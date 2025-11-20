Chefes da Força Aérea Internacional se reúnem para o décimo segundo DIACC em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, Sua Excelência Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, Ministro de Estado para Assuntos de Defesa dos Emirados Árabes Unidos, inaugurou a 12ª edição da Conferência Internacional de Chefes da Força Aérea de Dubai.

A cerimônia de inauguração do Atlantis – The Palm, Dubai, contou com a participação de mais de 100 delegações oficiais de todo o mundo, juntamente com altos oficiais do Ministério da Defesa, comandantes da Força Aérea, chefes de estado-maior de nações amigas e aliadas, bem como tomadores de decisão e diretores executivos de importantes empresas nacionais, regionais e internacionais especializadas em defesa, aviação, tecnologias avançadas, ciências espaciais e inteligência artificial.

A conferência foi organizada pelo Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos em parceria estratégica com o ADNEC Group, sob o tema “Vanguarda Hipersônica: Reimaginando o Poder Aéreo em Espaços Assimétricos”.

Sessão 1

A primeira sessão, intitulada “Hipersônica, UAVs e Inteligência Artificial: Adaptando o Poder Aéreo a Espaços de Batalha Assimétricos”, foi aberta com uma observação introdutória de Joseph Guastella, Vice-Presidente Corporativo e Executivo Regional para a Europa e o Oriente Médio da Northrop Grumman.

A primeira sessão contou com a participação do Major-General Rashid Mohammed Al Shamsi, Comandante da Força Aérea e da Defesa Aérea dos Emirados Árabes Unidos, do General Adrian L. Spain, Líder do Comando de Combate Aéreo dos EUA, do General Jérôme Bellanger, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea e Espacial Francesa, e do Tenente-General J.R. Speiser-Blanchet, Comandante da Força Aérea Real Canadense, que abordaram o tema da construção de agilidade em coalizões e da liderança diante dos desafios emergentes do poder aéreo, seguida de um debate interativo com as delegações oficiais.

A segunda sessão, intitulada “Além da Atmosfera: Integrando as Capacidades Aéreas e Espaciais para a Superioridade Estratégica”, contou com a presença do Major-General Vincent Chusseau, Comandante do Comando Espacial Francês, e de Sua Excelência o Engenheiro. Salem Butti Al Qubaisi, Diretor-Geral da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos; o Marechal do Ar Stephen Chappell, Chefe da Força Aérea Real Australiana; e o Marechal do Ar Narmadeshwar Tiwari, Vice-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea da Índia.

A terceira e última sessão, intitulada “O Guerreiro do Amanhã: Padrões, Inteligência Artificial e Responsabilidade no Poder Aéreo da Próxima Geração”, foi aberta com uma observação introdutória do Dr. Chaouki Kasmi, Presidente de Tecnologia e Inovação do EDGE Group.

A sessão, moderada por Kasmi, contou com a presença do Major-General Jonas Wickman, Comandante da Força Aérea Sueca, e discutiu a reformulação do recrutamento e a construção da força do futuro.

O General Son Sug Rag, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea da República da Coreia, discursou sobre o tema “Dominando espaços assimétricos: redefinindo o combatente do futuro”.

O Tenente-General Antonio Conserva, Chefe da Força Aérea Italiana, abordou o tema “Padrões sob pressão: mantendo a excelência na era da automação”.

O professor Peter Hays, do Instituto de Política Espacial da Universidade George Washington, apresentou um artigo intitulado “Aprendendo a Aprender: Construindo a Prontidão Intelectual para o Futuro Campo de Batalha Espacial”.

A discussão foi concluída com uma cerimônia oficial de reconhecimento dos participantes e uma sessão de fotos em grupo.

Uma foto que acompanha este comunicado está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a845457-8765-4061-9420-c92aa633e9ca

