Spatial anuncia lançamento da versão 2026 1.0: Tradução CAD aprimorada, simplificação de modelos e preparação de malhas

Spatial Corp., principal fornecedora de kits de desenvolvimento de software para soluções de projeto, fabricação e engenharia, e subsidiária da Dassault Systèmes, anunciou hoje a versão 2026 1.0 e atualizações em várias linhas de produtos, reafirmando seu compromisso em oferecer soluções inovadoras.

A versão 2026 1.0 traz melhorias significativas para SDKs da Spatial, aprimorando a tradução de CAD, a preparação de dados e os fluxos de trabalho de geração de malhas. O 3D InterOp agora oferece suporte expandido para formatos PMI, MBD e CAD, enquanto a Remoção de Corpos Ocultos (HBR) agora abrange traduções baseadas em Parasolid. Além disso, o 3D ACIS Modeler e o CGM Modeler oferecem diversas melhorias, incluindo o novo Mesh Prep para ACIS, que simplifica a criação de malhas para fluxos de trabalho de simulação. Juntas, estas atualizações aumentam a interoperabilidade, a automação e a eficiência geral, desde o projeto até a fabricação e a simulação.

As melhorias incluem:

3D InterOp

Melhorias no leitor SOLIDWORKS Informações de fabricação do produto (PMI) sobre rugosidade: Essenciais para controlar e otimizar a qualidade da usinagem com base nos requisitos de textura superficial das peças. Visualizações e capturas 3D: As visualizações com anotações facilitam a colaboração em engenharia, esclarecendo a intenção do projeto. As informações nas visualizações e capturas podem ser utilizadas diretamente por softwares CAM e máquinas CNC para programação de usinagem e inspeção.

Suporte para PMI de montagem no Creo Reader : A definição de PMI em um contexto de montagem garante que todos os componentes tenham dimensões e posicionamento precisos entre si.

A definição de PMI em um contexto de montagem garante que todos os componentes tenham dimensões e posicionamento precisos entre si. Suporte STEP AP242 : Com a exportação de Definição Baseada em Modelo no STEP AP242, projetistas e engenheiros podem desenvolver simultaneamente o projeto do produto, os métodos de fabricação e controle de qualidade, gerar arquivos a longo prazo e otimizar a cooperação na cadeia de fornecimento.

Com a exportação de Definição Baseada em Modelo no STEP AP242, projetistas e engenheiros podem desenvolver simultaneamente o projeto do produto, os métodos de fabricação e controle de qualidade, gerar arquivos a longo prazo e otimizar a cooperação na cadeia de fornecimento. Suporte atualizado para versões de formato CAD Creo versão 12 SOLIDWORKS 2026 NX 2506 AutoCAD® 2026 Inventor 2026 JT 10.10 Parasolid 38



Data Prep

A HBR oferece suporte aos seguintes formatos principais: STEP IGES JT 3DXML SOLIDWORKS CATIA V5 NX Creo Inventor 3D ACIS Modeler CGM Modeler Parasolid



Esta versão também amplia o suporte para traduções baseadas em Parasolid.

3D ACIS Modeler

Comparação de modelos : Agora é possível visualizar facilmente as diferenças entre os modelos. Além disso, o algoritmo foi aprimorado em termos de desempenho e robustez.

: Agora é possível visualizar facilmente as diferenças entre os modelos. Além disso, o algoritmo foi aprimorado em termos de desempenho e robustez. Remoção da linha oculta CGM (HLR) : Novas APIs podem remover corpos ocultos para melhorar significativamente o desempenho da geração de múltiplas visualizações 2D a partir do mesmo conjunto de dados de entrada 3D.

: Novas APIs podem remover corpos ocultos para melhorar significativamente o desempenho da geração de múltiplas visualizações 2D a partir do mesmo conjunto de dados de entrada 3D. Novo produto: Mesh Prep para ACIS : O Mesh Prep para ACIS é um complemento do 3D ACIS Modeler que fornece ferramentas para simplificar o pré-processamento da geometria CAD para fluxos de trabalho de simulação. As novas funcionalidades do Mesh Prep para ACIS incluem: Ajuste de entidades: Corrige pequenos desalinhamentos entre geometrias quase coincidentes para aumentar a robustez das operações booleanas subsequentes utilizadas para gerar a geometria para criar malhas. Cálculo da linha central: Simplifica uma forma tubular 3D em um corpo de arame 1D para reduzir a complexidade computacional, permitindo o uso de elementos de malha 1D. A geração de malha intermediária agora também faz parte do Mesh Prep para ACIS. O Mesh Prep para 3D ACIS requer uma licença adicional.

: O Mesh Prep para ACIS é um complemento do 3D ACIS Modeler que fornece ferramentas para simplificar o pré-processamento da geometria CAD para fluxos de trabalho de simulação. As novas funcionalidades do Mesh Prep para ACIS incluem: CVM e CSM para 3D ACIS Modeler : O algoritmo para gerar malhas de superfície usando CSM foi aperfeiçoado em termos de desempenho e robustez para geometrias complexas, incluindo geometrias com interseções de faces impróprias.

CGM Modeler

Raio de consulta a partir de fibra neutra : Retorna o raio de tubos cilíndricos ou tubulações, da borda externaàfibra neutra. Corpo de arame poliédrico: Cria corpos poliédricos a partir de um conjunto de pontos, tanto abertos como fechados. Criação de corpos limitantes: Permite a criação de corpos limitantes para orientar a remoção seletiva de filetes em cadeias. CVM e CSM para CGM Modeler: Foi adicionado código de exemplo com artigos detalhados para demonstrar o refinamento adaptativo de malhas (AMR) para malhas de superfície com CSM e malhas volumétricas com CVM.

: Retorna o raio de tubos cilíndricos ou tubulações, da borda externaàfibra neutra. Gerador de malha de superfície CSM e gerador de malha volumétrica CVM : O CSM e o CVM estão bem integrados tanto com o 3D ACIS Modeler como com o CGM Modeler. Isso oferece melhorias. CSM e 3D ACIS Modeler: Maior robustez no tratamento de geometria 3D com interseções de faces impróprias. CSM, CVM e CGM Modeler: Desempenho aprimorado visando a geração de malhas finas a partir de geometrias de entrada 3D complexas e novo código de exemplo para demonstrar a implementação do refinamento adaptativo de malhas (AMR).

: O CSM e o CVM estão bem integrados tanto com o 3D ACIS Modeler como com o CGM Modeler. Isso oferece melhorias.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp., subsidiária da Dassault Systèmes, é a principal fornecedora de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla gama de setores. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software da Spatial para modelagem 3D, conversão CAD, geração de malhas e visualização 3D ajudam os desenvolvedores de aplicativos a entregar produtos líderes de mercado, manter o foco em suas principais competências e reduzir o tempo de lançamento no mercado. Há mais de 35 anos, os kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidos do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial possui escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações sobre as últimas atualizações e ofertas de produtos da Spatial, acesse www.spatial.com.

