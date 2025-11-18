Amil é premiada no Melhor RH Brasil 2025
A companhia foi citada entre as empresas que vêm promovendo práticas de gestão pautadas em propósito, inclusão e bem-estar
A Amil foi premiada na 4ª edição do Prêmio Melhor RH Brasil 2025, promovido pela Plataforma Melhor RH e pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom), que reconhece lideranças e organizações comprometidas com a transformação positiva do ambiente de trabalho. A companhia foi citada entre as empresas que promovem práticas de gestão baseadas em propósito, inclusão e bem-estar.
O CEO da Amil, Renato Manso, esteve entre os 10 CEOS mais votados na categoria de cuidado genuíno com os colaboradores. O vice-presidente de Pessoas e Segurança Corporativa, Ricardo Burgos, recebeu indicação como executivo que mais contribui para a construção de ambientes corporativos humanos e colaborativos no setor de Saúde.
Segundo Manso, os resultados do estudo reforçam o compromisso da Amil com a valorização das pessoas, o desenvolvimento de lideranças e a promoção de uma cultura organizacional sólida e coerente com sua missão. “Os resultados desse estudo reforçam o compromisso da Amil com a valorização das pessoas, o desenvolvimento de lideranças e a promoção de uma cultura organizacional sólida e coerente com a nossa missão”, disse Renato Manso.
Burgos destacou que investir no bem-estar e no desenvolvimento das pessoas é essencial. “As pessoas representam o capital de maior valor de uma organização e investir nelas, no seu bem-estar e desenvolvimento, é garantir a sustentabilidade e a performance do negócio”, pontuou.
A cerimônia de premiação, que contemplou líderes de destaque em 26 setores da economia, ocorreu em 11 de novembro, em São Paulo.
Sobre a Amil
A Amil é uma operadora de saúde fundada em 1978, no Rio de Janeiro. Atua com planos médicos e odontológicos que atendem a diferentes perfis de clientes - cerca de 6 milhões, atualmente. Além da rede credenciada, a Amil possui um sistema de saúde formado por hospitais e unidades ambulatoriais próprias.
Website: http://www.amil.com.br