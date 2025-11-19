Fiserv lança solução de autoatendimento da Clover

A Fiserv apresenta a Clover Kiosk, uma solução de autoatendimento intuitiva do portfólio de Clover. A novidade foi projetada para atender às necessidades do varejo, oferecendo funcionalidades que promovem agilidade e autonomia no atendimento, em um contexto de transformação nas formas de pagamento.

Clover Kiosk apresenta uma interface simples, intuitiva e design moderno e minimalista, com a proposta de tornar a interação do ponto de venda mais fluida. O equipamento oferece tela de 24 polegadas, ampla aceitação de pagamentos por aproximação (cartões, Pix e vouchers), suporte remoto 24 horas e impressora embutida para emissão de recibos e notas fiscais e integração nativa com dispositivos Clover e SiTef. A compatibilidade entre os diferentes modelos de equipamentos facilita a gestão, adaptando-se a diversos formatos de negócio.

“Com a Clover Kiosk, é possível transformar o relacionamento com o usuário e, ao mesmo tempo, gerar ganhos operacionais relevantes para os estabelecimentos. A redução de filas e o aumento da produtividade são imediatos, assim como a diminuição de custos operacionais — já que menos pessoas são necessárias para tarefas repetitivas. Isso libera a equipe para atuar de forma mais estratégica, focando no atendimento e na gestão do negócio”, destaca Giuliana Cestaro, diretora de Produtos da Fiserv no Brasil.

Além disso, a automação integrada à Clover abre espaço para experiências de compra mais inteligentes, com estímulo a ofertas de opções de compras de combos e de produtos complementares, o que contribui diretamente para o aumento do ticket médio.

“A Clover Kiosk já está em operação no Brasil na Laundromat, lavanderia self-service que funciona perfeitamente com o software de automação da Cicclo. Essa capacidade de integração foi o principal motivo pelo qual a Laundromat escolheu a Clover. Isso viabilizou uma implementação em apenas um dia, além de oferecer uma jornada de compra extremamente simples — concluída em apenas três cliques”, explica Giuliana.

Além do compromisso com a inovação, a Fiserv também valoriza a sustentabilidade do mercado de meios de pagamento. Em parceria com a azulzinha da CAIXA, a Clover Kiosk está presente na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), apresentando uma iniciativa que permite o cálculo das emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelos voos com destino à sede da conferência.

O objetivo é reforçar o papel da tecnologia como aliada da inclusão e da responsabilidade ambiental. A presença na COP30 evidencia como o ESG, para a Fiserv, vai além de uma diretriz corporativa: é parte essencial da evolução sustentável dos meios de pagamento.



