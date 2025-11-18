Assine
Life Genomics participa de Simpósio do Fígado do Alto Tietê

Evento realizado em Mogi das Cruzes (SP) abordou temas como diagnóstico molecular de doenças hematológicas e impacto dos testes genéticos. Levantamento mostra que patologias no fígado causam 3% das mortes no país

18/11/2025 12:56

Life Genomics participa de Simpósio do Fígado do Alto Tietê

Promover a união entre ciência, tecnologia e propósito. Esse foi um dos objetivos do Primeiro Simpósio do Fígado do Alto Tietê, que reuniu profissionais da área em um encontro de troca e atualização científica em Mogi das Cruzes (SP). O evento, realizado no final de outubro, teve o apoio da Life Genomics, empresa especializada em exames genéticos.

Alguns dos temas abordados foram: diagnóstico molecular de doenças hematológicas; o impacto dos testes genéticos na estratificação de risco; novos protocolos terapêuticos personalizados em leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas; tecnologias avançadas em imagem do fígado; atualização e capacitação médica para benefício direto da população.

Durante as apresentações, conduzidas por profissionais como o médico Leandro Miranda Trama (especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo) e pela nutricionista Sabrina Fernandes (doutora em Hepatologia), foram discutidas as principais inovações que vêm transformando o cuidado com pacientes hematológicos. Isso inclui desde o uso de painéis de sequenciamento de novas gerações (NGS) até a integração de dados genômicos e clínicos para guiar decisões terapêuticas mais precisas.

O conceito de NGS diz respeito a exames genéticos que usam uma tecnologia para analisar simultaneamente múltiplos genes e identificar alterações associadas a doenças. Em comparação com os métodos tradicionais, é considerada uma técnica mais rápida e precisa.

“Os temas centrais do simpósio convergem diretamente com a missão da Life Genomics: tornar a genética aplicada acessível e clínica. Atuamos com painéis genéticos de última geração, capazes de identificar mutações somáticas e germinativas relevantes em doenças hematológicas, ferramentas essenciais para orientar terapias direcionadas, prever prognósticos e otimizar o acompanhamento do paciente”, afirma Iago Sartor, gerente de contas da Life Genomics e representante da empresa no evento.

Por meio de parcerias globais e processos laboratoriais validados internacionalmente, a Life Genomics busca fazer com que o diagnóstico molecular seja mais preciso, rápido e interpretável, alinhado aos padrões internacionais de medicina personalizada.

O executivo chama a atenção para pesquisas que mostram a urgência de se debater a saúde do fígado. Segundo um levantamento feito por professores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a cada 33 mortes, uma é causada por patologias no fígado, o que equivale a 3% dos óbitos no Brasil, revela a análise. Entre 1996 e 2021, a taxa de mortalidade aumentou.

Diante desse quadro, Sartor comenta que a inovação e a adoção de novas tecnologias têm um enorme potencial de ajudar os profissionais de saúde. “A medicina de precisão tem revolucionado o diagnóstico e o manejo das doenças hematológicas e hepáticas ao permitir uma identificação precoce de mutações e alterações genéticas que antes passavam despercebidas em exames convencionais”, diz.

“Com base nesses achados, os médicos podem personalizar o tratamento, escolher terapias mais eficazes e reduzir efeitos adversos, resultando em melhores desfechos clínicos e maior qualidade de vida para os pacientes”, complementa o gerente de contas da Life Genomics.

Para saber mais, basta acessar o site da Life Genomics: https://lifegenomics.com.br/

