LTIMindtree fortalece relacionamento com a Microsoft para acelerar a adoção do Microsoft Azure e impulsionar a transformação impulsionada por IA

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou a expansão de sua colaboração global com a Microsoft para acelerar a adoção do Microsoft Azure e impulsionar a transformação empresarial impulsionada por IA para empresas. Como parte dessa colaboração, a LTIMindtree permitirá uma adoção mais rápida da nuvem e revelará um valor comercial aprimorado para clientes conjuntos por meio de soluções avançadas de IA.

Como parceira Global System Integrator (GSI) da Microsoft, a LTIMindtree está aprofundando seu compromisso em permitir que empresas globais maximizem seus investimentos em nuvem, compromissos com o Azure e alcancem um retorno mais rápido. Essa colaboração ressalta a ambição da LTIMindtree de proporcionar um crescimento significativo nos compromissos relacionados ao Azure, aproveitando a força de seu relacionamento 360° com a Microsoft em todas as áreas de solução. Ela combina a experiência da LTIMindtree no setor com os recursos avançados de IA da Microsoft, incluindo Azure OpenAI no Microsoft Foundry, Microsoft 365 Copilot e Fabric. Além disso, permitirá a tomada de decisões inteligentes e a automação em todos os setores, proporcionará uma modernização segura e escalável da nuvem por meio de programas de migração do Azure e acelerará a adoção do Copilot para aumentar a produtividade no local de trabalho e melhorar o envolvimento do cliente.

Como parceira estratégica, a LTIMindtree implantou toda a pilha de segurança da Microsoft, Defender XDR, Sentinel, Intune, Windows Autopatch e Entra ID, em vários terminais, ingerindo dados de segurança abrangentes mensalmente para uma resposta automatizada a ameaças. Essa abordagem, que prioriza a segurança, posiciona a LTIMindtree como um modelo para ambientes híbridos e multicloud seguros. Complementando isso, a LTIMindtree está liderando o caminho em IA empresarial com a adoção interna do Microsoft 365 Copilot. Guiado por uma implementação que prioriza a governança, o Copilot agora está incorporado em todos os fluxos de trabalho para aumentar a produtividade e acelerar a tomada de decisões.

“A nossa colaboração com a Microsoft é construída sobre uma visão comum de capacitar as empresas a reinventarem o seu futuro. Ao acelerar a adoção do Azure e incorporar IA em todos os processos de negócio, estamos ajudando os clientes a avançar dos projetos-piloto para a produtividade — desbloqueando inovação, resiliência e crescimento em grande escala”, afirmou Venu Lambu, CEO e diretor administrativo da LTIMindtree.

“Essa colaboração com a LTIMindtree destaca nosso compromisso conjunto de impulsionar a inovação das organizações na era da IA. Ao adotar a IA da Microsoft em toda a sua própria empresa e aplicar esses insights para ajudar os clientes a modernizar e escalar de forma responsável, a LTIMindtree está estabelecendo o padrão de transformação”, disse Stephen Boyle, vice-presidente de Integradores Globais de Sistemas e Parceiros de Consultoria da Microsoft .

A LTIMindtree desempenha um papel fundamental na entrega de benefícios essenciais aos clientes, incluindo uma adoção mais rápida da nuvem e otimização de custos por meio do acordo Microsoft Azure Consumption Commitment (MAAC). Nesta parceria valiosa, a LTIMindtree foi reconhecida como parceira de destaque da Microsoft Fabric Real-Time Intelligence, reafirmando sua liderança em modernização de dados e análise. Além disso, a LTIMindtree oferece orientação especializada em Microsoft Dynamics 365, possibilitando uma transformação ágil e fornecendo soluções completas de aplicativos empresariais para empresas globais.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que trabalha em parceria com empresas de diversos setores para reimaginar modelos de negócios, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento centrado em IA. Com a confiança de mais de 700 clientes pelo mundo afora, utilizamos tecnologias avançadas para viabilizar a excelência operacional, experiências superiores para o cliente e a criação de valor a longo prazo. Com uma equipe de mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, dedica-se a solucionar desafios complexos de negócios e a promover a transformação em escala. Para informações adicionais, visite www.ltimindtree.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251118356482/pt/

Assessoria de mídia: Shambhavi Revandkar | Relações com a mídia global | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com