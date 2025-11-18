Tecban e Elo lançam pagamento por biometria da palma da mão
Nova tecnologia elimina a necessidade do uso de cartões e celulares, oferecendo mais segurança e agilidade nas transações
Uma parceria inédita entre Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, e a Elo, companhia brasileira de bandeira de cartões, foi firmada para lançamento de um novo meio de pagamento baseado na biometria da palma da mão.
A solução, desenvolvida para trazer mais segurança, conveniência e agilidade aos usuários, elimina a necessidade do uso de cartões, celulares e wearables (como Smart watches) para realizar transações. Além disso, possibilita pagamentos nas modalidades débito, crédito ou Pix, com a autenticação feita unicamente pela leitura da palma da mão.
Para a Tecban, o lançamento reforça seu papel como parceira estratégica na difusão de soluções que conectam tecnologia e experiência do usuário. “Acreditamos que a presencialidade é um diferencial para levar soluções inovadoras a todo o Brasil. Com nossa expertise de mais de 40 anos no setor financeiro, apoiamos parceiros no desenvolvimento de tecnologias que simplificam e trazem mais segurança e conveniência ao dia a dia da população”, afirma Frederico Sato, Superintendente Executivo de Expansão da Tecban.
Após o piloto com a 4CashPay entre abril e maio, Tecban e Elo participaram novamente em outubro do Banco do Brasil Digital Week, em Brasília, ampliando o teste para avaliar a percepção dos usuários.
O projeto surgiu no Elo Hack, programa interno de inovação da Elo, e contou com a participação da 4CashPay, responsável pela subadquirência de pagamentos e pela integração com a camada de autenticação biométrica. Uma prova de conceito inicial, realizada com colaboradores da Elo, validou a tecnologia, registrando alta aceitação e transações mais rápidas que as realizadas com métodos tradicionais.
“Quando o pagamento acontece com um gesto tão humano quanto estender a mão, sabemos que estamos no caminho certo. A biometria palmar traduz confiança em uma experiência intuitiva, segura e sem barreiras”, destaca Eduardo Merighi, CTO da Elo.
Segurança e conveniência: como funciona a jornada da biometria palmar
A jornada de pagamento começa com um processo de cadastro biométrico seguro e intuitivo. O cliente inicia o registro no dispositivo e, de forma clara, concede seu consentimento obrigatório, em seguida é informado sobre a utilização de seus dados. O usuário possui total controle sobre o consentimento, ou seja, pode revogá-lo a qualquer momento.
Além disso, o processo exige uma validação obrigatória junto à instituição financeira após o registro da biometria. Com o cadastro concluído, o usuário pode realizar compras em estabelecimentos parceiros, utilizando apenas a palma da mão em um dispositivo multibiométrico compacto da Tecban. No ponto de venda, basta selecionar a opção de pagamento por biometria e estender a mão.
Com o piloto validado, serão estudadas novas aplicações da tecnologia em ambientes comerciais e financeiros, em parceria com emissores e varejistas, consolidando a biometria como uma das principais tendências para os meios de pagamento presenciais no Brasil.
