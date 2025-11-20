Lenovo Group: Resultados financeiros do segundo trimestre de 2025/26

Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), junto com suas subsidiárias (o "Grupo"), anunciou hoje resultados recordes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025/26, com a receita total do grupo obtido um recorde histórico de US$ 20,5 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado [1] cresceu 25% em relação ao ano anterior, para US$ 512 milhões, e a margem de lucro líquido ajustada expandiu para 2,5%, impulsionada pelo aumento das receitas. Juntos, estes resultados refletem a solidez do desempenho operacional do Grupo, uma vez que excluem o impacto da perda não monetária do valor justo de direitos de subscrição, juros nocionais de títulos conversíveis e outros itens não monetários.

O Grupo apresentou crescimento de receita de dois dígitos em relação ao ano anterior em todos os principais grupos de negócios e regiões geográficas de vendas. A receita relacionadaàIA aumentou 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior, representando 30% da receita total do Grupo neste trimestre. O crescimento foi impulsionado por um aumento de receita de dois dígitos em servidores de IA e um crescimento de receita de três dígitos em PCs com IA, smartphones com IA e serviços de IA.

Estes resultados são uma prova da estratégia clara do Grupo, da excelência operacional e da inovação incansável, refletindo não apenas a força de seus negócios hoje, mas também a resiliência de seu modelo exclusivo "Global/Local" e a visão de uma empresa construída para liderar na era da IA. Com a onda inicial de implantação de infraestrutura na era da IA, a tendência vem evoluindo para uma fase mais centrada no ser humano e nas empresas,àmedida que grandes modelos de linguagem se tornam commodities e as prioridades dos usuários são direcionadasàpersonalização e o domínio privado. Esta evolução abre novas oportunidades em dispositivos, infraestrutura híbrida e soluções personalizadas, permitindo que o Grupo expanda sua liderança em IA Pessoal e amplie ainda mais sua proposta de valor em IA Empresarial.

Com a estabilização do ambiente macroeconômico, a Lenovo mantém o compromisso de executar sua estratégia de IA Híbrida e investir em inovação para gerar retornos sustentáveis ??a longo prazo aos acionistas e tornar a IA verdadeiramente personalizada.

O Conselho Administrativo da Lenovo declarou um dividendo provisório de 8,50 centavos de dólar de Hong Kong por ação.

Citação do Presidente e Diretor Executivo, Yuanqing Yang:

"Aproveitando a tendência de democratização da IA ??e graçasànossa estratégia clara, excelência operacional e inovação constante, a Lenovo apresentou mais um trimestre de desempenho recorde, enquanto fez progressos importantes tanto em IA Pessoal como em IA Empresarial. Continuaremos aproveitando nosso modelo Global/Local exclusivo para navegar pelas incertezas e aproveitar as enormes oportunidades da IA ??Híbrida, e, ao fazê-lo, não apenas proporcionar retornos sustentáveis ??a longo prazo a nossos acionistas, mas também tornar a IA verdadeiramente personalizada para cada pessoa e cada empresa."

Destaques financeiros:

2º trimestre do ano fiscal de 2025/26

US$ (milhões) 2º trimestre do ano fiscal de 2024/25

US$ (milhões) Variação Receita do Grupo 20.452 17.850 15% Resultado líquido (lucro atribuível a acionistas) 340 359 (5%) Lucro líquido ajustado (lucro atribuível a acionistas - não conforme a HKFRS) [1] 512 409 25% Lucro básico por ação (centavos de USD) 2,77 2,92 (5%)

IA Pessoal: A inovação reforça a liderança de mercado e enriquece o ecossistema

A Lenovo atendeàcrescente demanda dos consumidores por hiperpersonalização com sua estratégia de IA Pessoal, "Uma IA Pessoal, Vários Dispositivos". Com lançamento mundial no Tech World em 6 de janeiro de 2026, o superagente de IA Pessoal da Lenovo irá se integrar perfeitamente a dispositivos vestíveis e ambientes para perceber, aprender e agir como seu usuário, tornando-se, em última análise, um verdadeiro gêmeo de IA Pessoal.

O Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) como motor central da estratégia de IA Pessoal da Lenovo, apresentou resultados sólidos no segundo trimestre do ano fiscal de 2025/2026:

A receita total do IDG cresceu quase 12% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 15,1 bilhões.

A liderança no mercado de PCs foi consolidada com uma participação de mercado recorde de 25,6%, ampliando ainda mais a vantagem sobre a segunda colocada.

O setor de PCs e dispositivos inteligentes manteve sua rentabilidade líder no setor, impulsionado pelo sólido desempenho de segmentos de alta margem.

A penetração de PCs com IA acelerou, representando 33% de todos os envios de PCs da Lenovo. A Lenovo ocupa o primeiro lugar mundial no segmento de PCs com IA e Windows, com uma participação de mercado de 31,1%. Os smartphones da Motorola registraram volumes recordes.

O impulso dos dispositivos de IA é sobretudo animador, com a receita proveniente destes dispositivos aumentando 17 pontos percentuais em relação ao ano anterior, alcançando 36%.

IA Empresarial: Liberando a vantagem de IA ??Híbrida, da infraestrutura às soluções e serviços

A Lenovo vem aperfeiçoando sua estratégia de IA Empresarial para ajudar os clientes a transformar dados e conhecimento em informações processáveis ??e valor agregado. O Grupo está bem posicionado para impulsionar a transformação da IA ??Empresarial e desenvolver um gêmeo digital de IA para os clientes. A transição do treinamento de IA baseado em nuvem para inferência local e na borda deve impulsionar um maior crescimento em dispositivos e aplicações de IA, expandindo ainda mais o mercado total que a empresa pode acessar.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) - Como principal impulsionador da infraestrutura híbrida da Lenovo, apresentou forte crescimento no segundo trimestre do ano fiscal de 2025/2026:

A receita cresceu 24% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 4,1 bilhões, graçasàsólida execução contínua de sua estratégia dupla de provedor de serviços em nuvem (CSP) e pequenas e médias empresas (PMEs).

O segmento de CSP demonstrou receita recorde no segundo trimestre fiscal.

A receita do segmento de infraestrutura de IA atingiu um crescimento anual de dois dígitos, com uma sólida carteira de projetos em desenvolvimento.

A receita proveniente de soluções de refrigeração líquida líderes do setor cresceu 154% em relação ao ano anterior.

Ao otimizar os modelos de negócios para PMEs a fim de melhor atender às necessidades específicas de clientes empresariais e de PMEs, o Grupo está confiante de que o negócio de infraestrutura voltará a crescer de forma lucrativa em breve.

O Grupo de Soluções e Serviços (SSG) apresentou um sólido crescimento no segundo trimestre do ano fiscal de 2025/26, oferecendo soluções e serviços para empresas que aproveitam a vantagem de IA ??Híbrida da Lenovo:

A receita total do SSG cresceu 18% em relação ao ano anterior, alcançou US$ 2,6 bilhões, marcando 18 trimestres consecutivos de crescimento da receita em relação ao ano anterior.

A margem operacional aumentou 1,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior, ultrapassando os 22%.

A receita proveniente de Serviços de Suporte acelerou, registrando um crescimento anual de dois dígitos; a combinação da receita de Serviços Gerenciados, Projetos e Soluções aumentou 1 ponto percentual em relação ao ano anterior, alcançando quase 60% da receita total do SSG.

O SSG está liberando o poder do Lenovo Hybrid AI Advantage, combinando a fábrica de IA, os serviços de IA e a biblioteca de IA de soluções de IA repetíveis e escaláveis ??para setores verticais e funções horizontais selecionados.

Destaques corporativos e ESG

As conquistas, os anúncios e os compromissos notáveis ??do último trimestre incluem:

[1] Nota sobre o lucro líquido ajustado:A medida ajustada foi definida como uma métrica financeira que exclui as variações líquidas do valor justo de ativos financeiros a valor justo mediante o resultado, a amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, a baixa contábil e a perda por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis, o ganho por diluição de participação em um associada, a variação do valor justo de passivos financeiros derivativos referentes a direitos de subscrição e juros teóricos sobre títulos conversíveis; e os respectivos efeitos do imposto de renda, se houver.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre concluído em 30 de setembro de 2025 (em milhões de USD, exceto dados por ação) 2º trimestre do

ano fiscal de 2025/26 2º trimestre do

ano fiscal de 2024/25 Variação ano a ano Receita 20.452 17.850 15% Lucro bruto 3.147 2.796 13% Margem de lucro bruto 15,4% 15,7% (0,3) pontos Despesas operacionais (2.504) (2.145) 17% Despesas com P&D

(incluído nas despesas operacionais) (581) (548) 6% Relação entre despesas e receitas 12,2% 12,0% 0,2 pts Lucro operacional 643 651 (1)% Outras receitas/(despesas) não operacionais - líquidas (149) (178) (16)% Lucro antes dos impostos 494 473 4% Tributação (114) (90) 27% Lucro do período 380 383 (1)% Participações não controladoras (40) (24) 62% Resultado líquido (Lucro atribuível a acionistas) 340 359 (5)% Lucro líquido ajustado (Lucro atribuível a acionistas - não conforme a HKFRS)[1] 512 409 25% Lucro por ação (centavos de USD)

Básico

Diluído 2,77 2,52 2,92 2,78 (0,15) (0,26)

