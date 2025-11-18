Kiwi garante linha de crédito de US$ 100 milhões para atender consumidores hispânicos nos EUA

A Kiwi, fintech que desenvolve ferramentas financeiras com IA para latinos sem acesso a serviços bancários nos EUA, anunciou hoje que garantiu uma linha de crédito de US$ 100 milhões da Community Investment Management (CIM). Este financiamento sucede a rodada da série A de US$ 8 milhões que a empresa obteve no início deste ano e irá acelerar sua missão de expandir o acesso a crédito responsável para comunidades latinas carentes a nível nacional.

Fundada em 2020 por Mariano Sanz e Alexander Schachter, ambos originários da República Dominicana, a Kiwi foi criada para abordar os desafios financeiros enfrentados por consumidores hispânicos nos EUA que têm histórico de crédito limitado ou inexistente. Desde seu lançamento, a plataforma já atendeu mais de 100.000 consumidores.

A estratégia da Kiwi tem por base modelos comprovados de mercados emergentes: começar com o acesso ao crédito e, a seguir, expandir para poupança, gastos e outras ferramentas financeiras que gerem confiança a longo prazo e mobilidade econômica.

"Estamos muito animados com a parceria com a CIM, em função de nossas metas em comum de propiciar impacto e mobilidade econômica para consumidores sem acesso a serviços bancários tradicionais", disse Mariano Sanz, Cofundador e Diretor Executivo da Kiwi. "O acesso ao crédito trata de promover possibilidades, e a IA nos ajuda a tornar isto realidade para milhões de pessoas excluídas dos produtos financeiros tradicionais."

A parceria ressalta a significativa oportunidade de mercado da Kiwi e o compromisso da CIM em apoiar soluções financeiras inovadoras.

"A Kiwi está preenchendo uma lacuna importante no mercado, ao prover acesso simples e transparente a capital que permite formar um histórico de crédito", disse Jacob Haar, Sócio-Diretor da CIM. "Esta parceria é um passo significativo para dar às comunidades minoritárias um melhor acesso a oportunidades financeiras."

Com este novo capital, a Kiwi irá expandir para outros estados, lançar novos produtos e ampliar sua plataforma para chegar a milhões de consumidores. As comunidades latinas representam quase 20% da população dos EUA e contribuem com mais de US$ 4 trilhões para a economia ao ano, porém continuam sendo amplamente negligenciadas pelas instituições tradicionais. A Kiwi foi criada com o propósito de fechar esta lacuna.

Sobre a Community Investment Management (CIM)

A Community Investment Management (CIM) é uma gestora internacional de investimentos institucionais que fornece capital de dívida estratégico para expandir a inovação responsável no setor de empréstimos. Como parte de seu mandato de investimentos, a CIM faz parcerias com fintechs para suprir a demanda por crédito nos EUA e em mercados emergentes. Para mais informações, acesse https://cim-llc.com.

