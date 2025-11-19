Espaço Usina é inaugurado no Parque Nacional do Iguaçu

Foi inaugurado no Parque Nacional do Iguaçu o Espaço Usina, estrutura revitalizada da antiga Usina São João. O local, que passa a integrar o Circuito São João, possui uma trilha de 2,8 quilômetros que conduz os visitantes por um percurso de imersão na Mata Atlântica, com pontos de banho de cachoeira e elementos históricos preservados. A entrega do novo atrativo foi realizada pela Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação no parque, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



A proposta do espaço é ampliar a oferta de experiências dentro da unidade de conservação, diversificando o perfil de atrativos disponíveis em Foz do Iguaçu. O circuito, que pode ser percorrido de forma autoguiada, oferece ao visitante a oportunidade de caminhar por trilhas em meio à floresta, contemplar paisagens naturais e conhecer parte da história da geração de energia na região, marcada pela antiga usina que operou no local entre 1942 e 1982.



Para o setor hoteleiro, a novidade representa um reforço estratégico na atratividade do destino. Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Foz do Iguaçu, avalia que a reabertura do local vai além da criação de um novo ponto turístico.



“É um resgate histórico que dialoga diretamente com a essência de Foz do Iguaçu. A cidade sempre foi associada às Cataratas, mas agora ganha um espaço que combina natureza, memória e contemplação”, afirma.



Segundo ele, a tendência é que o novo atrativo estimule os visitantes a prolongarem sua estadia, o que impacta diretamente a ocupação dos hotéis, inclusive fora da alta temporada. O Espaço Usina está incluído no ingresso regular do Parque Nacional do Iguaçu, o que, na avaliação de Aly, amplia a percepção de valor do destino.



“Quem vem por um dia acaba percebendo que precisa de mais tempo para vivenciar tudo. E essa extensão da permanência é um movimento muito positivo para a hotelaria”, observa. Ele destaca ainda que o investimento público em experiências como essa gera um ciclo virtuoso, com reflexos diretos na economia local.



A diversificação da oferta turística também altera o discurso de vendas da hotelaria junto a agências e operadores. “Foz deixa de ser apenas o destino das grandes quedas d’água e passa a oferecer uma experiência mais imersiva, onde o visitante pode caminhar por trilhas, se refrescar nas cachoeiras e até tomar um café com vista para a cascata que antes movia turbinas”, explica o diretor da rede.



A autenticidade e a diversidade das experiências, segundo ele, tornam-se argumentos centrais na promoção do destino, especialmente em negociações com o trade internacional. A pluralidade de perfis atendidos pelo novo atrativo é outro ponto destacado. Famílias, turistas em busca de aventura e visitantes que optam por escapadas de fim de semana encontram no circuito uma alternativa de lazer que une natureza, história e infraestrutura.



“As crianças podem se encantar com o ambiente da antiga usina, enquanto os adultos se deixam levar pela atmosfera histórica e pela vista da cascata. Já para os aventureiros, o Circuito São João é praticamente um convite ao movimento”, comenta Aly. Ele ressalta que o trajeto é acessado por transporte interno do parque, o que busca garantir conforto e organização ao passeio.

Integração com ações comerciais



O diretor ressalta que a Rede Nacional Inn já estuda formas de integrar o novo atrativo às estratégias comerciais da marca, como parcerias com operadores de turismo e guias locais, com o objetivo de criar pacotes que combinem hospedagem e passeios.



A gastronomia do Espaço Usina, que conta com um café com vista para a cascata, também é vista como uma oportunidade de agregar valor à experiência dos hóspedes. “É uma chance de unir hospedagem, lazer e um toque de sabor regional”, comenta o diretor.



Além da integração operacional, a rede de hotéis pretende explorar o valor simbólico do espaço em suas ações de marketing. A preservação de elementos originais da antiga estrutura e a conexão com a história do desenvolvimento de Foz do Iguaçu são aspectos que, segundo Aly, fortalecem a narrativa do destino como inovador e sustentável.



“A expectativa é que o Espaço Usina ajude a estender o tempo médio de permanência dos visitantes em Foz, o que, na prática, significa mais diárias e maior movimentação econômica”, afirma.



O executivo pontua que a rede pretende acompanhar de perto os resultados após a inauguração. “Temos uma boa base de comparação com o comportamento dos hóspedes que vêm por causa das Cataratas, e acreditamos que muitos deles vão incluir o novo circuito em seu roteiro”, conclui.



