Parse Biosciences anuncia tecnologia de código de barras compatível com FFPE para análise de transcriptoma completo em células individuais

Novo método permite descoberta de células individuais a partir de amostras de tecido arquivadas, ampliando o acesso à pesquisa translacional e clínica

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
18/11/2025 17:53

Parse Biosciences, líder em oferecer soluções escaláveis ??e acessíveis para sequenciamento de células individuais, anunciou hoje uma tecnologia inovadora que libera todo o potencial de amostras fixadas em formalina e incluídas em parafina (FFPE). Ao possibilitar a captura de transcriptoma completo de tecidos arquivados com resolução de célula única, esta inovação abre novas possibilidades para descobertas em oncologia, pesquisa translacional e medicina de precisão.

Tradicionalmente, o uso de amostras FFPE para sequenciamento de RNA de célula única (scRNA-seq) tem se limitadoàanálise de uma lista definida previamente de genes devidoàdegradação e fragmentação do RNA, o que reduz a cobertura do transcriptoma e o potencial de descoberta. A inovação da Parse supera estes desafios com um novo método de codificação combinatória de conjunto dividido, que possibilita o verdadeiro scRNA-seq de todo o transcriptoma de tecidos preservados em FFPE mediante sua química de captura de RNA exclusiva. Este avanço permite que pesquisadores analisem milhares a milhões de células de centenas de amostras ao mesmo tempo, sem depender de listas de genes definidas previamente.

"Ao possibilitar a análise de células individuais em amostras arquivadas, expandimos drasticamente as possibilidades para os pesquisadores", disse Charlie Roco, PhD, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Parse. "Esta capacidade proporciona aos pesquisadores que trabalham com amostras FFPE acesso a dados transcriptômicos de alta resolução, impulsionando o progresso na oncologia translacional e na medicina de precisão."

A tecnologia de código de barras compatível com FFPE está atualmente em fase de testes de acesso antecipado com clientes da Parse e já disponível para encomenda prévia. A empresa irá cooperar estreitamente com estes parceiros antes de um lançamento mais amplo no primeiro trimestre de 2026.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 3.000 clientes ao redor do mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados chamada Trailmaker.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455


Fonte: BUSINESS WIRE

