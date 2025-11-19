Aspect expande experiência da Força de Trabalho em Nuvem e Ferramentas de Desenvolvimento para novas regiões e introduz previsões com tecnologia de IA

A Aspect, líder em oferecer soluções de gestão de força de trabalho baseadas em nuvem, anunciou hoje o lançamento de seus produtos para o quarto trimestre de 2025, que inclui previsão preditiva de volume de chamadas com IA, expansão regional para o Canadá, Reino Unido e Europa, bem como novos recursos de avaliação de desempenho dos funcionários. O lançamento representa um avanço significativo na missão da Aspect de capacitar as equipes de trabalho com ferramentas inteligentes e modernas que impulsionam a eficiência operacional e o compromisso dos funcionários.

A previsão orientada por IA traz nova precisão e agilidade ao planejamento da força de trabalho

O painel de previsão aprimorado apresenta a previsão preditiva com inteligência artificial incorporada. Este novo recurso gera automaticamente previsões de volume de chamadas para quatro semanas, atualizadas diariamente, que eliminam a configuração manual e permitem que os planejadores tomem decisões de programação mais rápidas e confiáveis. Ao analisar dados históricos com algoritmos avançados, ele fornece previsões mais exatas e sem suposições, que se adaptam às mudanças nos padrões de demanda.

"A previsão é um dos aspectos mais críticos e demorados do planejamento da força de trabalho", disse Royce Haynes, Diretor de Tecnologia da Aspect. "Nossa previsão preditiva inteligente elimina a sobrecarga manual, ao aprender continuamente com os dados e gerar automaticamente previsões mais precisas. Isto proporciona aos analistas e planejadores as informações necessárias para planejar com confiança, poupando tempo valioso."

A expansão mundial leva ferramentas modernas a mais mercados

A Aspect está expandindo a experiência da Força de Trabalho em Nuvem e o Portal do Desenvolvedor ao Canadá, Reino Unido e Europa, ao oferecer recursos consistentes e modernos de gestão da força de trabalho para equipes regionais. A expansão cumpre com os padrões internacionais de privacidade de dados e formatação regional, incluindo acesso a 42 APIs Cloud WFM, além de novas APIs Cloud WFM como parte de nossos próximos recursos de Conexão de Dados de RH e Folha de Pagamento.

"Esta expansão proporciona paridade mundial para desenvolvedores e permite a integração perfeita com os sistemas existentes, dando às equipes ao redor do mundo acesso às mesmas ferramentas inteligentes", disse Tina Ghanem, Diretora de Produto da Aspect. "Estamos facilitando mais do que nunca a integraçãoàplataforma Cloud WFM da Aspect para as equipes em todo o mundo, ao simplificar as conexões de dados da força de trabalho e elaborar soluções mais inteligentes e adaptadas a cada região, que deem suporte a seu crescimento."

Capacitando os funcionários com informações sobre desempenho

O novo Centro de Desempenho do Funcionário oferece visibilidade em tempo real das métricas de desempenho, ao permitir que os funcionários visualizem análises detalhadas e tendências semanais para métricas-chave, incluindo adesão aos protocolos, tempo médio de atendimento e total de chamadas. Desenvolvido em resposta direta aos comentários de clientes, este recurso transforma dados de desempenho em informações processáveis ??que impulsionam o compromisso e o crescimento profissional.

Aperfeiçoamentos do pacote: Aspect WEM versão 25

A versão 25 traz melhorias significativas para o Aspect Workforce, League, Quality e Performance, com foco em eficiência operacional, segurança aprimorada e recursos de API expandidos. Os principais aperfeiçoamentos incluem previsão automatizada, gestão em massa de habilidades de funcionários, APIs REST modernizadas e ferramentas de administração otimizadas.

Disponibilidade

A versão do quarto trimestre de 2025 estará disponível ao público em geral a partir de 18 de novembro de 2025. A expansão regional da experiência da Força de Trabalho em Nuvem e do Portal do Desenvolvedor da Aspect ao Reino Unido estará disponível em 15 de dezembro de 2025, com outros países europeus e o Canadá a seguir no início de 2026.

Sobre a Aspect

A Aspect é líder comprovada em Gestão da Força de Trabalho, ajudando as organizações mais complexas do mundo a liberar todo o potencial de seus funcionários. Com mais de 50 anos de inovação, a Aspect oferece soluções de nível empresarial que combinam previsão, planejamento, gestão de desempenho e compromisso de funcionários em uma plataforma inteligente. Desenvolvida pela Aspect Intelligence, a plataforma transforma dados desconectados da força de trabalho em informações preditivas e processáveis, que permitem decisões mais rápidas, equipes mais capacitadas e melhores resultados de negócios. Utilizada por líderes mundiais em serviços financeiros, telecomunicações, companhias aéreas, varejo e muito mais, a Aspect ajuda as empresas a se adaptar em tempo real, controlar custos e prestar um serviço excepcional em grande escala.

Saiba mais em www.aspect.com.

