IBRI realiza 5ª edição da Semana do RI

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realiza a 5ª edição da Semana do RI entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, das 9h às 10h, em formato on-line. O objetivo da Semana do RI é trazer palestras de renomados nomes do mercado de capitais para debater temas usuais e não usuais da área, buscando, também, atrair novos interessados pela profissão de Relações com Investidores (RI). A cada dia, uma das comissões do IBRI será responsável por promover discussão sobre um tema de interesse.

No dia 24, a Comissão ESG do IBRI promove debate sobre o tema “Governança e risco na pauta ESG”, contando com as participações de Carlos Penteado Braga, conselheiro, professor, coordenador ESG do Centro de Inovação & Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para Infraestrutura Sustentável; e Henrique Ferreira Antunes, sócio de prática de Mercado de Capitais e ESG do escritório Mattos Filho Advogados. A moderação será de Jennifer Almeida, jornalista e subcoordenadora da Comissão ESG do IBRI.

No dia 25, a Comissão de Educação do IBRI vai abordar o tema “Habilidades e competências do profissional de RI”. O painel será moderado por Alessandra Gadelha, coordenadora da Comissão de Educação e Inovação e conselheira do IBRI; e terá a participação de Aline Penna, CFO e diretora de RI da Petz; e Andrea Almeida, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Cemig.

No dia 26, a Comissão Técnica do IBRI vai tratar do tema “Da gestão à listagem: o papel do RI na construção do acesso ao mercado de capitais”, que terá a participação de Leonardo Resende, superintendente de Empresas e Mercado de Capitais da B3; Raphael Saraiva, sócio do Mattos Filho Advogados, e moderação de Gustavo Carrijo, coordenador da Comissão Técnica do IBRI e líder das áreas de RI, Controladoria/FP&A e Pricing da Tecnogera.

No dia 27, a Comissão Jurídica abordará a temática “Fato Relevante: entre a norma e a prática”. O painel será moderado por Nair Veras Saldanha, sócia do escritório Madrona Advogados e membro da Comissão Jurídica do IBRI, com a participação de Rafael Japur, CFO e diretor de Relações com Investidores da Gerdau.

No dia 28, o Grupo de Trabalho Relações com Investidores de Estatais do IBRI realizará debate com o tema “Como o RI pode ser agente de transformação dentro da empresa”, que será moderado por Sibia Bozetti, coordenadora do Grupo de Trabalho RI de Estatais do IBRI e gerente-geral de Relações com Investidores do Banestes, e contará com as participações de Dario Nonato Morais Chaves, gerente do Ambiente de Mercado de Capitais do Banco do Nordeste do Brasil; Thiago Nascimento, superintendente Nacional Cenários Econômicos e Relações com Investidores da CAIXA; e Ricardo Garcia Gonçalves, gerente de Relações com Investidores da Sanepar.

