Aparelhos registram maior consumo de energia no verão

Com o verão chegando, a preocupação com a conta de energia elétrica inquieta os consumidores. Principalmente com a manutenção da bandeira vermelha, confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A oneração de R$ 4,46 por 100 kWh tende a aumentar ainda mais o custo.

Os vilões do consumo de energia elétrica nas residências costumam ser os mesmos todos os anos: ar-condicionado, chuveiro, geladeira, máquina de lavar, televisores e aparelhos em stand-by. O consumo desses aparelhos, que já costuma ser alto, aumenta consideravelmente com a chegada do verão. O maior destaque é o ar-condicionado, por ser muito mais utilizado e por períodos mais longos durante o dia. Seu consumo pode chegar até 40% do valor total da conta. É quase unânime que passe a ser considerado o grande vilão.

A bandeira vermelha aumenta o consumo de casas com aparelhos que costumam ficar em stand-by, como televisores, bebedouros de água e aparelhos de som. Ainda há residências que preferem o uso de ventiladores. A geladeira, que é aberta com maior regularidade para consumo de bebidas. O consumo de um aparelho com capacidade de 300 litros, que habitualmente pode variar entre 25 a 50 kWh, aumenta drasticamente.

Com o calor e respectivo aumento da sudorese, passa-se a lavar mais roupas e, por consequência, o aumento na quantidade de banhos também é um fator que encarece a conta de energia com máquinas de lavar e chuveiros elétricos.

Segundo Anderson Oliveira, CEO do grupo EcoPower Eficiência Energética, o consumidor atento à situação econômica do país necessariamente deve investir em energia solar:

“Atualmente, o investimento em energia solar é um meio prático, rápido e seguro de retorno econômico. O investimento em um sistema de energia solar, já garante economia no primeiro mês, que pode chegar a 50%, porque a parcela do financiamento fica mais barata do que o consumidor já paga por mês de conta de energia.”

O tema é sempre recorrente, principalmente porque neste período, os reservatórios estão em níveis baixos de água e as condições climáticas não são favoráveis. As chuvas são escassas; logo, não auxiliam na retomada de níveis satisfatórios dos reservatórios. Desta forma, a conscientização sobre como economizar na conta de energia sempre retorna às manchetes. Diversos coaches, no início do verão, ensinam como economizar na conta de energia elétrica todos os anos.

Anderson acredita que saber economizar é melhor do que empregar tempo buscando diversas fontes de renda: “Muito mais importante que se desgastar no trabalho para tentar pagar as contas, é saber reduzir os gastos. Todo mundo pode, sim, ter seu ar-condicionado, seu veículo elétrico, um fogão de indução e eliminar o gasto com botijão de gás. Enfim, todos podem economizar fazendo a energia solar reduzir seus custos de vida”.

Para o CEO, a energia solar não é um gasto, mas sim um investimento, pelo retorno financeiro e possibilidade de empregar o valor economizado onde o consumidor julgar mais viável:

“Quando o consumidor investe em energia solar, ele não está apenas investindo em bens materiais. Ele está investindo em qualidade de vida para sua família. A economia gerada com o sol traz mais tempo com a família, viagens, estudo, ter uma reserva financeira para qualquer eventualidade que surja. A energia solar favorece em todos os sentidos, pois traz estabilidade financeira, psicoemotiva, e ainda atua na preservação do meio ambiente”, apontou Anderson.