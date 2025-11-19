Biocentis garante investimento de US$ 19 milhões para revolucionar controle de insetos através da biologia programável

A Biocentis, empresa de ciências biológicas na vanguarda da inovação genética, levantou US$ 19 milhões para avançar em sua missão de proteger a saúde, a agricultura e a biodiversidade das crescentes ameaças mundiais representadas pelos insetos.

O financiamento inclui um investimento inicial de US$ 13 milhões liderado pela Fundação Grantham para a Proteção do Meio Ambiente (EUA) e pela Algebris Investments (Europa), e uma doação de US$ 6 milhões da Wellcome, uma das principais fundações internacionais de saúde.

A Biocentis, uma empresa proveniente do Imperial College de Londres, utiliza uma plataforma proprietária de engenharia genômica para desenvolver insetos portadores de características genéticas que reduzem a fertilidade nas espécies-alvo. Quando liberados, estes insetos acasalam com populações selvagens, diminuindo seus números, sem afetar outras espécies ou o meio ambiente.

Ao mesmo tempo, a Biocentis aplica IA para simular o desempenho de sistemas biológicos em ambientes reais, que acelera o desenvolvimento e ajuda a antecipar riscos emergentes transmitidos por insetos.

Os insetos são vitais para nosso planeta, mas algumas espécies causam danos devastadores. Insetos transmissores de doenças infectam centenas de milhões de pessoas todos os anos, causando quase um milhão de mortes. Pragas agrícolas destroem até 25% da produção agrícola mundial, enquanto insetos invasores levam espécies nativasàextinção. O aumento das temperaturas e o comércio internacional vêm ampliando o alcance de muitas espécies, transformando desafios localizados em problemas mundiais.

"Durante mais de um século, dependemos de pesticidas químicos, mas os insetos evoluem mais rápido do que as intervenções químicas, e os danos colaterais às pessoas e ao meio ambiente continuam aumentando", disse Giorgio Rocca, Cofundador e Diretor Executivo da Biocentis. "Os avanços na genética agora nos permitem controlar populações de insetos nocivos com precisão, enquanto preserva a saúde dos ecossistemas circundantes.”

As primeiras soluções do portfólio da Biocentis têm como alvo um mosquito vetor de doenças como dengue, Zika, febre amarela e chikungunya (Aedes aegypti), bem como uma mosca-de-fruta que ameaça a produção mundial de frutas (Drosophila suzukii). Mas isso é apenas o começo, já que a plataforma de biologia programável da Biocentis pode ser expandida para combater um amplo espectro de espécies nocivas.

Com este financiamento, a Biocentis irá avançar com suas primeiras soluções para testes de campo nas Américas e em outros continentes, além de expandir ainda mais sua plataforma para novas aplicações.

Sobre a Biocentis

A Biocentis é uma empresa de ciências biológicas, proveniente do Imperial College de Londres, que reinventa o controle de insetos com uma plataforma tecnológica exclusiva, combinando sustentabilidade ambiental e eficácia sem precedentes. Saiba mais em: www.biocentis.com.

