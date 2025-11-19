Assine
Grupo Atalhos lança Hyre, plataforma de streaming para conteúdos profissionais

Novo produto oferece séries educativas e ferramentas de inteligência artificial para apoiar profissionais na busca por destaque e oportunidades no mercado de trabalho

DINO
DINO
19/11/2025 11:29

O Grupo Atalhos divulgou ao mercado o lançamento da Hyre, uma plataforma de streaming voltada ao desenvolvimento profissional e à empregabilidade. Inspirada em modelos de consumo sob demanda, a Hyre propõe uma experiência semelhante à de serviços de entretenimento, oferecendo séries educativas e ferramentas digitais para apoiar profissionais em busca de exposição no mercado de trabalho.

A proposta da plataforma é transformar o aprendizado sobre carreira e posicionamento profissional em uma experiência interativa. Em vez de cursos tradicionais, o conteúdo é apresentado no formato de séries, nas quais especialistas compartilham histórias, casos reais e estratégias sobre temas como otimização de currículos, posicionamento no LinkedIn e comunicação com recrutadores.

Além dos conteúdos audiovisuais, a Hyre reúne um conjunto de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA). Entre elas estão soluções para análise de currículos com compatibilidade para sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), geração automatizada de comentários e mensagens para recrutadores, criação de fotos profissionais e automação na busca por oportunidades.

Outra particularidade é o acesso a um painel com mais de 4 mil recrutadores cadastrados e à área Talent Pool, na qual usuários podem disponibilizar currículos e perfis para serem visualizados por headhunters e profissionais de recursos humanos.

A Hyre é uma solução do Grupo Atalhos, holding especializada na gestão de carreira de influenciadores digitais e profissionais atuantes no LinkedIn. Segundo os fundadores, Ederson Dé Manoel e Luciano Duarte, o objetivo da nova plataforma é oferecer um ambiente digital unindo capacitação, tecnologia e visibilidade profissional.

Durante o período de testes, mais de 500 interessados se inscreveram gratuitamente para utilizar os recursos da Hyre. Atualmente, o acesso à plataforma é feito por meio de assinaturas mensais, que garantem acesso por 1 ano, disponíveis no site da Hyreflix.

Com o lançamento, o Grupo Atalhos amplia seu portfólio de soluções voltadas à empregabilidade e à presença profissional no ambiente digital, apostando num formato que combina informação e entretenimento para abordar temas relacionados à carreira.

