Parse Biosciences anuncia tecnologia de código de barras compatível com FFPE para análise de transcriptoma completo em células individuais

Parse Biosciences, líder em oferecer soluções escaláveis ??e acessíveis para sequenciamento de células individuais, anunciou hoje uma tecnologia inovadora que libera todo o potencial de amostras fixadas em formalina e incluídas em parafina (FFPE). Ao possibilitar a captura de transcriptoma completo de tecidos arquivados com resolução de célula única, esta inovação abre novas possibilidades para descobertas em oncologia, pesquisa translacional e medicina de precisão.

Tradicionalmente, o uso de amostras FFPE para sequenciamento de RNA de célula única (scRNA-seq) tem se limitadoàanálise de uma lista definida previamente de genes devidoàdegradação e fragmentação do RNA, o que reduz a cobertura do transcriptoma e o potencial de descoberta. A inovação da Parse supera estes desafios com um novo método de codificação combinatória de conjunto dividido, que possibilita o verdadeiro scRNA-seq de todo o transcriptoma de tecidos preservados em FFPE mediante sua química de captura de RNA exclusiva. Este avanço permite que pesquisadores analisem milhares a milhões de células de centenas de amostras ao mesmo tempo, sem depender de listas de genes definidas previamente.

"Ao possibilitar a análise de células individuais em amostras arquivadas, expandimos drasticamente as possibilidades para os pesquisadores", disse Charlie Roco, PhD, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Parse. "Esta capacidade proporciona aos pesquisadores que trabalham com amostras FFPE acesso a dados transcriptômicos de alta resolução, impulsionando o progresso na oncologia translacional e na medicina de precisão."

A tecnologia de código de barras compatível com FFPE está atualmente em fase de testes de acesso antecipado com clientes da Parse e já disponível para encomenda prévia. A empresa irá cooperar estreitamente com estes parceiros antes de um lançamento mais amplo no primeiro trimestre de 2026.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 3.000 clientes ao redor do mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados chamada Trailmaker.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

