Obra do Dique Santa Clara reforça papel da engenharia no controle de cheias

O município de Blumenau, em Santa Catarina, está dando mais um passo importante em sua luta contra as enchentes. O Dique Santa Clara, uma obra de contenção de cheias da cidade, está em fase de reforma e contará com a instalação da bomba ZLB da Lepono, marca do Grupo Unità, que desempenhará papel na drenagem do excesso de água nos bairros Vila Nova e Itoupava Seca.

“Participar do Dique Santa Clara é motivo de orgulho para o Grupo Unità. Essa obra não é apenas uma solução de engenharia, mas um símbolo de proteção e cuidado com as pessoas”, afirma Claudinei Lange, CEO do Grupo Unità. “Blumenau viveu ao longo da história os impactos das enchentes, e poder contribuir com um projeto que traz mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para a população reforça nosso propósito de usar a engenharia para melhorar realidades”, completa.

Os diques de contenção têm papel estratégico no sistema de drenagem de Blumenau, direcionando a água acumulada dos ribeirões até o Rio Itajaí-Açu. Nesse contexto, a bomba ZLB surge como uma das mais modernas soluções do mercado, projetada para aplicações que exigem grande vazão com baixa altura manométrica — combinação ideal para o controle de cheias urbanas.

De acordo com Darcio Machado, Gerente Comercial Industrial do Grupo Unità, o modelo ZLB foi escolhido por atender plenamente às exigências operacionais do projeto. “Já existia no local uma bomba de eixo vertical instalada, e a Lepono conseguiu atender às condições necessárias oferecendo o modelo ZLB, que se mostrou tecnicamente ideal pela sua eficiência hidráulica e compatibilidade com a infraestrutura existente”, explica.

Entre os destaques técnicos, a ZLB conta com fluxo axial vertical, alta eficiência contra cavitação, instalação simplificada e manutenção facilitada, além de compatibilidade com sistemas de monitoramento inteligente, que permitem o acompanhamento em tempo real do funcionamento. Após a conclusão da obra, a operação do sistema ficará sob responsabilidade da Defesa Civil de Blumenau, garantindo agilidade na resposta a situações de emergência.

A integração tecnológica também é um diferencial do projeto. Segundo Darcio, a automação e o monitoramento contínuo do sistema permitem maior eficiência e segurança durante os períodos de chuva intensa. “O sistema garante o bombeamento rápido de grandes volumes de água, reduzindo o risco de alagamentos e contribuindo diretamente para a proteção das famílias da região”, ressalta.

Para Claudinei Lange, o Dique Santa Clara simboliza o papel transformador da engenharia nas cidades brasileiras. “A engenharia é um dos instrumentos mais poderosos de transformação social. Quando aplicada com visão e responsabilidade, ela muda o cotidiano das pessoas. O Dique Santa Clara mostra isso de forma prática — é engenharia que protege, previne e transforma uma cidade inteira”, destaca.

Além de drenagem urbana, o modelo também é amplamente utilizado em projetos de saneamento, irrigação e infraestrutura industrial.

“Este projeto reforça o compromisso da Lepono e do Grupo Unità em oferecer soluções sustentáveis e eficientes, alinhadas às necessidades das cidades e às demandas do futuro. É um legado que ficará para as próximas gerações”, conclui Claudinei.

Sobre o Grupo Unità



O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio. Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em http://www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.