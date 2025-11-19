A Mitsui Chemicals, Inc. anunciou que as inscrições on-line para a edição 2026 dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards estão abertas desde 1º de setembro de 2025. O período de inscrição vai de 1º de setembro a 25 de dezembro de 2025.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da química e da indústria química, a Mitsui Chemicals criou os Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards em 2004. Os prêmios incluem o Catalysis Science Award e o Catalysis Science Award for Creative Work, que reconhecem conquistas notáveis no campo da ciência da catálise. Até o momento, 33 pesquisadores no Japão e no exterior já foram agraciados. Entre os vencedores anteriores estão indivíduos que se tornaram altamente renomados mundialmente, recebendo honrarias como o Prêmio Nobel de Química e outros importantes prêmios japoneses e internacionais.

Aceitamos inscrições de diversas áreas de P&D, incluindo catalisadores sólidos, catalisadores moleculares e biocatalisadores, bem como processos verdes e utilização de metais raros via catálise, além de ciência de materiais e desenvolvimento por meio de novas abordagens catalíticas.

Site de inscrição da edição 2026 dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards

https://jp.mitsuichemicals.com/en/techno/csa/index.htm

I. Visão geral da premiação Mitsui Chemicals Catalysis

Science Award Mitsui Chemicals Catalysis Science

Award for Creative Work Candidatos

elegíveis Pesquisadores vinculados a universidades ou instituições públicas de pesquisa que tenham feito contribuições notáveis na área de ciência da catálise (o prêmio será concedido a, no máximo, um vencedor) Pesquisadores vinculados a universidades ou instituições públicas de pesquisa que tenham feito contribuições notáveis na área de ciência da catálise (o prêmio pode ser concedido a até dois vencedores) Requisitos para

inscrição Os candidatos devem ter 47 anos ou menos em 1º de abril de 2025 Os candidatos devem ter 37 anos ou menos em 1º de abril de 2025 Prêmio Uma placa Quantia em dinheiro: 5 milhões de ienes Uma placa Quantia em dinheiro: 1 milhão de ienes

II. Cronograma e processo de seleção Início das inscrições 1º de setembro de 2025 Fim das inscrições 25 de dezembro de 2025 Anúncio dos

vencedores Em junho de 2026 ou próximo a essa data (detalhes serão divulgados no site e em periódicos especializados, entre outras fontes)

O comitê de seleção será formado por acadêmicos de destaque na área de ciência da catálise, juntamente com um representante da Mitsui Chemicals.

Para mais informações sobre o processo de inscrição, documentos necessários e política de privacidade, consulte o site indicado acima.

Escritório dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards

Endereço de e-mail para consultas: mci-award@mitsuichemicals.com

