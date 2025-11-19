Inovação aberta deve impulsionar nova fase da economia

O avanço da inteligência artificial (IA), da computação quântica e das tecnologias de fronteira está redefinindo, em tempo real, o mapa do poder econômico global. Para países e empresas, inovar deixou de ser diferencial e passou a ser questão de sobrevivência. É nesse contexto que a SOSA, empresa internacional de tecnologia e inovação aberta, com hubs em Nova York, Singapura, Tel Aviv e São Paulo, consolida sua atuação no Brasil com o propósito de conectar empresas que operam no Brasil aos ecossistemas e tecnologias mais avançadas do mundo, com impacto positivo nos negócios.

A operação da SOSA Brasil é liderada por Gianna Sagazio. No país, a empresa já colabora com corporações nacionais como Embraer, Natura, Suzano, Klabin, CSN, Basf, Repsol e várias outras, além de atuar em programas de internacionalização de startups, programas de aceleração de POCs e outros, junto a entidades como CNI, Sebrae, Embrapii, além do desenvolvimento de soluções sustentáveis e industriais com empresas, como os programas realizados com Suzano Ventures e CSN Inova.

“Esse é o tipo de diálogo que apoia o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação. É assim que fortalecemos a nossa capacidade de inovar onde importa, gerando valor real para empresas e para a sociedade”, relata Sagazio. “As empresas que não inovarem vão desaparecer. O desafio é agir agora e transformar conhecimento em resultado concreto”.



Corporações globais, governos e investidores são conectados a startups e soluções tecnológicas avançadas

Fundada em 2014, a SOSA conecta corporações globais, governos e investidores a startups e soluções tecnológicas avançadas. Por meio de seus hubs internacionais de inovação, a empresa opera em diversas frentes:

Serviços de Consultoria em Tecnologia e Inovação Aberta: Incluindo mapeamento de oportunidades, Provas de Conceito (POCs), e programas personalizados (sob medida), bem como implementações de soluções de ponta a ponta, apresentando tecnologias validadas e prontas para uso.

Programas de Aceleração em Grande Escala (Large Scale Accelerator Programs) e Landing Pads: Impulsionando a expansão e o crescimento sustentável para startups.

Ventures (Investimentos): Com foco em investimentos em startups de alto potencial em estágio de crescimento (growth-stage).

O Brasil possui um paradoxo uma vez que pode ser qualificado como uma potência econômica, ocupando a 10a posição no ranking das maiores economias do mundo e no entanto apresenta um grande desafio para tornar-se de ato um país inovador, ocupando hoje a 52a posição no Global Innovation Index 2025, em 139 países.

A SOSA, com o seu expertise internacional, pode apoiar as empresas e o governo do Brasil a reduzir esse gap, conectando as organizações às tecnologias e ecossistemas mais avançados do mundo, gerando crescimento e oportunidades de negócios.

“Não vamos fechar a lacuna tecnológica apenas olhando para dentro. O Brasil precisa gerar maior valor agregado, exportar mais tecnologia, acelerar a adoção da inteligência artificial e se conectar com os grandes hubs de inovação do mundo”, reforça Gianna Sagazio. "É urgente que se tomem ações estratégicas para que o país se torne um grande gerador de tecnologias e inovações no cenário global", completa.



Tecnologias de fronteira e competitividade

A SOSA já mapeou e validou mais de 15 mil tecnologias avançadas em áreas e fronteiras no mundo. “A verdadeira vantagem competitiva não está apenas em desenvolver novas tecnologias, mas em saber aplicá-las e escalá-las em setores estratégicos”, destaca Sagazio. “Nosso trabalho é identificar o que funciona no mundo real e desenvolver e adaptar ao contexto brasileiro. Muitas vezes, inovar não é criar do zero, mas saber onde buscar e como aplicar”, gerando oportunidades de crescimento para as empresas, acrescenta.

SOSA Leaders Forum: conhecimento estratégico e conexão

Como parte dessa estratégia de integração, a SOSA Brasil lançou o SOSA Leaders Forum — uma plataforma que reúne líderes empresariais, investidores, governo e academia para discutir os rumos da inovação tecnológica e suas implicações para o país.

“É uma pauta urgente falar sobre como o Brasil pode acelerar sua transformação digital com propósito. Discutimos o papel das tecnologias avançadas na competitividade dos negócios, a importância de integrar inovação e tecnologias à estratégia e à urgência de conectar o país aos principais ecossistemas globais”, pondera Gianna Sagazio.

A agenda do fórum contempla temas de fronteira em tecnologia e inovação, estimulando a colaboração entre empresas e startups/corporações em um ambiente de cooperação e inovação aberta.

“O Fórum atua como um catalisador para que líderes, empresas, governos, Academia para alavancar um salto de maturidade tecnológica e estratégica — não apenas usar tecnologia, mas ser tecnológicos”, conclui Gianna Sagazio.

A iniciativa reflete o compromisso da SOSA em promover a integração do Brasil aos ecossistemas tecnológicos globais, fortalecendo sua competitividade e ampliando o impacto econômico e social da inovação.





