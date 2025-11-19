Paysafe: consumidores priorizam experiências e pagamentos flexíveis e seguros nas compras de fim de ano

Os consumidores estão mudando as tradições natalinas neste período de festas, com um novo foco em aproveitar e presentear experiências significativas, segundo uma pesquisa global de consumo divulgada hoje pela Paysafe (NYSE: PSFE), empresa líder global em pagamentos. O relatório ‘Inside the Wallet: Holiday Edition’ (Dentro da carteira: especial de fim de ano) também indica que os consumidores gravitam em torno de empresas que oferecem uma gama flexível de opções de pagamento, incluindo carteiras digitais e segurança transacional robusta.

Pesquisando 8.500 consumidores nos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Bulgária e Equador, o estudo mais recente da Paysafe sugere uma forte demanda por viagens durante as festas de fim de ano. Os consumidores estão igualmente sofisticados quando se trata de suas compras de fim de ano, com um apetite crescente por varejo multi-canal e compras nas redes sociais, ainda que seu apoio a pequenas empresas e comércios locais continue alto.

A economia da experiência ganha destaque

Cerca de metade dos consumidores (49%) prefere presentear com uma experiência, como restaurante, sair para beber, viagens, shows e entretenimento ao vivo, em vez de um item físico, e 50% gostariam de receber uma experiência para si mesmos.

Os presentes relacionados com jogos de vídeo game tornam-se digitais: 64% dos consumidores pesquisados concordam que os cartões-presente, como o PaysafeCard, são a forma mais conveniente de presentear um “gamer”.

44% dos consumidores globais planeiam viajar durante as férias do fim do ano, incluindo 16% internacionalmente, o que sinaliza um forte retornoàmobilidade sazonal e às celebrações combinadas com experiências.

Uma agenda esportiva movimentada está impulsionando o interesse em apostas esportivas on-line: quase um quarto (23%) dos consumidores planeja fazer uma aposta, com o futebol sendo o esporte dominante globalmente (68%), o futebol americano liderando nos EUA (60%) e o hóquei no topo das preferências canadenses (53%).

Mudanças nos hábitos de compra

47% dos consumidores planejam fazer compras com bastante antecedência, enquanto 20% pretendem comprar no fim de semana da Black Friday.

As preferências de pagamento estão evoluindo: quando questionados sobre os métodos de pagamento que usariam principalmente para compras de presentes de fim de ano, os cartões de débito (46%) e os cartões de crédito (37%) são os principais métodos de pagamento, mas as carteiras digitais (27%) e o dinheiro em espécie ou e-cash (27%) ganharam força, assim como os métodos de pagamento locais (LPMs, com 10%).

Os consumidores também estão adotando experiências de varejo multi-canal, com 34% dividindo suas compras entre compras on-line e em lojas físicas e, embora os marketplaces on-line sejam populares (19%), canais de nicho como as mídias sociais estão sendo cada vez mais usados por grupos demográficos mais jovens, como a Geração Z (11%).

Há um forte apoio às pequenas empresas e aos pequenos comércios, com 69% dos consumidores globais planejando comprar desta categoria.

Segurança e conveniência no momento do pagamento

Facilidade e segurança são imprescindíveis: 49% dos consumidores abandonaram um carrinho de compras online porque seu método de pagamento preferido não estava disponível e 46% fizeram o mesmo devido a preocupações com a segurança de seus dados financeiros.

“As festas estão deixando de girar em torno de listas de compras e passando a valorizar experiências memoráveis”, disse Rob Gatto, diretor de Receitas da Paysafe. “Desde presentear com uma viagem dos sonhos ao jogo de videogame mais recente, os consumidores querem que cada momento - da forma do pagamento ao momento de aproveitar - seja simples, seguro e significativo.”

Dos preparativos antecipados para compras e viagens às mudanças nas preferências de pagamento, o período de festas está se diversificando e abrindo novas oportunidades para que as empresas se conectem com os consumidores de novas maneiras. Para mais insights da pesquisa e orientações sobre como as empresas devem se posicionar, baixe o relatório completo: Inside the Wallet: Holiday Edition | Paysafe

Sobre a pesquisa

O relatório de pesquisa da Paysafe, ‘Inside the Wallet: Holiday Edition’, baseia-se em uma pesquisa realizada pela Sapio Research em nome da Paysafe. A pesquisa on-line, conduzida em setembro de 2025, incluiu respostas de 8.500 consumidores do Brasil, Bulgária, Canadá, Equador, Alemanha, Peru, Reino Unido e Estados Unidos, com o objetivo de examinar como as compras de fim de ano, as preferências de pagamento e a economia da experiência estão mudando, com foco nos consumidores on-line e nas tendências que moldam suas experiências festivas.

O relatório pode ser baixado aqui: Inside the Wallet: Holiday Edition | Paysafe

Sobre a Paysafe

A Paysafe é líder global em pagamentos e tem um extenso histórico de atendimento a empresas e consumidores nos setores de entretenimento. Seu objetivo principal é permitir que empresas e pessoas se conectem e façam transações facilmente por meio das melhores soluções em processamento de pagamentos, carteiras digitais e dinheiro online. Com 29 anos de experiência em pagamentos online, um volume transacional anualizado de US$ 152 bilhões em 2024 e aproximadamente 3.000 funcionários localizados em mais de 12 países, a Paysafe conecta empresas e consumidores a 260 tipos de pagamentos em 48 moedas pelo mundo. Com uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são voltadas para transações iniciadas nos celulares, análises em tempo real e a convergência entre pagamentos físicos e online. Para mais informações, visite www.paysafe.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251118020395/pt/

Assessoria de Imprensa da Paysafe

pr@paysafe.com