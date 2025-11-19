PicSee lança primeira plataforma social do mundo que ajuda você a receber todas as suas fotos de amigos

PicSee, uma nova plataforma social, anunciou seu lançamento mundial, apresentando um modo revolucionário para amigos e familiares se reconectarem através de fotos. Com base no compartilhamento mútuo de fotos e tecnologia de IA, o PicSee ajuda os usuários a receberem automaticamente todas as suas fotos de amigos, ao enviar as suas para eles, sem nunca precisar enviá-lasànuvem.

Todos os anos, trilhões de fotos são tiradas, mas raramente compartilhadas com os amigos que aparecem nelas. O PicSee muda isto. Com uso de reconhecimento facial no próprio aparelho e um sistema patenteado de 'dar para receber', o aplicativo identifica automaticamente a quem pertencem as fotos e ajuda os amigos a trocá-las com segurança com um único toque.

O PicSee analisa a galeria do usuário, reconhece rostos e gera um convite personalizado, como: "Tenho 75 fotos suas. Venha buscá-las no PicSee."

Assim que dois amigos aprovam a troca de fotos, o PicSee faz a troca automática, ao compartilhar fotos antigas e novas, durante um período de revisão de 24 horas. Ambos podem cancelar ou recuperar as fotos a qualquer momento. O resultado é uma experiência de compartilhamento de fotos simples, justa e privada, que funciona para ambos.

Mayank Bidawatka, Fundador do PicSee, disse:

"Mais de dois trilhões de fotos são tiradas todos os anos, mas nunca chegam às pessoas que aparecem nelas. Criamos o PicSee para trazer estas lembranças de volta; de modo privado, fácil e sem armazenar os dados de ninguém. Nosso sistema de compartilhamento mútuo 'dar para receber' garante que todos se beneficiem de uma troca divertida e justa. Com a melhor privacidade da categoria, tudo se mantém criptografado e no aparelho; nem mesmo nós podemos ver suas fotos."

"O PicSee é um novo tipo de mídia social baseada em lembranças compartilhadas e não de métricas. Ele foi criado para fazer as pessoas felizes novamente, e não ansiosas, inseguras ou manipuladas."

Arquitetura priorizando a privacidade

Diferentemente dos aplicativos tradicionais de redes sociais ou compartilhamento de fotos, o PicSee nunca armazena fotos em seus servidores. As transferências são criptografadas de ponta a ponta, os usuários têm 24 horas para analisar as fotos, as capturas de tela são bloqueadas e os usuários podem recuperá-las a qualquer momento, que o torna uma das plataformas de fotos mais seguras do mundo.

Com usuários em mais de 60 países, o PicSee redefine as conexões sociais, indo além de curtidas e seguidores, se tornando uma plataforma de lembranças compartilhadas entre amigos próximos. Quase 30% dos usuários têm mais fotos no PicSee do que em suas próprias galerias de fotos!

