Marquee Brands expande seu portfólio mundial com a aquisição estratégica da Stance

A Marquee Brands, a principal aceleradora mundial de marcas, anunciou hoje a aquisição da Stance, marca inovadora de meias de estilo de vida e esportivas. Fundada em 2009 em San Clemente, Califórnia, a Stance passa a integrar o renomado portfólio da Marquee Brands, que abriga algumas das marcas mais notáveis ??do mundo, incluindo Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove e Dakine. Com a aquisição da Stance, o faturamento total no varejo de todo o portfólio da Marquee chega a US$ 4,5 bilhões.

A Marquee também anuncia uma nova parceria com a United Legwear and Apparel Co. (ULAC), que se torna a principal licenciada mundial da marca, gerenciando operações em todos os territórios, exceto na China. Com produtos vendidos em 42 países através de mais de 1.100 contas de atacado nos EUA, comércio eletrônico, distribuidores internacionais e lojas de varejo da marca, a ULAC irá supervisionar os principais segmentos de produtos da Stance: meias e roupas íntimas para homens, mulheres e crianças. Nesta função, a ULAC irá liderar o design de produto, o desenvolvimento, operações de varejo e comércio eletrônico, e a distribuição.

"Estamos muito felizes em receber a Stance em nosso portfólio, uma referência cultural consolidada, conhecida por seu design ousado, criatividade e colaborações com atletas, músicos e artistas", disse Heath Golden, Diretor Executivo da Marquee Brands. "Estamos extremamente animados para aproveitar este impulso em parceria com a United Legwear, líder do setor e da categoria. Juntos, vemos uma oportunidade de atingir uma escala mundial, acelerar a expansão da categoria e avançar em nossa estratégia compartilhada de investir em marcas de alto valor e com relevância duradoura para o consumidor."

Reconhecida por redefinir a categoria de meias, a Stance conquistou uma base de fãs leais graçasàsua alta qualidade, inovação em materiais e design excepcional. Agora sendo parte da Marquee Brands, a aquisição consolida a posição da empresa no segmento de itens essenciais do dia a dia, e amplia seu alcance na categoria de estilo de vida. A linha de produtos da Stance inclui parcerias de longa data com a NBA, MLB, Disney, Marvel, Star Wars e Warner Bros. Discovery, além de cooperações preliminares com artistas, atletas e figuras culturais renomadas, como Billie Eilish, Dwyane Wade e o Espólio de Basquiat. Consolidada em tecnologia e desenvolvimento de tecidos, a Stance está bem posicionada para expandir sua linha de produtos, começando com roupas esportivas, roupas informais esportivas e calçados.

"A ULAC faz parcerias com marcas que compartilham nossa paixão por inovar e inspirar", disse Isaac E. Ash, Diretor Executivo e Presidente da United Legwear & Apparel Co. (ULAC). "A Stance é uma escolha perfeita, uma marca pioneira que transformou itens essenciais do dia a dia em expressões de estilo e obteve um impressionante êxito através do design arrojado, narrativa cultural e uma comunidade de atletas e artistas. A ULAC está animada em fazer parceria com a Marquee Brands e dar continuidade a este legado."

A Marquee Brands, com suporte de seu patrocinador financeiro de longa data, Neuberger Berman, continua expandindo sua plataforma ao investir em marcas a nível mundial reconhecidas e relevantes ao consumidor, e aplicando um modelo de negócio comprovado que impulsiona a excelência operacional, a expansão de categorias-chave e a geração de valor a longo prazo em todos os mercados.

SOBRE A MARQUEE BRANDS

A Marquee Brands é a principal aceleradora de marcas atemporais, gerando valor e formando influência internacional. Com foco em impulsionar o crescimento e agregar valor de marca sustentável, fazemos parcerias com os melhores fabricantes, operadores, varejistas e distribuidores para expandir as marcas em diversos mercados e canais. O portfólio mundial da Marquee Brands abrange três plataformas distintas: Casa e Culinária, Moda e Estilo de Vida, Luxo Expressivo, e Esportes e Lazer. O portfólio de marcas inclui Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine e Body Glove. Para mais informações, acesse www.marqueebrands.com.

SOBRE A UNITED LEGWEAR & APPAREL CO. (ULAC)

A ULAC (ULAC.com) é uma empresa multinacional de design e distribuição de vestuário, meias, roupas íntimas e acessórios, com sede em Nova York. Fundada por Isaac E. Ash em 1998, a ULAC possui parcerias de distribuição com marcas como Scotch & Soda, Hurley e Ted Baker. A empresa também licencia marcas líderes como PUMA, Skechers, Van Heusen, DKNY, Levi’s, Champion, Prince, Arrow e Weatherproof, é proprietária das marcas Pro Player e Lemon, e desenvolve programas de marca própria para grandes varejistas ao redor do mundo.

Orientada por um compromisso com a qualidade, o valor e a inovação, a ULAC oferece produtos de excelência, desde a elaboração até a entrega, operando com integridade, excelência e um enfoque visionário que satisfaz as necessidades dos consumidores a nível mundial.

SOBRE A STANCE

Fundada em 2009, a Stance é uma marca líder em estilo de vida que redefine o setor de meias e vestuário através da criatividade, autoexpressão e design de classe superior. Conhecida por sua estética ousada, materiais inovadores e acabamento de alta qualidade, a Stance transformou itens essenciais do dia a dia em uma tela para a individualidade. De roupas esportivas a peças básicas casuais, a Stance faz parcerias com atletas de renome mundial, artistas e ícones culturais para celebrar a originalidade e inspirar confiança a cada passo. Os produtos Stance são vendidos ao redor do mundo em lojas especializadas, grandes lojas de departamento e online em www.stance.com.

