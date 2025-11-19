FutureClimate integra iniciativa global de remoção de CO?

A FutureClimate passou a integrar o recém-lançado Grupo de Trabalho de Remoção de Carbono para a América Latina, iniciativa do Carbon Business Council, coalizão internacional composta por mais de 100 empresas e instituições que representam mais de US$ 16,5 bilhões em ativos comprometidos com a transição climática.

O novo grupo tem como objetivo acelerar o investimento e o desenvolvimento de projetos de remoção de carbono de alta integridade na região, fortalecendo o papel da América Latina como protagonista global na agenda de descarbonização.

Reunindo empresas, bancos, organismos de padronização, garantias e desenvolvedores de projetos de toda a cadeia de valor do carbono, a iniciativa busca ampliar o engajamento regional em políticas públicas, fomentar parcerias entre setores e construir um roteiro de investimentos que identifique oportunidades de escala e financiamento climático. O documento será publicado no início de 2026.

Entre os participantes estão organizações como Boomitra, CarbonFuture, Howden, InPlanet, CERCARBONO, Mombak, Mitsubishi Corporation, KfW, Silica Carbon, Tierra Prieta, Exomad Green e FutureClimate, entre outros players estratégicos do ecossistema global de carbono.

“A participação da FutureClimate reforça nosso compromisso com o desenvolvimento e escalabilidade de soluções de remoção de CO? e com a integridade ambiental como pilar da transição climática”, afirma Fábio Galindo, CEO da FutureClimate. “Fazer parte desse grupo é uma oportunidade de contribuir para a construção de um mercado mais confiável, transparente e conectado às necessidades dos países latino-americanos.”

O grupo de trabalho é presidido por Isaac De León Mendoza, especialista em negociações internacionais de clima e energia.

“A América Latina tem um papel central no futuro da remoção de carbono. Estamos conectando conhecimento local a uma coalizão global, construindo pontes que ajudam a região a acessar recursos educacionais, financeiros e de políticas públicas”, destacou Mendoza.

Com sede no Brasil e atuação global, a FutureClimate desenvolve projetos de carbono de natureza e energia alinhados a altos padrões de qualidade e governança. Sua presença no grupo representa mais um passo na consolidação da liderança brasileira em soluções climáticas.