Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica

Com oito anos de atividade e mais de cinco mil profissionais de saúde treinados, o Centro Edson Bueno iniciou na segunda-feira (17/11) um novo capítulo em sua trajetória. Criado com foco na formação de médicos e equipes assistenciais, o espaço passou por um reposicionamento para atuar como pilar de educação, pesquisa e inovação.

Além do centro físico de formação, o local integra aprendizado e desenvolvimento voltado à capacitação de profissionais, especialmente latino-americanos, em inovação aplicada à saúde. A transformação envolveu expansão estrutural, novas parcerias acadêmicas e fortalecimento das linhas de pesquisa, integrando diversas modalidades de treinamento no mesmo espaço.

“O Centro Edson Bueno está em um momento de transformação. Este reposicionamento marca o propósito de ser um hub de conhecimento, conectando educação, pesquisa e tecnologia para o avanço da prática médica e multiprofissional”, afirmou o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento.

Os cursos abrangem simulação robótica e laparoscópica, laboratórios de cirurgia minimamente invasiva, sistemas robóticos, transmissões de cirurgias em 3D e treinamentos teóricos de alta complexidade. A programação anual inclui mais de 20 cursos em áreas como cirurgia geral, ginecologia, neurologia, ortopedia, hepatologia, coloproctologia, endoscopia e cuidados paliativos.

Pesquisa e parcerias

O Centro mantém uma área de pesquisa clínica com 40 estudos de Fase II e III em andamento, nas áreas de oncologia e hematologia, em colaboração com a indústria farmacêutica.

Em parceria com o Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde (ICT IEPEGES), são conduzidos mais de 120 projetos de pesquisa clínica internacional, que oferecem novas possibilidades terapêuticas. O portfólio inclui cardiologia, neurologia, psiquiatria, doenças autoimunes e um núcleo dedicado a estudos de mundo real (RWE).

Na área de inovação, o Centro atua com dois sistemas robóticos em operação e com projetos voltados a tecnologias aplicadas à ortopedia e a cirurgias por telecomando, desenvolvidos em cooperação com centros internacionais.

Também são realizados programas na área de gestão em saúde, em parceria com entidades acadêmicas para a oferta de cursos multidisciplinares destinados ao corpo clínico das unidades da Rede Total Care.

Capacitação interna

Integrado à estrutura do Grupo Amil, o Centro Edson Bueno coordena ações de qualificação multiprofissional. Em 2025, foram realizados mais de 300 mil treinamentos internos, abrangendo práticas clínicas, segurança assistencial e suporte avançado de vida.

O diretor-executivo de pesquisa e educação, Kenneth Nunes, destacou que o Centro manteve seis unidades de simulação no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de um ambiente virtual de aprendizagem. “Nosso objetivo é fortalecer uma cultura de aprendizado contínuo e de valorização dos profissionais”, afirmou.

Sobre o Centro Edson Bueno

Fundado em homenagem ao médico Edson de Godoy Bueno, o Centro foi criado com foco na formação em saúde por meio da educação, ciência e tecnologia. O reposicionamento reforça sua atuação como hub latino-americano de formação, pesquisa e inovação, alinhado ao desenvolvimento contínuo de profissionais da rede.