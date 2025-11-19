Bitfury lança iniciativa de US$ 1 bilhão para o avanço de tecnologias éticas emergentes

Hoje, a Bitfury, mineradora de Bitcoin que evoluiu para se transformar em uma incubadora tecnológica, anunciou sua transição para uma empresa de investimentos, lançando sua iniciativa de financiamento de U$ 1 bilhão, que busca apoiar uma nova geração de inovadores éticos.

A nova missão da empresa é reduzir a lacuna entre o ritmo acelerado do progresso tecnológico e a evolução mais lenta do desenvolvimento ético — uma falta de conexão que ela considera a principal causa para muitos desafios globais. Ao apoiar fundadores com foco em uma missão clara, a empresa procura impulsionar empreendimentos que integram ética, transparência e valores humanos no cerne das tecnologias emergentes.

A nova fase da Bitfury como empresa de investimentos se apoia em seu legado pioneiro, ao mesmo tempo que expande seu papel como fornecedora de tecnologia para se tornar uma catalisadora global de inovação responsável, garantindo que a economia digital cresça com integridade e sustentabilidade a longo prazo.

A Bitfury, fundada originalmente em 2011 como uma mineradora de bitcoin, construiu um legado ao longo dos últimos 15 anos, tornando-se uma das primeiras empresas de tecnologia pioneiras do mundo a ser fundada na era do blockchain. A empresa deu origem a várias outras empresas de sucesso, incluindo a Cipher Mining (CIFR), listada na NASDAQ, e a Hut 8 (HUT), que começaram como operações de mineração da Bitfury nos EUA e no Canadá, respectivamente. A empresa também criou a LiquidStack, pioneira em resfriamento por imersão, projetada para a computação sustentável de ultra-alta densidade na era da IA, e colaborou na fundação da Axelera AI, líder europeia no design de chips e hardware de IA. Unidas, essas empresas incubadas pela Bitfury agora constituem o cerne de uma infraestrutura de computação contemporânea e eficiente em termos energéticos, que oferece suporte a iniciativas de IA e big data, além de ativos digitais.

Impulsionada por um compromisso com a confiança e a responsabilidade, a Bitfury também estabeleceu a Crystal Intelligence, uma das principais empresas de conformidade com criptomoedas do setor. Além disso, esteve entre os membros fundadores da Blockchain Alliance, uma parceria público-privada estabelecida para combater atividades criminosas relacionadasàBitcoin eàblockchain, oferecendo às agências de aplicação da lei educação e assistência técnica para garantir o uso responsável. Para fortalecer a colaboração e a educação, a Bitfury também fundou o Global Blockchain Business Council (GBBC).

“A Bitfury sempre teve a convicção de que a tecnologia deve contribuir para o progresso humano”, afirmou Val Vavilov, cofundador e CEO da Bitfury. “Este próximo capítulo une investidores e fundadores comprometidos com uma missão — pessoas que construíram com base em um propósito — para apoiar a próxima geração de inovadores que compartilham dessa vocação. Juntos, podemos alinhar a inovação aos valores e desenvolver tecnologias que tornem as pessoas mais independentes, criativas e livres.”

“Nossa missão consiste em diminuir a discrepância entre inovação e ética, exercendo a função de um catalisador para fundadores e investidores que desenvolvem tecnologias que servem às pessoas e que promovem a resiliência a longo prazo”, complementou Vavilov. “Ao longo de minha trajetória de vida, tenho me dedicado a desenvolver sistemas que fortaleçam a confiança e empoderem a humanidade — e esse é o caminho que a Bitfury continua a trilhar atualmente.”

“O histórico da Bitfury em incubar e capitalizar líderes tecnológicos será aplicado agora a uma nova geração de empreendimentos impulsionados pela ciência”, disse George Kikvadze, vice-presidente da Bitfury. “Estamos formando uma rede de investidores e fundadores comprometidos com uma missão, que contribuem com capital, conhecimento especializado e um propósito para expandir tecnologias que promovam avanços significativos para a humanidade.”

“Desde o primeiro dia, a Bitfury tem se mostrado uma parceira produtiva na construção da confiança entre o setor público e o privado que a inovação responsável exige. O próximo capítulo da empresa é apoiar fundadores que aliam tecnologia de ponta a diretrizes éticas. Esse tipo de liderança é o que o mundo precisa agora”, disse Jason Weinstein, diretor da Blockchain Alliance e consultor da Bitfury.

A Bitfury já garantiu o valor de US$ 1 bilhão para essa iniciativa, com financiamento oriundo de suas operações anteriores, investimentos bem-sucedidos e rede de investidores; e iniciará a liberação dos fundos ainda neste ano.

Sobre a Bitfury

Fundada em 2011, a Bitfury se tornou conhecida como uma empresa global de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções de blockchain, inteligência artificial e computação avançada. Após ter exercido um papel fundamental na institucionalização do Bitcoin e na construção do ecossistema de ativos digitais, a Bitfury atualmente coordena uma iniciativa de financiamento no valor de US$ 1 bilhão, que une investidores e fundadores com objetivos alinhados — sua rede global de parceiros e aliados de longa data — para promover tecnologias éticas e baseadas na ciência que fortaleçam a liberdade e a criatividade humanas. Saiba mais em www.bitfury.com.

