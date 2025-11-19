A Revenue Analytics alarga a gestão de grupos com inteligência artificial para o Climber RMS, levando decisões mais inteligentes para grupos a mais hotéis

A Revenue Analytics, líder na otimização de receitas com inteligência artificial, anunciou hoje o lançamento do Group Management, uma nova e poderosa funcionalidade do Climber RMS que traz a avaliação avançada de grupos aos utilizadores do Climber, redefinindo a forma como os hoteleiros analisam e aprovam os orçamentos para grupos.

A nova funcionalidade utiliza a comprovada inteligência artificial e ciência de receitas da Revenue Analytics para ajudar os hotéis a avaliar rapidamente o valor comercial dos grupos e a tomar decisões mais inteligentes, rápidas e rentáveis.

O lançamento baseia-se no sólido historial de inovação da Revenue Analytics em todo o seu portefólio hoteleiro, incluindo o N2Pricing™, o principal RMS da empresa, e a recente integração de funcionalidades avançadas de IA no Climber RMS. Em conjunto, estes avanços expandem o portefólio de inovações da Revenue Analytics para o setor hoteleiro e reforçam o compromisso de fornecer soluções de gestão de receitas inteligentes e escaláveis para hotéis de todas as dimensões e segmentos.

Servindo mais de 10.000 hotéis em todo o mundo, incluindo muitos dos nomes mais icónicos da hotelaria, em mais de 100 países, a Revenue Analytics combina duas décadas de experiência com a inovação moderna em IA para redefinir a gestão de receitas para uma base de clientes global.

A Gestão de Grupos automatiza simulações, calcula o impacto preciso na receita e permite decisões rápidas e baseadas em dados. Com recomendações inteligentes de tarifas e comparações lado a lado da rentabilidade, os hotéis podem avaliar instantaneamente se aceitar uma reserva de grupo trará realmente valor.

“O nosso objetivo é eliminar as suposições e capacitar os hoteleiros com dados que impulsionem decisões mais inteligentes e rentáveis”, disse Bill Brewster, CEO da Revenue Analytics. “Ao estender a nossa comprovada inteligência em gestão de grupos ao Climber RMS, estamos a oferecer a mais hotéis a velocidade, a confiança e a precisão necessárias para impulsionar o lucro.”

Integrada perfeitamente no Climber RMS, a nova funcionalidade automatiza análises complexas que antes exigiam folhas de cálculo demoradas. O resultado: aprovações mais rápidas, orçamentos padronizados e insights mais claros sobre o impacto real de cada reserva de grupo na ocupação, receitas e RevPAR.

Principais benefícios:

Decisões mais inteligentes e rápidas, baseadas em dados de reservas confirmadas e previsões em tempo real.

Eliminação do trabalho manual — acabaram-se as folhas de cálculo e os erros humanos.

Agilidade operacional, libertando as equipas de receita para se concentrarem na estratégia.

Aumento da rentabilidade com a identificação e aceitação apenas de grupos que acrescentem valor.

“Na Climber, sempre acreditámos que a inteligência na gestão de receitas deve ser simples e acessível”, afirmou Mário Mouraz, fundador da Climber. “Esta nova funcionalidade de Gestão de Grupos leva esta visão mais longe, combinando a tecnologia de IA da Revenue Analytics com a agilidade da Climber para oferecer decisões mais rápidas e fiáveis.”

A Gestão de Grupos reforça o ecossistema conectado de soluções de gestão de receitas da Revenue Analytics, que inclui o N2Pricing™ e o Climber RMS. Em conjunto, estas soluções servem todo o espectro da hotelaria, desde os hotéis boutique às cadeias globais, proporcionando a inteligência, a velocidade e a rentabilidade que o mercado atual exige.

Para saber mais, visite www.revenueanalytics.ai/industries/hospitality ou www.climberrms.com.

Sobre a Revenue Analytics

A Revenue Analytics transforma dados complexos em vantagem competitiva. Como líder em otimização de receitas e margens com inteligência artificial, as suas soluções inovadoras ajudam as empresas a aumentar os lucros e a impulsionar o desempenho das vendas através de insights acionáveis e análises preditivas.

Parte do conjunto de produtos da Revenue Analytics, o Climber RMS é um sistema de gestão de receitas baseado na cloud que ajuda as redes hoteleiras boutique, independentes e regionais da Europa e da América Latina a maximizar a rentabilidade. A sua plataforma inteligente e automatizada substitui a análise manual por recomendações de preços acionáveis, permitindo aos hoteleiros concentrarem-se no que fazem melhor: proporcionar experiências excecionais aos hóspedes.

A Revenue Analytics possibilita decisões de preços mais inteligentes que geram maiores lucros. Saiba mais em www.revenueanalytics.ai e www.climberrms.com.

