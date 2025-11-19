Edição 2026 dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards
As inscrições on-line ficarão abertas até 25 de dezembro de 2025
compartilheSIGA
A Mitsui Chemicals, Inc. anunciou que as inscrições on-line para a edição 2026 dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards estão abertas desde 1º de setembro de 2025. O período de inscrição vai de 1º de setembro a 25 de dezembro de 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da química e da indústria química, a Mitsui Chemicals criou os Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards em 2004. Os prêmios incluem o Catalysis Science Award e o Catalysis Science Award for Creative Work, que reconhecem conquistas notáveis no campo da ciência da catálise. Até o momento, 33 pesquisadores no Japão e no exterior já foram agraciados. Entre os vencedores anteriores estão indivíduos que se tornaram altamente renomados mundialmente, recebendo honrarias como o Prêmio Nobel de Química e outros importantes prêmios japoneses e internacionais.
Aceitamos inscrições de diversas áreas de P&D, incluindo catalisadores sólidos, catalisadores moleculares e biocatalisadores, bem como processos verdes e utilização de metais raros via catálise, além de ciência de materiais e desenvolvimento por meio de novas abordagens catalíticas.
Site de inscrição da edição 2026 dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards
https://jp.mitsuichemicals.com/en/techno/csa/index.htm
I. Visão geral da premiação
Mitsui Chemicals Catalysis
Mitsui Chemicals Catalysis Science
Candidatos
Pesquisadores vinculados a universidades ou instituições públicas de pesquisa que tenham feito contribuições notáveis na área de ciência da catálise (o prêmio será concedido a, no máximo, um vencedor)
Pesquisadores vinculados a universidades ou instituições públicas de pesquisa que tenham feito contribuições notáveis na área de ciência da catálise (o prêmio pode ser concedido a até dois vencedores)
Requisitos para
Os candidatos devem ter 47 anos ou menos em 1º de abril de 2025
Os candidatos devem ter 37 anos ou menos em 1º de abril de 2025
Prêmio
Uma placa
Quantia em dinheiro: 5 milhões de ienes
Uma placa
Quantia em dinheiro: 1 milhão de ienes
II. Cronograma e processo de seleção
Início das inscrições
1º de setembro de 2025
Fim das inscrições
25 de dezembro de 2025
Anúncio dos
Em junho de 2026 ou próximo a essa data (detalhes serão divulgados no site e em periódicos especializados, entre outras fontes)
O comitê de seleção será formado por acadêmicos de destaque na área de ciência da catálise, juntamente com um representante da Mitsui Chemicals.
Para mais informações sobre o processo de inscrição, documentos necessários e política de privacidade, consulte o site indicado acima.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251117185786/pt/
Contato:
Escritório dos Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards
Endereço de e-mail para consultas: mci-award@mitsuichemicals.com
Fonte: BUSINESS WIRE