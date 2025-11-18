Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Amil é premiada no Melhor RH Brasil 2025

A companhia foi citada entre as empresas que vêm promovendo práticas de gestão pautadas em propósito, inclusão e bem-estar

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
18/11/2025 13:31

compartilhe

SIGA
x
Amil é premiada no Melhor RH Brasil 2025
Amil é premiada no Melhor RH Brasil 2025 crédito: Shutterstock

A Amil foi premiada na 4ª edição do Prêmio Melhor RH Brasil 2025, promovido pela Plataforma Melhor RH e pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom), que reconhece lideranças e organizações comprometidas com a transformação positiva do ambiente de trabalho. A companhia foi citada entre as empresas que promovem práticas de gestão baseadas em propósito, inclusão e bem-estar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O CEO da Amil, Renato Manso, esteve entre os 10 CEOS mais votados na categoria de cuidado genuíno com os colaboradores. O vice-presidente de Pessoas e Segurança Corporativa, Ricardo Burgos, recebeu indicação como executivo que mais contribui para a construção de ambientes corporativos humanos e colaborativos no setor de Saúde.

Segundo Manso, os resultados do estudo reforçam o compromisso da Amil com a valorização das pessoas, o desenvolvimento de lideranças e a promoção de uma cultura organizacional sólida e coerente com sua missão. “Os resultados desse estudo reforçam o compromisso da Amil com a valorização das pessoas, o desenvolvimento de lideranças e a promoção de uma cultura organizacional sólida e coerente com a nossa missão”, disse Renato Manso.

Burgos destacou que investir no bem-estar e no desenvolvimento das pessoas é essencial. “As pessoas representam o capital de maior valor de uma organização e investir nelas, no seu bem-estar e desenvolvimento, é garantir a sustentabilidade e a performance do negócio”, pontuou.

A cerimônia de premiação, que contemplou líderes de destaque em 26 setores da economia, ocorreu em 11 de novembro, em São Paulo.

Sobre a Amil
A Amil é uma operadora de saúde fundada em 1978, no Rio de Janeiro. Atua com planos médicos e odontológicos que atendem a diferentes perfis de clientes - cerca de 6 milhões, atualmente. Além da rede credenciada, a Amil possui um sistema de saúde formado por hospitais e unidades ambulatoriais próprias.



Website: http://www.amil.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay