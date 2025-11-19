Indianópolis recebe nova loja da Giuliana Flores

A Giuliana Flores abre mais uma loja física. Desta vez, na Alameda dos Jurupis, 1110, Indianópolis. O empreendimento é uma loja completa da marca, com mix de produtos que inclui flores preservadas, flores naturais, presentes, entre outros. O tradicional bairro da zona sul paulista foi escolhido devido à região ter alto fluxo, visibilidade de marca e fácil acesso a importantes vias da cidade. Além disso, o local concentra empresas, residências de alto padrão e público fiel ao varejo premium.

A loja foi idealizada para oferecer uma experiência personalizada, em um espaço de aproximadamente 108 metros quadrados, com ambiente climatizado e área exclusiva para montagem de arranjos. Nesse espaço, o cliente é convidado a vivenciar uma experiência de compra mais emocional, consultiva e detalhada. Além dos tradicionais arranjos e buquês, a boutique oferecerá a linha completa da Giuliana Flores e parcerias exclusivas com marcas premium, ampliando as opções de presentes afetivos para todas as ocasiões e datas comemorativas. Mesmo atuando no e-commerce de flores há mais de 30 anos, a empresa preza pela experiência física para aproximar os clientes da marca.

Já estratégia omnichannel fortalece a jornada do cliente e amplia as possibilidades de compra e relacionamento. As lojas também funcionam como ponto de retirada rápida (click & collect), integrando as vendas online da região.

Com a inauguração da nova loja em Indianópolis, a empresa chega à 18ª unidade, expandindo ainda mais a presença no varejo físico. A nova loja se junta às unidades já estabelecidas em locais como Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Ipiranga, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Tatuapé e Vila Nova Conceição, entre outros. Além das lojas próprias, a empresa deu início em 2025 a expansão por meio de franquias.

A marca conta também com sete quiosques, uma rede de 800 floriculturas associadas e 300 parceiros em marketplaces. Com um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados localizado em São Caetano do Sul (SP), a empresa consegue entregar até 85% dos pedidos em até uma hora. Outro destaque são as máquinas de venda automática em locais estratégicos da capital e da Região Metropolitana, como aeroportos, teatros e centros de eventos. A ideia é facilitar o acesso a flores e presentes, proporcionando uma experiência prática, ágil e encantadora.

“Nós estamos vivendo um momento de consolidação e expansão de marca, após 35 anos de história e mais de duas décadas de liderança no e-commerce floral brasileiro. O movimento físico reforça nossa força no mercado de presentes e o desejo de aproximar-se ainda mais do consumidor, unindo a tradição artesanal ao DNA digital”, diz Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.