit Suthar, Escritório dos Fundadores

dixit@synthiolabs.com