Idade biológica indica com precisão o estado atual de saúde

Quando o assunto é idade, a primeira referência costuma ser a cronológica, que corresponde ao número de anos desde o nascimento. Porém, o corpo pode apresentar outra realidade. A idade biológica reflete o estado atual do organismo, considerando dados físicos e metabólicos, como força, composição corporal, nível de atividade física, resistência, hábitos alimentares, saúde mental e qualidade do sono, que mostram se o corpo envelhece mais rápido ou mais devagar do que o esperado.

A diferença entre as duas pode ser expressiva. Isso significa que uma pessoa de 40 anos pode ter uma idade corporal de 30, ou o inverso. Essa variação ocorre porque o corpo responde diretamente ao estilo de vida adotado ao longo do tempo. De acordo com um estudo realizado pelo UK Biobank, pessoas com idades biológicas mais elevadas em comparação à cronológica apresentam maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas, evidenciando que o corpo pode envelhecer mais rápido ou mais devagar, conforme a rotina de cada um.

Segundo Guilherme Leme, gerente técnico da Bio Ritmo — academia premium do grupo Smart Fit —, a idade biológica traduz de forma simples aquilo que em muitas ocasiões não é notado no dia a dia. “Muitas vezes não vemos o quanto nossos hábitos estão acelerando ou retardando o nosso envelhecimento. Ao ter esse dado em mãos, por meio de algumas tecnologias presentes no mercado, especialistas conseguem orientar melhor o cliente sobre quais devem ser as mudanças necessárias na rotina para alcançar seus objetivos, ajudando-o a entender melhor seu ponto de partida e as mudanças necessárias de rotina”, explica.

O especialista ainda esclarece que, para envelhecer com saúde e “bater” o relógio, é necessário mudar os hábitos e adotar uma rotina mais saudável, incluindo uma alimentação equilibrada e evitando ultraprocessados; praticar atividades físicas regularmente, alternando entre exercícios de força, equilíbrio e resistência; ter noites de sono de qualidade; evitar estresse e cuidar da saúde mental.

Entretanto, o especialista reforça que as mudanças são individuais e mudam de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Assim, conhecer a idade biológica é uma forma de enxergar a saúde de maneira mais ampla, mas a consulta e/ou aconselhamento com profissionais de saúde e técnicos da área é fundamental na hora de montar um plano de ação.

Para proporcionar um maior conhecimento sobre a saúde pessoal, academias premium têm adotado tecnologias que ajudam a avaliar e comparar dados de saúde de forma integrada. É o caso do Wellness Age, sistema desenvolvido pela Technogym e disponível nas unidades da Bio Ritmo. O recurso estima a idade fisiológica do praticante com base em informações como peso, percentual de gordura, frequência cardíaca e nível de condicionamento.



