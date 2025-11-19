Jomed Log aposta em marketing estratégico

Reforçar o papel do marketing como um diferencial competitivo, não apenas como simples ferramenta de vendas. Foi com esse objetivo que a Jomed Log, empresa especializada em logística, firmou uma parceria criativa com a Agência Lions Create. O objetivo é um ecossistema completo de marketing 360°, abrangendo branding, gestão de marca, planejamento, campanhas integradas, design corporativo, comunicação visual, copywriting estratégico, endomarketing, cultura de marca, audiovisual, feiras, eventos e patrocínios, suporte criativo contínuo, entre outras soluções.

Há mais de 5 anos, a empresa investe estrategicamente no fortalecimento do seu posicionamento de marca e para isso, foram estabelecidos nova paleta e aplicações institucionais, além de padronização de todos os pontos de contato: frota, fachadas, uniformes, materiais de campanha e ambientes internos.

“Desenvolvemos uma linguagem visual que conecta a tradição da Jomed à inovação que move o setor logístico, resultando em uma marca reconhecível em todas as suas aparições. Nosso foco foi alinhar o discurso da empresa à sua prática. Traduzimos o propósito da Jomed — entregar com segurança e responsabilidade — em um branding institucional”, diz Flávia Vieira, sócia-diretora da Lions Create.

Outra iniciativa para fortalecer a presença digital da Jomed foi o desenvolvimento de conteúdos direcionados ao público-alvo, de modo a colocar a empresa em evidência em discussões sobre transporte, combustíveis alternativos, tecnologia e ESG (sigla que abrange boas práticas ambientais, sociais e de governança). Somente no Instagram, as publicações já tiveram mais de 1,2 milhão de visualizações em 2025.

“Fizemos campanhas publicitárias e collabs no intuito de reforçar o vínculo com o público e o setor, além de garantir a participação da marca em grandes eventos, como a Copa Truck, Logística do Futuro, a 1ª Corrida do Transportador de Cargas e a websérie especial para a Black Friday, que geraram visibilidade e mídia espontânea”, esclarece Marília Campos, analista de marketing da Jomed.

O trabalho de produção audiovisual é conduzido pelo time interno da Jomed, em conjunto com a agência Lions Create, e representa um dos pilares estratégicos do marketing da empresa. Essa parceria visa impulsionar a criação de vídeos institucionais, comerciais e séries de bastidores, além de vídeos publicitários de alto impacto, desde sua frota própria até a aposta em soluções sustentáveis, como o biometano.

O propósito da comunicação interna foi fortalecer o sentimento de pertencimento dos colaboradores e torná-los embaixadores da marca, acrescenta a analista de marketing da Jomed.

“O marketing da Jomed se propõe a ir além das vendas: entendemos nosso público, ouvimos nossos clientes e queremos mostrar a logística de um jeito único, com dicas, curiosidades e informação de verdade”, comenta Flávia Vieira, sócia diretora da Lions Create.

Marília Campos explica que as equipes de comunicação da Jomed e da Lions Create atuam de forma conjunta. “Hoje, a Jomed conta com um marketing interno atuante, responsável por manter o dia a dia da comunicação, fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros, engajar colaboradores, reforçar a cultura organizacional, manter a agência atualizada com informações reais sobre a companhia e garantir que cada ação esteja alinhada ao propósito e aos valores da Jomed. Já a Lions Create segue como agência de marketing parceira, apoiando estrategicamente em planejamento, branding, campanhas institucionais, endomarketing, publicidade e posicionamento de marca — buscando garantir que a identidade construída continue crescendo e se fortalecendo”, pontua a sócia-diretora da Lions Create.

Com uma metodologia que combina estratégia, criatividade e inteligência de mercado, a Lions Create busca ajudar a consolidar a Jomed Log como uma marca forte, moderna e referência no setor de transporte e logística.

Para saber mais, basta acessar: https://br.linkedin.com/in/mar%C3%ADlia-campos-69187a30, http://www.lionscreate.com.br e @jomedlog.com.br