Comércio de dispositivos médicos cresce no Brasil

O mercado de dispositivos médicos (DMs) segue em trajetória de crescimento no Brasil e no mundo, impulsionado por transformações tecnológicas, aumento da demanda por serviços de saúde e digitalização dos canais de compra. Dados do Boletim Econômico da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS), divulgados pelo portal Medicina S/A, apontam que o setor registrou alta de 11,5% em 2024, na comparação com o ano anterior.



Segmentos como reagentes e analisadores tiveram crescimento de 28,4%, enquanto materiais e equipamentos para a saúde avançaram 5,6%. Próteses e implantes (OPME) também apresentaram elevação de 5,2%. No mesmo período, as exportações brasileiras de dispositivos médicos somaram US$ 239 milhões, um aumento de 26% no primeiro trimestre do ano.



A consultoria Fortune Business Insights projeta que o mercado global de dispositivos médicos pode atingir US$ 886,68 bilhões até 2032, refletindo uma tendência de expansão sustentada por inovações tecnológicas, envelhecimento populacional e maior acesso a diagnósticos e tratamentos.



No Brasil, esse movimento tem estimulado a atuação de empresas especializadas no comércio eletrônico de produtos médicos. A Magazine Médica, e-commerce voltado ao setor, tem acompanhado esse avanço com uma estratégia de crescimento baseada em digitalização, ampliação de portfólio e fortalecimento logístico.

Focamos na expansão do programa de importação e no crescimento do portfólio Private Label, com produtos de marca própria. “Essa iniciativa ampliou nossa capacidade de oferecer soluções exclusivas, assegurando maior controle sobre qualidade, certificações e competitividade de preço”, explica o diretor de operações da empresa, Filipe Magro. A estratégia inclui parcerias com fabricantes internacionais e foco em compliance regulatório, o que tem fortalecido a resiliência da cadeia de suprimentos.

Para atender à crescente demanda em diferentes regiões do país e oferecer cobertura nacional, a Magazine Médica estruturou um modelo logístico que combina infraestrutura própria com uma rede de parceiros especializados.

A empresa também investiu em operadores logísticos com expertise no transporte de produtos médicos, além de ampliar sua base de parceiros e subsidiar parte dos custos de transporte especializado. “Fazemos isso porque entendemos que a logística é parte essencial da jornada do cliente. Esse desenho operacional nos permite garantir cobertura nacional, assegurando que clínicas, profissionais e instituições de saúde recebam seus produtos com rapidez, segurança e conformidade com as normas do setor”, revela o diretor.



De acordo com o executivo, a digitalização do consumo também tem influenciado o comportamento dos profissionais de saúde na hora da compra. “Hoje, profissionais e gestores buscam agilidade, transparência em informações técnicas e certificações, histórico de compras e integração com sistemas internos”, observa. A navegação em plataformas digitais, segundo ele, facilita a montagem de pedidos e acelera processos de reposição de estoque, além de elevar o nível de exigência no pós-venda.



“Além disso, em 2024, concluímos ciclos importantes de modernização tecnológica e campanhas estratégicas para reforçar nossa posição no e-commerce médico no Brasil. Nosso crescimento é fruto de uma transformação estruturada de dentro para fora, com foco na cultura interna e processos”, afirma Magro.



A empresa também investiu em um programa de Sucesso do Colaborador, com ações voltadas ao desenvolvimento e engajamento das equipes, o que, segundo o executivo, tem refletido positivamente na experiência dos clientes e nos indicadores de reputação.

Perspectivas para o futuro



Com foco no futuro, a Magazine Médica estuda novas estratégias para ampliar sua presença no mercado nacional. Entre os planos estão a estruturação em um novo eixo comercial e investimentos em automação e centros logísticos mais tecnológicos.



“Essas iniciativas fazem parte do nosso roadmap estratégico para 2026 e 2027, fundamentado no sucesso do colaborador, do cliente e do produto”, afirma o executivo.



A proposta inclui ainda o desenvolvimento de programas de recorrência e soluções tecnológicas para auxiliar na gestão de compras e estoques em instituições de saúde. “O mercado está cada vez mais orientado por dados, com clientes exigindo transparência, eficiência, rastreabilidade e soluções personalizadas”, diz o representante.



Para acompanhar esse cenário, a empresa aposta em inovação contínua, automação logística e fortalecimento do ecossistema interno. “Buscamos não apenas acompanhar o mercado, mas também liderar iniciativas que definem padrões de excelência no comércio de produtos médicos no Brasil. Nosso compromisso segue sendo evoluir continuamente, combinando eficiência logística, inovação comercial e uma cultura orientada a pessoas e experiência do cliente”, conclui Filipe Magro.



