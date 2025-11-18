Insigneo incorpora membro fundador de uma equipe da Raymond James responsável por US$ 6 bilhões em ativos

A Insigneo, uma empresa líder internacional em gestão de patrimônio, dá as boas-vindas ao The Americas Financial Group, uma equipe recém-formada liderada por José Cabrera Sr., ao lado de José Cabrera Jr. e Kristina Cabrera. O lançamento de seu empreendimento independente sob a plataforma da Insigneo marca um passo importante no cenário internacional de gestão de patrimônio, após sua recente separação do The Americas Group da Raymond James.

The Americas Financial Group at Insigneo. From left to right: José Cabrera Jr., José Cabrera Sr. and Kristina Cabrera.

Com mais de 30 anos de experiência na assessoria a indivíduos e instituições de patrimônio líquido ultraelevado em toda a região caribenha de língua inglesa, a equipe construiu um legado de confiança, integridade e relacionamentos profundos com os clientes. Antes da Raymond James, o trio construiu suas carreiras em outras empresas líderes do setor, como Smith Barney e Morgan Stanley.

“Esse movimento representa tanto uma continuidade quanto uma transformação do nosso legado”, disse José Cabrera Sr., novo diretor administrativo e fundador da The Americas Financial Group na Insigneo. “Estamos entusiasmados para iniciar este novo capítulo e ansiosos para aprofundar nosso relacionamento com os clientes por meio das capacidades globais e da plataforma abrangente da Insigneo”, acrescentou José Cabrera Jr., agora diretor-executivo na Insigneo.

Eles aproveitarão a sólida infraestrutura da Insigneo e seus relacionamentos de custódia com o BNY Pershing e o Goldman Sachs para expandir seu alcance e continuar oferecendo soluções de gestão de patrimônio ainda mais abrangentes aos seus clientes. O modelo de arquitetura aberta da empresa oferece acesso a uma ampla gama de produtos e serviços personalizados tanto para indivíduos de alto patrimônio quanto para instituições.

“Estamos muito entusiasmados em receber a equipe da The Americas Financial Group”, disse José Salazar, diretor de mercado da Insigneo. “Eles trazem uma ampla experiência, conhecimento regional e fortes relacionamentos com clientes que se alinham perfeitamenteànossa cultura eànossa estratégia de crescimento de longo prazo. Sua chegada reforça nosso compromisso de expandir e fortalecer nossa presença nos principais mercados internacionais.”

Essa nova empreitada consolida a posição da Insigneo como líder de mercado na atração de equipes de gestão de fortunas de alto nível e já estabelecidas, que buscam uma plataforma sofisticada com alcance verdadeiramente global. Além disso, o movimento reflete o impulso contínuo da empresa de expandir sua presença em mercados promissores por toda a América.

Sobre a Insigneo

A Insigneo é uma empresa internacional líder em gestão de fortunas, que oferece serviços e tecnologias que capacitam profissionais de investimentos a atender com sucesso seus clientes globalmente. A Insigneo aproveita suas soluções personalizadas, atendimento centrado no cliente e relacionamento de custódia com a Pershing da BNY Mellon para fornecer uma plataforma de gestão de fortunas totalmente integrada e de classe mundial. Com mais de US$ 30 bilhões* em ativos de clientes sob consultoria, a Insigneo capacita mais de 300 profissionais de investimento e 68 empresas institucionais que atendem mais de 32.000 clientes. Para informações adicionais, visite www.insigneo.com

(*a partir do quarto trimestre de 2025)

Assessoria de Mídia

Giovanna Souza, Gerente de Marketing da Insigneo

giovanna.souza@insigneo.com | +1 (305) 357-8058