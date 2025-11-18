IA com dados proprietários foca no mercado SaaS para PMEs

A Ocupe.ai lançou uma plataforma de inteligência artificial (IA) com dados proprietários voltada para pequenas e médias empresas (PMEs), oferecendo recursos avançados de marketing digital no modelo Software as a Service (SaaS). O objetivo é ampliar o acesso à tecnologia e apoiar a digitalização de um mercado que reúne mais de 6 milhões de negócios no Brasil.



A Ocupe.ai é uma spin-off do Grupo Ocupe, empresa com cinco anos de atuação no setor de marketing. A solução utiliza inteligência artificial para apoiar PMEs na superação de desafios de competitividade e na captura de oportunidades no mercado de SaaS. O mercado latino-americano deve movimentar US$ 46 bilhões até 2027, mais que o dobro dos US$ 22 bilhões registrados em 2023.

O mercado brasileiro de PMEs ainda enfrenta baixa digitalização — menos de 5% dessas empresas utilizam sistemas SaaS para otimizar operações e custos. Ao mesmo tempo, o setor de MarTech atravessa um período de expansão da IA, com 98,9% dos profissionais de marketing no Brasil planejando intensificar o uso da tecnologia. Nesse contexto, a Ocupe.ai busca conectar o potencial da inteligência artificial às necessidades de eficiência e escalabilidade das pequenas e médias empresas.

“As equipes de marketing de PMEs muitas vezes não possuem o conhecimento técnico em ciência de dados e IA, e a contratação de especialistas costuma ser inviável. A Ocupe.ai foi criada para funcionar como um equalizador, permitindo que empreendedores e pequenas equipes utilizem uma inteligência artificial treinada com mais de 200 mil horas de dados proprietários para aprimorar resultados e processos”, explica Luiz Ballas, um dos sócios-fundadores da Ocupe.ai. “Nosso foco é apoiar estratégias e aprimorar a competitividade”, completa.

A plataforma reúne uma suíte de ferramentas baseadas em IA, treinadas com dados proprietários e curados por profissionais da área de marketing e tecnologia. Essa base permite a geração de campanhas multimodais orientadas por dados, garantindo conformidade com regulamentações e otimizando processos de aquisição e retenção de clientes.

Segundo André Ferreira Martins, também sócio-fundador da startup, a Ocupe.ai surgiu a partir da necessidade de compreender de forma mais precisa as demandas de profissionais de comunicação e desempenho comercial. “A proposta é oferecer suporte às empresas para que potencializem os resultados de suas equipes internas, integrando dados e automação de forma acessível”, afirma.

A plataforma simplifica tarefas complexas e fornece insights acionáveis, acompanhando a busca das empresas por ferramentas que tornem o trabalho mais eficiente. O cofundador Victor Felix destaca que a solução foi projetada para integrar, em um único ambiente, funções que antes exigiam múltiplos sistemas, como gestão de anúncios e redes sociais, com possibilidade de integração simplificada.

O avanço da digitalização, intensificado pela pandemia, consolidou o modelo SaaS como predominante no segmento B2B — hoje presente em 41% das startups. A Ocupe.ai estima um crescimento médio de 20% ao ano e prevê alcançar 150 mil usuários em até três anos, com projeção de faturamento anual de US$ 100 milhões. A empresa tem como foco contribuir para a expansão da chamada “segunda onda” do SaaS, voltada à especialização de soluções para nichos e segmentos específicos, especialmente as PMEs.