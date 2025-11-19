True anuncia nova parceria de investimento com a Integrum para redefinir o futuro do setor de talentos executivos

A True, principal plataforma mundial de talentos executivos que impulsiona a evolução tecnológica do setor por meio de dados, IA e expertise, anunciou hoje uma nova parceria estratégica de investimento com a Integrum Holdings LP (“Integrum”), empresa privada de investimentos voltada para companhias de serviços profissionais baseadas em tecnologia. O investimento substancial da Integrum impulsionará a próxima fase de crescimento da True, apoiando clientes na solução de suas principais demandas de liderança e gestão de talentos.

Desde sua fundação, há mais de 12 anos, a True vem sendo uma força transformadora no setor, crescendo de uma boutique para a sexta maior empresa de recrutamento executivo da América do Norte, com receita superior a US$ 350 milhões. O crescimento orgânico da True tem sido impulsionado por profissionais altamente qualificados e por uma cultura de inovação. Com uma mentalidade empreendedora e foco em transparência, a empresa reformulou o panorama do recrutamento executivo.

Brad Stadler, cofundador e CEO da True, afirmou: “Desde nosso primeiro encontro, percebi que o grupo da Integrum era especial. Fiquei empolgado após conhecer toda a equipe de liderança deles. Poderia ter passado o dia inteiro no escritório. Enxergamos o mundo da mesma forma. Compartilhamos o desejo de realizar algo grandioso e de manter a integridade na maneira como alcançamos nossos objetivos e no impacto que queremos causar em todos os participantes. Sinto-me privilegiado por trabalhar com eles”.

Joe Riggione, cofundador e vice-presidente executivo da True, acrescentou: “A visão de crescimento da Integrum, sua profunda experiência no setor e o compromisso compartilhado com culturas centradas em pessoas fazem dela a parceira ideal para o futuro da True. Estamos muito entusiasmados em ter Ursula Burns, Jeff Livingston, Tagar Olson e Dan Rozenfeld no nosso Conselho. A experiência deles em empresas de serviços profissionais, além de sua atuação em conselhos e lideranças de companhias abertas, será um grande ativo para o crescimento da True”.

Ursula Burns, cofundadora da Integrum, ex-CEO da Xerox e atual integrante dos Conselhos da Uber e da TSMC, declarou: “Mal podemos esperar para colaborar com Brad, Joe e a talentosa equipe da True. Eles construíram uma plataforma notável, com uma visão clara de futuro”.

Jeff Livingston, membro do Comitê de Investimentos da Integrum, completou: “A abordagem tecnológica e o espírito empreendedor da True têm gerado resultados excepcionais para a equipe, os clientes e os demais stakeholders. Estamos muito animados em ser parceiros nesta nova fase”.

SOBRE A TRUE

A True é a principal plataforma mundial de gestão de talentosàqual clientes recorrem para atender suas demandas mais estratégicas de liderança. A empresa combina a inteligência mais abrangente e acionável do setor com IA e insights especializados, fortalecendo todas as etapas da estratégia de liderança e promovendo impacto duradouro. Seus produtos e serviços incluem a True Search, especializada em recrutamento executivo, com o apoio da TrueBridge para contratações temporárias ou fracionadas; e a True Advisory, que fortalece as equipes de liderança por meio de programas de coaching e avaliação. A Thrive, um moderno CRM de talentos, otimiza a gestão de profissionais, enquanto a SearchEssentials aplica tecnologia para elevar a precisão no processo de recrutamento.

SOBRE A INTEGRUM

A Integrum é uma empresa de investimentos voltada para parcerias com companhias de serviços baseados em tecnologia, atuantes nos setores financeiro e corporativo. Fundada por um grupo de líderes experientes, a Integrum tem a visão de construir uma plataforma de investimentos diferenciada, sustentada por trajetórias complementares e uma ampla rede de relacionamentos. A abordagem da empresa consiste em manter um portfólio concentrado de investimentos de alta convicção. A Integrum busca acelerar o crescimento por meio de investimentos em tecnologia e inovação, além de colaborar com equipes de gestão para ampliar o acesso a talentos, relacionamentos e capacidades. Saiba mais em www.integrum.us.

