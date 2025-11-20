Novo Estudo Global: Perigo do Calor Noturno Aumenta em 83% das Cidades Globais Analisadas, Sendo Mais Opressivo e Mais Frequente

WASHINGTON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Embora os líderes estejam se concentrando em evitar a violação do limite de +1,5° C do Acordo de Paris, uma nova análise científica abrangente das condições climáticas de verão mais perigosas em 100 grandes cidades globais revelou que as temperaturas noturnas mínimas aumentaram até 10 vezes mais rapidamente do que as máximas médias diurnas em muitas cidades durante um clima opressivamente quente.

O estudo da Climate Resilience for All, Extreme Heat and the Shrinking Diurnal Range: A Global Evaluation of Oppressive Air Mass Character and Frequency, analisou dados meteorológicos ao longo de um período de 30 anos, de 1994 a 2024, isolando os dois tipos de condições meteorológicas, ou “massas de ar”, consideradas mais perigosas para a saúde humana: clima "tropical seco" (DT), quente e seco, e clima "tropical úmido" (MT), quente e úmido.

A exposição ao calor tem sido tradicionalmente medida pela exposição a altas temperaturas diurnas e pelo aumento das temperaturas "médias". Este estudo indica claramente a necessidade urgente de ações preventivas e responsivas ao calor extremo para explicar e abordar explicitamente a crescente ameaça das noites mais quentes.

As visualizações de dados globais, regionais e municipais podem ser acessadas por meio deste link.

A análise revelou:

O aumento das temperaturas noturnas e a diminuição da diferença entre as máximas diurnas e as mínimas noturnas em grande parte do mundo

83% das cidades do estudo estão tendo temperaturas noturnas consistentemente mais altas.

do estudo estão tendo temperaturas noturnas consistentemente mais altas. As temperaturas noturnas estão aumentando mais rapidamente em Melbourne, Austrália (tropical seco), aumento de 1° C a cada 5,36 anos, e Dubai, Emirados Árabes Unidos (tropical úmido), aumento de 1° C a cada 8,81 anos. No clima tropical úmido , Santa Maria, Upington, Seul, Samarcanda, Paris, Cidade do Kuwait, Portland e Abadan estão tendo a maior diminuição entre as temperaturas diurnas e noturnas. O número de cidades que apresentam reduções por região se divide da seguinte forma: África: 13 de 15. Ásia: 18 de 22. América Central e do Sul: 10 de 11. Europa: 7 de 12. Oriente Médio: 5 de 5. América do Norte: 14 de 16. Oceania: 9 de 11. No clima tropical seco , Melbourne, Agadir, Seul, Mumbai, Cairo, Luxor, Cidade de Kuwait e Santiago estão tendo a maior diminuição entre as temperaturas diurnas e noturnas. O número de cidades que apresentam reduções por região se divide da seguinte forma: África: 10 de 14. Ásia: 13 de 22. América Central e do Sul: 7 de 11. Europa: 4 de 6. Oriente Médio: 6 de 7. América do Norte: 11 de 14 Oceania: 5 de 9. Algumas das regiões mostram uma diferenciação mais fraca, possivelmente porque os tipos de clima tropical seco raramente estão presentes nas cidades que avaliamos nessas regiões.





Aumentos na frequência de dias de calor extremo

Ao longo do período de estudo de 30 anos, os padrões do clima tropical úmido de verão aumentaram perto ou mais de 50% na América Central e do Sul, Oceania e África - e 37% em todo o mundo.

de verão aumentaram perto ou mais de 50% na América Central e do Sul, Oceania e África - e 37% em todo o mundo. Os padrões do clima tropical seco aumentaram 13% no mesmo período, com o maior aumento observado na Austrália, de 29%.

“Antes desta análise, não tínhamos conhecimento da rapidez do aumento do calor noturno nas massas de ar mais perigosas”, disse Larry Kalkstein, climatologista, Conselheiro Chefe de Ciência do Calor da Climate Resilience for All e principal autor do estudo. “É fundamental entendermos como o calor do verão - que leva as pessoas ao pronto-socorro - está mudando e o que estamos ignorando quando falamos sobre isso.”

“Queremos que essa análise mobilize líderes municipais e de saúde para ampliar urgentemente a visão do que é uma crise de calor de 24 horas. Esta pesquisa revela um ponto cego crítico da nossa compreensão do calor extremo ”, disse Kathy Baughman McLeod, CEO da Climate Resilience for All.

As altas temperaturas noturnas impedem que o nosso corpo esfrie, e aumentam os riscos de exaustão pelo calor, de desidratação e de estresse cardiovascular. Quando o sono é interrompido pelo calor, o corpo perde a capacidade de se recuperar da exposição diurna, aumentando o perigo de doenças e morte - especialmente em adultos mais velhos, mulheres e pessoas que vivem em moradias mal ventiladas.

Os sistemas de alerta de calor estão focados nas altas temperaturas diurnas e minimizam o impacto das temperaturas noturnas. O estudo oferece orientação e insiste que as autoridades de saúde e os formuladores de políticas integrem esses padrões de mudança no seu trabalho e aumentem o número de sistemas de alerta de calor direcionados regionalmente que identificam a crescente probabilidade de eventos de alta intensidade durante vários dias que proporcionam pouco alívioànoite.

Sobre a Climate Resilience for All

A Climate Resilience for All é uma ONG de adaptação global dedicada a proteger a saúde, a renda e a dignidade das mulheres na linha de frente do calor extremo.

Contatos:

Geraldine Henrich-Koenis, geraldine@climateresilience.org

Kelechukwu Iruoma,kelechukwu@climateresilience.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9579849)