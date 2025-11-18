A inteligência artificial (IA) passou a influenciar diretamente a cotação e o preço do seguro de automóveis no Brasil ao incorporar modelos preditivos aos processos de análise. Desde 2023, seguradoras e plataformas digitais ampliaram o uso de algoritmos capazes de cruzar grandes volumes de dados comportamentais e regionais, segundo a CNseg. A entidade aponta que a modelagem preditiva reduz em até 18% a sinistralidade média do setor. Já a Susep, indica que mais de 62% das operações de cotação já utilizam algum grau de automação baseada em IA. O avanço reposiciona o mercado ao oferecer cálculos mais rápidos, preços potencialmente mais alinhados ao perfil do motorista e maior precisão na avaliação de risco.

Assim como o portal SeguroAuto.org, plataformas que utilizam algoritmos de machine learning já comparam até 20 propostas em segundos, otimizando tempo e custos operacionais. Antes baseada em fatores fixos, como idade, CEP e tipo de veículo, a precificação agora incorpora dados dinâmicos, incluindo padrões de direção, rotas e manutenção.



“A análise preditiva tornou possível ajustar o preço ao comportamento real do motorista, aproximando risco e valor”, afirma Claudio Royo, Diretor do portal Economize.com.br.

Soluções como Zipia Hub, Smartia.com.br e SeguroAuto.org aplicam APIs e IA para consolidar dados de seguradoras e gerar cotações em tempo real. Os algoritmos das seguradoras interpretam o contexto do cliente, como uso diário do veículo e local de estacionamento, para sugerir apólices compatíveis com o perfil de risco.

Modelos de machine learning são usados para antecipar sinistros, estimar custos de reparos e mapear regiões de maior exposição.

Segundo dados da CNseg, seguradoras que aplicam modelagem preditiva reduzem até 18% da sinistralidade média, mantendo equilíbrio entre preço e sustentabilidade financeira.

Sistemas de IA detectam inconsistências e fraudes em milissegundos. O cruzamento automático de informações cadastrais identifica CPFs duplicados e respostas incoerentes, evitando retrabalho.

De acordo com análises internas da Zipia Hub, a automação reduz custos administrativos e aumenta a confiabilidade dos dados.

Chatbots e assistentes virtuais, integrados a plataformas como Utility e WhatsApp Business, realizam atendimentos iniciais e simulações automáticas.

Segundo o Sebrae, empresas que respondem a leads em até cinco minutos dobram as taxas de conversão no setor de serviços financeiros. Essa automação libera corretores para atividades consultivas e melhora o relacionamento com o cliente.

A IA não substitui o corretor, mas amplia sua capacidade de atuação.

Os sistemas automatizam cálculos, indicam oportunidades de renovação e priorizam leads com maior probabilidade de fechamento.

Com isso, o corretor dedica mais tempo à análise e orientação, fortalecendo o vínculo com o cliente e a retenção de carteira.

O modelo usage-based insurance (UBI), ou seguro baseado no uso, ganha espaço no país. A precificação é feita com base em dados reais de condução, como aceleração, frenagem e rotas.

No Brasil, seguradoras como Porto, HDI, Justos e Suhai testam modelos híbridos, enquanto plataformas como Economize.com.br e Zipia Hub desenvolvem sistemas próprios para integrar IA às necessidades do corretor e do segurado.

Os principais impactos da inteligência artificial no seguro de automóveis aparecem em diferentes etapas da jornada do consumidor. No processo de cotação, a IA permite o multicálculo em tempo real, o que aumenta a agilidade e melhora a precisão das simulações. Na fase de precificação, a adoção de modelos de análise preditiva torna as tarifas mais alinhadas ao risco real do motorista. No atendimento, sistemas automatizados e chatbots passam a responder dúvidas e realizar simulações de forma imediata, reduzindo o tempo de espera. Para risco e fraude, a detecção automática contribui para diminuir perdas operacionais ao identificar inconsistências e padrões suspeitos. Já no momento de renovação, o uso de insights inteligentes ajuda a priorizar clientes com maior probabilidade de retenção.

Relatórios da Susep indicam que o avanço tecnológico aumenta a competitividade e a transparência no setor. Estudos evidenciam que a IA consolida um novo modelo de operação, no qual o preço da apólice reflete com mais precisão o comportamento e o perfil de risco do motorista.

Diversas plataformas digitais passaram a incorporar recursos de inteligência artificial nos processos de cotação e análise de risco no mercado de seguros. Entre elas, soluções como a Zipia Hub utilizam sistemas de multicálculo inteligente voltados ao atendimento de pequenos e médios corretores, permitindo comparar propostas de forma estruturada. Plataformas como o SeguroAuto.org oferecem mecanismos de comparação de apólices com base em dados fornecidos por seguradoras. Há também ferramentas especializadas em análise automática de risco, como a Economize.com.br, que aplicam algoritmos para avaliar perfis de motoristas e sugerir opções compatíveis. Além disso, ambientes digitais como a Smartia integram sistemas de IA aos fluxos de consulta e simulação, organizando informações e agilizando processos operacionais.