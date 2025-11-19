A adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo brasileiro continua em expansão e tem impactado diretamente a forma como as empresas planejam e executam ações de marketing digital. Levantamento recente aponta que 40% das companhias do país já utilizam alguma solução de IA em suas operações. A informação foi divulgada em uma análise do setor publicada pela TI Inside, que aponta a crescente incorporação de sistemas automatizados em atividades que vão desde atendimento ao cliente até a veiculação de anúncios online.



O movimento acompanha uma tendência global de maior profissionalização das estratégias de mídia paga. Em segmentos como o comércio eletrônico, por exemplo, estimativas internacionais mostram que 75% das empresas já utilizam IA para personalizar anúncios, analisar comportamento de compra e aprimorar segmentações, segundo análise publicada pelo Chambers Practice Guides no artigo “Artificial Intelligence 2025 — Brazil”.



Segundo o artigo da CGP (Click Petroleo e Gas), especialistas afirmam que a automação de processos está se tornando um elemento central na disputa por eficiência nas campanhas digitais. De acordo com estudos analisados pelo setor, o Brasil figura entre os países com maior familiaridade profissional com a IA: cerca de 47% dos trabalhadores afirmam utilizar ferramentas do tipo no dia a dia, índice superior ao observado em mercados como Estados Unidos e Japão.

Impacto direto no mercado de anúncios digitais

Estudos internacionais indicam que o avanço da inteligência artificial está associado as mudanças nos processos de gestão de anúncios digitais. Relatórios do setor apontam que ferramentas de análise preditiva, sistemas automatizados de lances e recursos de segmentação têm sido incorporados por empresas que buscam maior precisão operacional em campanhas online — movimento observado em diferentes mercados, segundo análises publicadas pelo Chambers Practice Guides.

Segundo o estudo da KPMG Brasil (Impactos da IA sobre o mercado de publicidade) a demanda por soluções mais robustas aumentou significativamente nos últimos anos. Profissionais do setor apontam que o avanço da IA permite decisões mais rápidas e embasadas em dados, reduzindo perdas por alocação indevida de orçamento e ampliando a eficiência das estratégias de mídia paga.

Especialistas do setor comentam o avanço

Em pesquisa da KPMG/Meio&Mensagem com 51 agências brasileiras, foi identificado que a adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial tem avançado no setor de comunicação. Relatórios internacionais, como o guia Artificial Intelligence 2025 – Trends & Developments, da Chambers & Partners, destacam que “a capacidade de interpretar grandes volumes de dados em tempo real tornou-se determinante para organizações que buscam maior previsibilidade em seus resultados digitais”.

A análise está alinhada às observações de especialistas brasileiros. Segundo Gustavo Tomaz, CEO da SPOT Marketing — agência de tráfego pago especializada em automação de marketing com uso de inteligência artificial —, “a adoção de IA tende a crescer conforme aumenta a exigência por decisões baseadas em dados e por estruturas mais eficientes de análise”.

A visão de profissionais brasileiros

No Brasil, agências de marketing digital têm acompanhado essa transição, integrando sistemas automatizados para aprimorar seus processos internos. Entre elas, profissionais da SPOT Marketing observam que a procura por estratégias baseadas em dados avançados aumenta especialmente entre empresas que buscam eficiência e escalabilidade em suas campanhas. De acordo com análises internas da agência, o uso de IA contribui para maior precisão na distribuição de verba publicitária e para decisões mais embasadas em funis complexos.

Projeções de mercado apontam que a utilização de tecnologias baseadas em IA deve permanecer em expansão nos próximos anos. Estudos analisados pela KPMG indicam que o cenário de digitalização acelerada influencia diretamente esse comportamento. De acordo com Gustavo Tomaz, “o uso de sistemas inteligentes tende a se consolidar em mercados que dependem de precisão analítica e de otimização contínua de investimentos em mídia”.