Novo agente RSA para ameaças administrativas já está disponível no Microsoft Security Copilot

A RSA Security anunciou hoje a disponibilidade geral do RSA Advisor for Admin Threats, seu novo agente integrado ao Microsoft Security Copilot.

“A IA é o multiplicador de força dos defensores, e quando os parceiros trazem sua inovação baseada em agentes para o ecossistema do Security Copilot, o impacto é exponencial. Juntos, não estamos apenas criando ferramentas – estamos inaugurando uma nova era de defesa cibernética inteligente e colaborativa.” – Vasu Jakkal, vice-presidente corporativa da Microsoft Security

“Aceleramos o desenvolvimento do RSA Advisor for Admin Threats para oferecer às lideranças em segurança as capacidades essenciais de IA necessárias para detectar e resolver rapidamente atividades de alto risco ou ameaças internas em ambientes RSA ID Plus integrados a locatários da Microsoft”, afirmou Jim Taylor, presidente, diretor de Produto e Estratégia da RSA. “Em uma pesquisa recente da RSA com mais de 2,1 mil líderes globais de segurança, a IA baseada em agentes surgiu como prioridade máxima em cibersegurança, e 91% afirmaram planejar integrá-la ao seu stack tecnológico. Estamos colaborando com a Microsoft para atender às demandas dos clientes e criar agentes capazes de identificar e neutralizar ameaças rapidamente.”

O Microsoft Security Copilot é o primeiro produto de segurança impulsionado por IA que permite a profissionais de segurança responder a ameaças com rapidez, processar sinais em velocidade de máquina e avaliar exposições de risco em minutos. Ele combina um modelo de linguagem de grande porte (LLM) com um modelo específico de segurança, melhorado pela inteligência global da Microsoft, que processa mais de 84 trilhões de sinais diários.

Os agentes do Security Copilot gerenciam de forma autônoma tarefas de TI e segurança em grande volume, integrando-se perfeitamente às soluções da Microsoft e de seus parceiros. Criados especificamente para segurança, esses agentes aprendem com feedbacks, adaptam-se aos fluxos de trabalho das organizações mantendo o controle nas mãos das equipes e operam de acordo com a estrutura “Zero Trust” da Microsoft.

RSA Advisor for Admin Threats no Security Copilot

Aproveitando a inteligência global do Security Copilot, o RSA Advisor for Admin Threats aperfeiçoa a segurança organizacional ao realizar monitoramento avançado e abrangente de contas administrativas, alertando equipes sobre atividades suspeitas que possam indicar contas comprometidas ou ameaças internas. O agente ajuda as equipes de segurança a resolver incidentes com mais rapidez e eficácia, automatizando buscas em logs e correlacionando eventos por meio de comandos em linguagem natural. Após a configuração, o RSA Advisor for Admin Threats se integra ao Data Lake do Microsoft Sentinel, habilitando análises avançadas, alertas e investigações baseadas em IA.

Como acessar o RSA Advisor for Admin Threats:

O agente está disponível no Microsoft Security Storefront, que facilita a descoberta, compra e implementação de agentes e soluções integradas de parceiros que reforçam as operações e a postura de segurança das organizações.

Para experimentar o agente, acesse o Microsoft Security Storefront, clique na guia “Agents” e procure por “RSA Advisor for Admin Threats” em “Browse all agents”.

Como adquirir o agente?

Compre a solução SaaS necessária para o agente por meio do Microsoft Security Storefront e configure-a após a aquisição.

Como configurar e implementar o agente?

Realize a implementação pelo Security Storefront, que executará a instalação do agente e de suas dependências, como os jobs do Sentinel Data Lake. Após a implementação, o sistema redirecionará você ao Microsoft Security Copilot, para concluir a configuração e iniciar o uso.

Recursos adicionais:

RSA Advisor for Admin Threats – Microsoft Security Store

Relatório RSA ID IQ 2026

Ficha técnica RSA ID Plus for Microsoft

Participe da RSA no Microsoft Ignite – estande 1826R

Sobre a RSA:

A RSA oferece soluções críticas de cibersegurança que protegem algumas das organizações mais sensíveis do mundo. Sua Unified Identity Platform garante autenticação sem senha, acesso baseado em risco, inteligência automatizada de identidade e governança abrangente em ambientes de nuvem, híbridos e locais. Mais de 9 mil organizações de alta segurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades, detectar ameaças, proteger acessos e garantir conformidade. Para mais informações, acesse o site oficial da RSA, onde é possível entrar em contato com a equipe comercial, localizar parceiros ou conhecer mais sobre a empresa.

Os nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251118165900/pt/

teamrsa@axicom.com