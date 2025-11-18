Agência Nagase expande atuação digital no setor imobiliário

O avanço do mercado imobiliário brasileiro e a crescente dependência de estratégias digitais para alcançar compradores qualificados têm provocado mudanças profundas na forma como incorporadoras, corretores e imobiliárias estruturam sua presença online. Esse movimento ampliou a demanda por soluções de performance e posicionou a atuação da Agência de Tráfego Pago Nagase como um dos pilares estratégicos para empresas do setor. Com a expansão do número de anunciantes e o aumento da competitividade nos canais digitais, a agência passou a registrar maior procura por campanhas projetadas para identificar intenção real de compra e otimizar investimentos em mídia.

Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), as vendas de imóveis novos cresceram 21,5 por cento em 2024, somando mais de 155 mil unidades comercializadas em todo o país. Para a Agência Nagase, esse desempenho revela um ambiente de maior movimentação no mercado residencial, mas também destaca desafios: o aumento das buscas online intensificou a concorrência entre profissionais que desejam impactar o mesmo público, exigindo estratégias de segmentação mais elaboradas e foco no tráfego qualificado. A agência explica que, nesse cenário, o uso de tecnologias, análise de comportamento e construção de clusters tornou-se essencial para diferenciar usuários em estágio de pesquisa daqueles que representam oportunidade imediata de fechamento.

De acordo com o CEO e especialista em performance digital William Nagase, o comportamento do comprador passou por mudanças estruturais. “O comprador de imóveis utiliza várias etapas da jornada digital para comparar oportunidades, avaliar reputação e analisar informações antes mesmo de entrar em contato com um corretor”, afirma. Ele ressalta que esse novo fluxo exige campanhas desenhadas com maior precisão, já que o público alterna entre diferentes plataformas, conteúdos e anúncios ao longo da jornada. Para atender essas demandas, a agência passou a aplicar metodologias aprofundadas de análise de intenção, ferramentas que também sustentam seus serviços de Tráfego Pago para Imobiliárias.

A fragmentação da jornada digital também ampliou a relevância de estratégias específicas para o setor. A Agência Nagase relata que muitos usuários percorrem múltiplos pontos de contato antes de demonstrar interesse real, o que torna fundamental organizar o funil com base em sinais comportamentais, frequência de visita e padrões de navegação. Esse tipo de estrutura é parte dos trabalhos direcionados ao Tráfego Pago Imobiliário, nos quais a análise detalhada do comportamento do usuário influencia diretamente a qualificação dos leads entregues às equipes comerciais.

A evolução dessa dinâmica também aumentou a demanda por profissionais especializados. Com o crescimento das campanhas no setor imobiliário, a atuação do Gestor de Tráfego Pago ganhou protagonismo entre empresas que buscam previsibilidade e eficiência no uso de mídia. A Agência Nagase explica que avaliar métricas como custo por visita qualificada, taxa de conversão, tempo de navegação e origens de tráfego tornou-se indispensável em um mercado em que centenas de imóveis competem simultaneamente pelos mesmos termos de busca. Empresas que operam sem análise contínua tendem a desperdiçar orçamento em interações que não representam oportunidade real.

Além da performance, a agência destaca que a disputa no ambiente digital também passa por reputação e consistência de marca. A forma como o imóvel é apresentado, a qualidade das informações e a clareza visual interferem diretamente na permanência do usuário na página. Muitas imobiliárias, segundo a Agência Nagase, têm reforçado esforços para melhorar catálogos, páginas de imóveis e fluxos de atendimento digital, buscando se diferenciar em mercados onde produtos similares aparecem em grande volume. Essas práticas também são discutidas em análises e conteúdos informativos compartilhados pela empresa em sua área de Matérias e Artigo sobre Tráfego Pago.

Em paralelo, o aumento do volume de anúncios estimulou incorporadoras e imobiliárias a adotarem estratégias de comunicação integradas que unificam tráfego pago, produção de conteúdo e alinhamento entre marketing e setor comercial. A Agência de Tráfego Pago Nagase observa que, em mercados metropolitanos e regiões de expansão imobiliária, a eficiência das campanhas depende cada vez mais da capacidade da empresa de sustentar sua presença digital em todas as etapas do processo, e não apenas no momento do clique. Isso envolve desde o impacto inicial até a condução do lead durante o atendimento.

Com base nesse cenário, a Agência Nagase indica que o setor imobiliário continuará entre os segmentos de maior atividade digital nos próximos anos. A empresa segue ampliando metodologias, investindo em tecnologia e acompanhando tendências de comportamento de consumo para apoiar corretores, imobiliárias e incorporadoras que buscam competitividade, previsibilidade e presença sólida no ambiente online.