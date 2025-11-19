AM Best Eleva Ratings da Junto Resseguros S.A. e Junto Seguros S.A.

AM Best elevou o Financial Strength Rating (FSR) para A (Excelente) de A- (Excelente) e os Ratings de Crédito de Emissor de Longo Prazo para "a" (Excelente) de "a-" (Excelente) da Junto Resseguros S.A. (Junto Re) e Junto Seguros S.A. (Junto Seg) (coletivamente denominadas Junto). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) foi revisada de positiva para estável. Ambas as empresas estão domiciliadas no Brasil.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Junto, que a AM Best avalia como mais forte, bem como seu forte desempenho operacional, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial (ERM) apropriada.

A melhora dos ratings decorre da rentabilidade consistente da Junto ao longo dos anos e da tendência estável em seus índices de subscrição, apoiada por uma forte estrutura de capital. As perspectivas estáveis refletem a expectativa da AM Best de que a Junto manterá seu desempenho operacional lucrativo, contribuindo para o crescimento do patrimônio líquido necessário para apoiar uma carteira de negócios em expansão, ao mesmo tempo em que mantém o suporte contínuo da The Travelers Companies, Inc.

A Junto Re é classificada como resseguradora local no Brasil e opera principalmente como resseguradora cativa da Junto Seg, uma organização que oferece fianças diretamente há mais de duas décadas. A Junto Seg é a empresa de mercado do grupo e a líder em prestação de serviços de fiança no Brasil. As empresas se beneficiam operacionalmente de seu acionista minoritário, a Travelers Brazil Acquisition LLC (com participação de 49,5%), que é de propriedade da The Travelers Companies, Inc. Esses benefícios incluem colaboração em ERM, desenvolvimento de funcionários, retrocessão, gerenciamento de sinistros, desenvolvimento de negócios e outras funções operacionais. Após um grande pagamento de retorno de capital excedente feito às controladoras, a Junto continua a manter modesta alavancagem de subscrição e fortes indicadores de liquidez, com um programa abrangente de retrocessão, que fornece capacidade adicional e reduz a exposição geral da empresa. A Junto está bem posicionada para se beneficiar das oportunidades de crescimento no segmento, como os performance bonds.

Contrabalançando parcialmente esses fatores de rating positivos está o risco de concentração da Junto como subscritora de fianças com concentração de negócios em um único país. Como resultado, embora não seja provável, mudanças regulatórias restritivas podem prejudicar a capacidade da Junto de executar sua estratégia. O plano da Junto para mitigar esse risco inclui a expansão em linhas de negócios relacionadas em um dos maiores mercados da América Latina por meio de canais de distribuição inovadores.

Os fortes resultados do desempenho operacional da Junto formaram uma melhoria consistente em sua lucratividade nos últimos cinco anos em suas contas técnicas e não técnicas, apoiadas pela adequação de capital nos níveis mais fortes. O ambiente de altas taxas de juros no Brasil ajudou a Junto a aumentar sua receita financeira e melhorar seu retorno sobre o patrimônio líquido.

O mercado de (res)seguros de fianças do Brasil continua altamente competitivo, com (res)seguradoras nacionais e globais disputando participação de mercado. Com a persistente volatilidade econômica do Brasil e crescimento futuro significativo ainda incerto, as empresas continuam a buscar a expansão internacional, enquanto mantêm um olho nas oportunidades no mercado de (re)seguros. Seguro garantia tem sido um dos segmentos de crescimento mais rápido na indústria de (re)seguros no Brasil.

Um fator que poderia levar a uma ação de rating negativa é a volatilidade nas condições macroeconômicas do Brasil, o que poderia contribuir para uma deterioração do desempenho operacional da empresa. Além disso, ações de rating negativas podem ocorrer se mudanças no ambiente de negócios prejudicarem a capacidade da Junto de implementar sua estratégia, afetando negativamente seu perfil empresarial. Embora improvável no curto prazo, ações de rating positivas podem ocorrer se o perfil empresarial melhorar, mostrando uma tendência estável no posicionamento da empresa como líder em seu segmento.

