Lexxen marca presença na Convenção Digital 2025

A Lexxen, ecossistema financeiro criado para quem vende e anuncia on-line, marcou presença na Convenção Digital 2025, considerada um dos maiores eventos de marketing digital e igaming da América Latina. O encontro aconteceu nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).

Em sua 8ª edição, a Convenção Digital 2025 foi desenvolvida para pessoas que atuam, ou desejam atuar, no mercado digital, a fim de proporcionar uma imersão intensiva sobre os principais nichos do marketing digital e tendências do mercado.

Ao longo de dois dias, os participantes tiveram contato com conteúdo sobre marketing, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e igaming. Também foram realizadas duas feiras de negócios com as empresas mais bem posicionadas no mercado.

Alex Martenexen, CEO e fundador da Lexxen, foi um dos palestrantes da Convenção Digital 2025. Durante o evento, ele abordou o futuro dos meios de pagamento para criadores e empreendedores digitais.

Também participaram das ações da marca o cofundador Thiago Antunes, que junto a Alex Martenexen gravou um podcast exclusivo durante o evento, compartilhando bastidores e insights sobre o ecossistema de pagamentos digitais da Lexxen.

Alex conta que a participação da Lexxen na Convenção Digital 2025 contribuiu para fortalecer o posicionamento da empresa dentro do ecossistema de soluções financeiras voltadas ao mercado digital.

“A Convenção Digital 2025 foi uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com o ecossistema digital e com todos que vivem da economia da internet. Estar presente em um dos maiores eventos do mercado de afiliados e criadores de conteúdo do Brasil pode evidenciar nosso papel como uma fintech construída para esse público, entendendo suas dores reais e oferecendo soluções financeiras que podem acompanhar a velocidade e a complexidade do ambiente on-line”, afirma o CEO.

Nova conta digital e APIs

Durante o evento, a Lexxen apresentou a evolução contínua de sua conta digital e as novas APIs focadas em integração para plataformas, hubs de afiliados e negócios digitais.

“Também reforçamos ferramentas avançadas de pagamento via Pix e infraestrutura BaaS, que tem como foco permitir aos nossos parceiros escalar seus modelos de negócio com segurança e agilidade”, pontua. “O evento marcou, ainda, o início de novas conversas estratégicas com players relevantes do mercado digital para expansão de soluções em 2025”, revela o empresário.

A Lexxen busca adaptar suas soluções para atender às diferentes demandas desses perfis (afiliados, produtores e agências) com um modelo construído com objetivo de atender todos os níveis da economia digital, do criador que está começando ao grande produtor que já possui operações estruturadas:

Para o fundador, a missão de simplificar a gestão financeira se traduz nas soluções apresentadas pela marca. “Simplificar significa tornar acessível, rápido e eficiente”, diz.



Na prática, segundo Alex, isso pode se refletir em: recebimentos instantâneos via Pix, painéis integrados de gestão financeira, APIs de pagamentos e automação para plataformas, além de soluções para quem anuncia, vende e monetiza on-line.

“Nosso objetivo é eliminar burocracias e oferecer ferramentas que realmente façam o empreendedor digital ganhar tempo, previsibilidade e controle”, explica.

Empresa se posiciona com tecnologia própria

Entre as principais tendências e desafios do mercado digital, as discussões da Convenção Digital 2025 giraram em torno da integração entre plataformas de monetização e sistemas financeiros, velocidade e segurança nas transações digitais, profissionalização da carreira de criador e afiliado, descentralização de serviços financeiros e maior autonomia do usuário.

“Diante desses temas, a Lexxen quer se posicionar com tecnologia própria, foco em APIs e um olhar ao comportamento e às necessidades do criador contemporâneo, que exige soluções flexíveis, rápidas e inteligentes”, afirma Thiago.

Após a convenção, a marca inicia uma fase de expansão do ecossistema de APIs financeiras, lançamento de novas funcionalidades dentro da conta digital, desenvolvimento de programas de educação financeira para criadores e afiliados e parcerias estratégicas com empresas e comunidades do mercado digital.

“Nós, da Lexxen, nascemos com o objetivo de transformar a forma como criadores, afiliados e empreendedores digitais lidam com dinheiro, recebimentos e gestão financeira. Participar da Convenção Digital é mais do que marcar presença, é mostrar nosso compromisso com quem constrói o futuro da economia digital no Brasil”, afirma Alex Martenexen.

Para mais informações, basta acessar: http://www.lexxen.com