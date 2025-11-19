Assine
Grupo Bradesco Seguros apresenta Seguros Friday em novembro

Campanha contempla descontos, vantagens exclusivas e acúmulo de pontos Livelo em diversas linhas de produto

19/11/2025 14:43

O Grupo Bradesco Seguros realiza, em novembro, nova edição da Seguros Friday, campanha nacional que reúne condições especiais para contratação de seguros, previdência, capitalização e assistência odontológica. Voltada a pessoas físicas e jurídicas, a iniciativa oferece vantagens exclusivas em produtos dos segmentos de Auto, Residencial, Empresarial, Equipamentos, Vida, Saúde, Dental, Capitalização e Previdência.

Com o objetivo de incentivar a cultura de proteção e planejamento financeiro, a campanha contempla condições comerciais e benefícios adicionais, como o acúmulo de pontos no programa de recompensas Livelo.

As ofertas estão disponíveis em diversos canais de venda do Grupo Bradesco Seguros, incluindo parceiros, canais digitais, atendimento remoto e rede de corretores em todo o território nacional.

Entre os principais destaques da campanha estão:

  • Seguro Auto: até 20% de desconto para novos negócios e 2.000 pontos Livelo de cashback para pagamentos com pontos Livelo;
  • Seguro Residencial Sob Medida: até 20% de desconto no prêmio, parcelamento em até 10x sem juros e 1.000 pontos Livelo para pagamentos totais ou parciais com pontos;
  • Segmento Vida:


- Seguro Viagem: 5 pontos Livelo por real pago;

- Viva Mais e EF Resgatável: 1 ponto Livelo a cada R$ 50 pagos;

  • Previdência: 10 mil pontos Livelo a cada R$ 50 mil de portabilidade externa;
  • Proteção Financeira (Prestamista):


- Despesas Essenciais: 5 pontos Livelo por real pago;

  • Seguro Superprotegido: 1.000 pontos Livelo para novos Clientes no Seguro – Para todos os segmentos do Banco Bradesco;
  • Odonto Pessoa Física: redução ou isenção de carência e bonificação exclusiva para corretores;
  • Odonto Pessoa Jurídica: descontos para empresas acima de 30 vidas, 50% OFF na segunda fatura em todos os planos e bonificação para corretores;
  • Capitalização Max Prêmios 1.000 e 4.000 (Edição Especial): clientes concorrem a prêmios especiais de até R$ 6 milhões em dezembro e prêmios mensais de até R$ 400 mil todos os meses, além de ter acesso a uma página exclusiva com descontos e cashback em lojas parceiras.


Para conhecer todas as condições da campanha, o público pode acessar o hotsite exclusivo da Seguros Friday ou procurar um dos mais de 40 mil corretores parceiros do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros 

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Informações à imprensa – Grupo Bradesco Seguros:

Edelman | BradescoSeguros@Edelman.com



Website: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/segurosfriday

