Interactive Brokers expande seu acesso ao mercado mundial com a Bolsa de Valores de Taipei
Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou o acessoàBolsa de Valores de Taipei (TPEx), expandindo ainda mais seu alcance mundial. Clientes qualificados da Interactive Brokers agora podem negociar ações, ETFs e recibos de depósito de Taiwan (TDRs) cotados na TPEx, além de produtos de mais de 160 bolsas internacionais, tudo em uma única plataforma. Isto amplia o leque de oportunidades disponíveis para investidores de todo o mundo que buscam exposição ao mercado asiático, incluindo o potencial de crescimento oferecido por pequenas e médias empresas emergentes cotadas na TPEx.
A Interactive Brokers é uma das poucas plataformas de negociação internacionais conectadasàTPEx, uma das principais bolsas de valores asiáticas para ações de pequenas e médias empresas (PMEs). Por meio da TPEx, os clientes podem diversificar seus portfólios, incluindo setores emergentes, de alta tecnologia e criativos, bem como PMEs e microempresas em toda a economia em desenvolvimento de Taiwan. Para simplificar as negociações, a Interactive Brokers irá facilitar as transações na TPEx com uma conversão cambial automática entre a moeda base do cliente e o novo dólar de Taiwan.
David Friedland, Diretor da Interactive Brokers para a região da Ásia-Pacífico, comentou: "A inclusão da TPEx reforça nosso compromisso contínuo de expandir o conjunto de produtos disponíveis a nossos clientes. A Bolsa de Valores de Taipei é reconhecida como uma bolsa líder para pequenas e médias empresas, que proporciona a nossos clientes mais uma forma de identificar diversas oportunidades de investimento em um mercado asiático local."
Os clientes atuais podem começar a negociar produtos na TPEx imediatamente mediante suas contas existentes da Interactive Brokers em qualquer plataforma de negociação da IBKR. Os clientes em potencial podem abrir uma conta em minutos para ter acesso a mais de 160 bolsas internacionais a partir de uma plataforma unificada.
Observe que o acessoàBolsa de Valores de Taipei através da Interactive Brokers não está disponível para residentes da China continental e Taiwan.
Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:
O Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas fornecem execução automatizada de operações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos futuros 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e introducing brokers (corretores intermediários). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma singularmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Buscamos fornecer aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, todos com custos baixos ou nulos, posicionando-os para alcançar retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras, recebendo múltiplos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.
Contato:
Contatos para imprensa do Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com
