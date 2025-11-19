Nacional Inn Angra dos Reis lança promoção para novembro

O Hotel Nacional Inn Angra dos Reis acaba de lançar a campanha “Novembro Imperdível”. A ação promocional prevê desconto de 15% nas hospedagens feitas para qualquer data de novembro (com exceção dos feriados), e possibilidade de parcelar em até dez vezes sem juros, respeitando o valor mínimo da parcela.

A promoção é válida durante todo o mês. Crianças com até dez anos de idade têm cortesia quando hospedadas com os pais. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a famílias que desejam viajar ao litoral fluminense no chamado “pré-verão”, sem as multidões da alta temporada.

“Percebemos que muita gente sonha em conhecer Angra dos Reis (RJ), mas acaba deixando esse sonho para depois. A campanha veio com a premissa de facilitar o acesso às pessoas que desejam aproveitar o calor, os passeios de barco e os dias ensolarados com uma condição de hospedagem diferenciada”, explica Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.



Angra recebeu mais de 1,3 milhão de turistas em 2024, conforme estimativas da TurisAngra compartilhadas pelo jornal Extra. Para este ano, projeções da Fundação Getúlio Vargas (FGV) também indicam um crescimento de mais 7%.

Recentemente, a Prefeitura de Angra noticiou que a cidade também ganha destaque quando o assunto é segurança: na última temporada, nenhum incidente envolvendo turistas foi registrado.

Angra mantém nota máxima no Mapa do Turismo Brasileiro, que integra o Programa de Regionalização do Ministério do Turismo. A cidade manteve-se na categoria A, a maior do ranking, alçando uma posição entre os principais destinos turísticos do país.

Nesse cenário, Aly afirma que o Hotel Nacional Inn Angra dos Reis busca oferecer o local ideal para que turistas possam usufruir do destino com estrutura, lazer e experiências gastronômicas.



“O hotel fica localizado a poucos passos da marina, com acesso a um shopping e ao centro da cidade. Temos piscina com borda infinita, sauna, opções de massagem e passeios de barco organizados pelo próprio hotel”, afirma o diretor.

Ação visa promover turismo nacional durante o “pré-verão”

A rede Nacional Inn vem ampliando suas ações promocionais e de relacionamento com o cliente. Segundo Aly, a promoção “Novembro Imperdível” se conecta à estratégia da rede para fortalecer o turismo nacional e o movimento de baixa temporada: “A campanha reflete o que a Nacional Inn acredita: turismo acessível, experiências completas e incentivo às viagens pelo Brasil”.

O diretor ressalta que, com a ação, a rede Nacional Inn busca valorizar os destinos nacionais e movimentar períodos que, tradicionalmente, são mais tranquilos.

“Além disso, a ação é parte de um trabalho maior de relacionamento com o público. Cada campanha como essa pode aproximar o hóspede da marca, mostrando que queremos entender suas necessidades e estar sempre buscando formas criativas de surpreender”, completa.

Segundo Aly, a expectativa em relação à taxa de ocupação e ao impacto da ação nas vendas de fim de ano da unidade de Angra dos Reis são positivas. “A campanha tem apresentado boa aceitação, sobretudo entre famílias e casais que buscam viajar antes das festas de fim de ano”, relata.

O representante da Rede Nacional Inn de Hotéis frisa que, além dos números, o que motiva a rede Nacional Inn é o impacto emocional da ação: “Queremos que cada hóspede leve boas lembranças de Angra, experiências marcantes e o desejo de voltar”, afirma.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-angra-dos-reis