HP se torna licenciada do grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel, pondo fim a disputas com Wilus, Huawei e Philips

A HP Inc. e a Sisvel assinaram um acordo para que a líder mundial em tecnologia, com sede em Palo Alto, se torne licenciada do grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel.

O acordo teve originem após processo de mediação ordenado pelo juiz Rodney Gilstrap, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Texas, com parte de um litígio de violação de patentes apresentado contra a HP pelo Instituto Wilus de Padrões e Tecnologia, um licenciador no grupo.

O acordo não apenas conclui o processo da Wilus, mas também as ações interpostas contra a HP por outros licenciadores do grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel, como a Huawei e a Philips. A HP tem agora acesso centralizado a cerca de 2.000 patentes (245 famílias de patentes) reconhecidas até o momento, através do processo de avaliações independentes de patentes do grupo, como essenciais para o padrão Wi-Fi 6 802.11ax.

Cerca de 40 entidades licenciam as patentes no grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel. Além da HP Inc., estas entidades incluem outras adições recentes, como Cisco, Netgear e Acer.

"AgradecemosàHP por sua atitude construtiva com que participou do processo de mediação e ao mediador, o honorável David Folsom, por sua condução", disse Nick Webb, Diretor de Licenciamento da Sisvel. "Todas as partes trabalharam seriamente para encontrar uma solução em vez de agravar a disputa. A Sisvel está sempre pronta para ajudar a resolver divergências entre as partes e a oferecer soluções de licenciamento equitativas. Estamos satisfeitos por termos conseguido isso neste caso."

Jin Sam Kwak, Fundador e Diretor Executivo da Wilus, declarou que este é um momento importante para a empresa sul-coreana, fundada em 2012: "Com o litígio agora solucionado e a HP se unindo como mais uma licenciada do grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel, estamos livres para concentrar nossos esforços no avanço da P&D e fomentar outras inovações em tecnologias Wi-Fi."

Steven Geiszler, Conselheiro Chefe de Propriedade Intelectual da Huawei nos EUA, explicou: "A empresa está muito satisfeita com o fato de este acordo resolver nossa disputa atual com a HP. A Huawei está empenhada em tornar suas tecnologias Wi-Fi de ponta amplamente adotadas para o benefício do setor e dos consumidores. Grupos de patentes como o da Sisvel desempenham um papel essencial ao oferecer licenças FRAND em nome de inovadores para empresas do setor de modo eficiente, o que, por sua vez, incentiva os inovadores a reinvestir na invenção de tecnologias mais avançadas."

Esta é uma visão compartilhada por Jako Eleveld, Chefe de Licenciamento de Propriedade Intelectual da Philips, que comentou: "A Philips está convencida de que o grupo de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel é a solução ideal para o licenciamento da tecnologia Wi-Fi 6. Isso é comprovado pelos inúmeros acordos de licenciamento de patentes Wi-Fi 6 já assinados. A inclusão da HP como a mais recente licenciada em outubro representa um marco importante para o grupo."

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da cooperação, da engenhosidade e da eficiência para satisfazer as necessidades dos titulares de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar igualdade de condições ao desenvolver e implementar soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

